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Devlet Bahçeli: İran'a yapılan saldırılar göstermiştir ki her an teyakkuz halinde olmak sorumluluğumuzdur
Devlet Bahçeli: İran'a yapılan saldırılar göstermiştir ki her an teyakkuz halinde olmak sorumluluğumuzdur
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MHP lideri Bahçeli, İsrail'in İran saldırılarını değerlendirdi ve Türkiye için kritik önemdeki durumu değerlendirdi. Bahçeli "İran'a yapılan saldırılar... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
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Bahçeli İsrail-İran gerilimini ve Türkiye'ye etkilerini değerlendirdi. Yazılı bir açıklama yayımlayan Bahçeli "Birisi biten diğeri başlayan zincirleme çatışma ve savaşlar hamulesi dünya barışına, beşeri huzur ve istikrar arayışına çok yüksek düzeyde hasar ve zarar vermektedir. Sürekli güncellenen, tehlikeli ölçüde güçlenen kaotik gelişmeler küresel vicdanı tahrip etmekle birlikte ilkel dürtülerin, işgal heveslerinin, kıyım ve yıkım hedeflerinin bugünkü çağımızda nasıl da sivrildiğini fazla söze hacet bırakmadan işaret ve ibra etmektedir" diyerek sözlerine başladı.'Cinayet aygıtı, suç aparatı'MHP lideri Bahçeli İsrail'i sert bir şekilde eleştirdi:'İsrail'in amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek'Bahçeli, İsrail'in nihai hedefini de açıkladı:
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Devlet Bahçeli: İran'a yapılan saldırılar göstermiştir ki her an teyakkuz halinde olmak sorumluluğumuzdur

16:56 17.06.2025 (güncellendi: 17:01 17.06.2025)
© Raşit AydoğanBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© Raşit Aydoğan
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Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, İsrail'in İran saldırılarını değerlendirdi ve Türkiye için kritik önemdeki durumu değerlendirdi. Bahçeli "İran'a yapılan saldırılar göstermiştir ki her an teyakkuz halinde olmak sorumluluğumuzdur" dedi.
Bahçeli İsrail-İran gerilimini ve Türkiye'ye etkilerini değerlendirdi. Yazılı bir açıklama yayımlayan Bahçeli "Birisi biten diğeri başlayan zincirleme çatışma ve savaşlar hamulesi dünya barışına, beşeri huzur ve istikrar arayışına çok yüksek düzeyde hasar ve zarar vermektedir. Sürekli güncellenen, tehlikeli ölçüde güçlenen kaotik gelişmeler küresel vicdanı tahrip etmekle birlikte ilkel dürtülerin, işgal heveslerinin, kıyım ve yıkım hedeflerinin bugünkü çağımızda nasıl da sivrildiğini fazla söze hacet bırakmadan işaret ve ibra etmektedir" diyerek sözlerine başladı.

'Cinayet aygıtı, suç aparatı'

MHP lideri Bahçeli İsrail'i sert bir şekilde eleştirdi:
İsrail’in İran’a karşı 13 Haziran’da başlattığı geniş çaplı saldırı hem bölgemizi hem de dünyanın genelini kaygı ve korku dolu bir bekleyişe hapsetmiştir. Bölgesel sınırları aşıp küresel mahiyet kazanma ihtimalinin telaffuz edildiği İran-İsrail çatışmasının nükleer mahreçli yeni bir savaşın kademe kademe altyapısını hazırladığına yönelik iddialar gün geçtikçe derinlik ve etkinlik kazanmaktadır. Bir defa şu gerçeğin idrak ve ifadesi fikir ve siyaset namusu adına mecburidir ki, İsrail küresel emperyalizmin kiralık katili, şımarmış ileri karakolu, bölgesel barış ve istikrarın amansız muhalifidir. İsrail’in geçim kapısı; savaştır, saldırıdır, şiddettir, şirrettir, şekavettir, şer emellerin takip ve tahkiminden ibarettir. Gazze’de dökülen mazlum kanları kurumamıştır. Suçsuz günahsız bebeklerin, çocukların, kadınların ve diğer masumların feryat figan içinde katledilmeleri asla unutulmamış, unutulmayacaktır. Dünyada İsrail kadar hukuk tanımayan, ilke takmayan, ahlak ve insan hakları ihlalinden kaçınmayan ikinci bir devlete neredeyse tesadüf etmek mümkün değildir. Bu cinayet aygıtının, bu suç aparatının, bu soykırım alçaklığının en başta barışa, diyaloğa ve uzlaşmaya kapalı ve karşı olduğu açıktır. İsrail ile İran arasındaki savaşın derhal sonlandırılması, bölgesel barış ve istikrarın temin edilmesi her ülkenin çıkarınadır."

'İsrail'in amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek'

Bahçeli, İsrail'in nihai hedefini de açıkladı:
Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyetle dört bir koldan yürüttüğü diplomasi çabaları son derece değerli, dengeli, derinlikli ve etkindir. Savaşın kazanını yoktur. Barışın kazanını ise pek çoktur. Türkiye üzerine düşen insani ve vicdani sorumluluğu yerine getirmektedir. ABD Başkanı Trump’ın da çelişkili ve çetrefilli açıklamaları bir yana bırakarak barışçıl çabalara dürüst ve yüreklice destek olması lazımdır. İsrail nihai gayesi bellidir. Bununla ilgili uyarılarımız birilerini rahatsız etmiş olsa da vaki akıbetin farklılaşması düşünülemeyecektir. İsrail’in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktadır. İran’a karşı 13 Haziran saldırısı göstermiştir ki, her an tedbir ve teyakkuz halinde olmak coğrafyamızın bize yüklediği sorumluluktur. Bir ordu en yavaş askeri kadar hızlı ilerleyebilecektir. Bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetli olabilecektir. Bugünle bağı zayıflamış mazi-ati bağıntısı da en zayıf yerinden hızla kopacaktır. İsrail’i büyütüp ülkemizi küçümsemediğimizi iddia edenler tarihten, hayatın ve hadiselerin bizatihi varlığından ders almayan gafillerdir. Savaşırken düşünmeyi öğrenmiş bir milletin çocukları olarak ihtiyaç duyulan anlarda doğru okumaları, doğru yorumları, doğru değerlendirmeleri yapmak mecburidir. Türk milleti barıştan yanadır. Coğrafi manada etrafımızın barış kuşağıyla sınırlandırılması vazgeçilmez hedefimizdir. İran ile İsrail arasında derhal barış ve diyalog havası hakim olmalıdır. Aksi halde bölgesel alanda kıvılcımı çakılacak bir savaşın küresel eksene sıçraması halinde hiçbir millet, hiçbir medeniyet bunun altından kalkamayacaktır."
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