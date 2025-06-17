https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/kamu-hastanesinde-haksiz-kazanc-iddiasi-sorusturma-baslatildi-6-kisi-gozaltinda-1097080314.html

Kamu hastanesinde haksız kazanç iddiası: Soruşturma başlatıldı, 6 kişi gözaltında

Kamu hastanesinde haksız kazanç iddiası: Soruşturma başlatıldı, 6 kişi gözaltında

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturma kapsamında 6 kişinin... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T10:59+0300

2025-06-17T10:59+0300

2025-06-17T10:59+0300

türki̇ye

doktor

sağlık bakanlığı

hastane

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Bir kamu hastanesinde hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddia edildi.Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve soruşturma başlatıldı.6 kişi gözaltındaSağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Bakanlık, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmaya yönelik yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, başlatılan soruşturmada önemli aşamaya gelindiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

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