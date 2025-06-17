https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/iski-saat-vererek-duyurdu-umraniyenin-4-mahallesine-su-verilmeyecek-1097096714.html

İSKİ saat vererek duyurdu: Ümraniye'nin 4 mahallesine su verilmeyecek

İSKİ saat vererek duyurdu: Ümraniye'nin 4 mahallesine su verilmeyecek

Sputnik Türkiye

Ümraniye'de şebeke hattındaki arıza nedeniyle dört mahalleye akşam saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenevler... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T19:48+0300

2025-06-17T19:48+0300

2025-06-17T19:48+0300

türki̇ye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

su

kesinti

su kesintisi

i̇ski̇

mahalle

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Ümraniye'de şebeke hattındaki arıza nedeniyle dört mahalleye akşam saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenevler, Finanskent, Namık Kemal ve İstiklal mahallelerinin su kesintisinden etkileneceğini abonelere kısa mesajla bildirdi. Yetkililer, halktan su kesintisi süresince tasarruflu olmalarını ve acil ihtiyaçlarını önceden karşılamalarını istedi. Su hizmetinin kesintisiz devam etmesi için teknik ekiplerin arıza üzerinde yoğun mesai harcadığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/iski-acikladi-istanbulda-yarin-3-ilceye-12-saat-su-verilmeyecek-1097080653.html

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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su, kesinti, su kesintisi, i̇ski̇, mahalle