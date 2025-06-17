https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/kamu-hastanesinde-haksiz-kazanc-iddiasi-sorusturma-baslatildi-6-kisi-gozaltinda-1097080314.html
Kamu hastanesinde haksız kazanç iddiası: Soruşturma başlatıldı, 6 kişi gözaltında
Kamu hastanesinde haksız kazanç iddiası: Soruşturma başlatıldı, 6 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturma kapsamında 6 kişinin... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T10:59+0300
2025-06-17T10:59+0300
2025-06-17T10:59+0300
türki̇ye
doktor
sağlık bakanlığı
hastane
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Bir kamu hastanesinde hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddia edildi.Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve soruşturma başlatıldı.6 kişi gözaltındaSağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Bakanlık, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmaya yönelik yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, başlatılan soruşturmada önemli aşamaya gelindiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/yenidogan-cetesi-davasinda-savci-odasinda-tehdit-edilmisti-savcilik-72-yila-kadar-hapis-istedi-1096470981.html
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doktor, sağlık bakanlığı, hastane
doktor, sağlık bakanlığı, hastane
Kamu hastanesinde haksız kazanç iddiası: Soruşturma başlatıldı, 6 kişi gözaltında
Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bir kamu hastanesinde hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddia edildi.
Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve soruşturma başlatıldı.
Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlık, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmaya yönelik yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, başlatılan soruşturmada önemli aşamaya gelindiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."