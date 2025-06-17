https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/iski-saat-vererek-duyurdu-umraniyenin-4-mahallesine-su-verilmeyecek-1097096714.html
İSKİ saat vererek duyurdu: Ümraniye'nin 4 mahallesine su verilmeyecek
İSKİ saat vererek duyurdu: Ümraniye'nin 4 mahallesine su verilmeyecek
Sputnik Türkiye
Ümraniye'de şebeke hattındaki arıza nedeniyle dört mahalleye akşam saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenevler... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T19:48+0300
2025-06-17T19:48+0300
2025-06-17T19:48+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
su
kesinti
su kesintisi
i̇ski̇
mahalle
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Ümraniye'de şebeke hattındaki arıza nedeniyle dört mahalleye akşam saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenevler, Finanskent, Namık Kemal ve İstiklal mahallelerinin su kesintisinden etkileneceğini abonelere kısa mesajla bildirdi. Yetkililer, halktan su kesintisi süresince tasarruflu olmalarını ve acil ihtiyaçlarını önceden karşılamalarını istedi. Su hizmetinin kesintisiz devam etmesi için teknik ekiplerin arıza üzerinde yoğun mesai harcadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/iski-acikladi-istanbulda-yarin-3-ilceye-12-saat-su-verilmeyecek-1097080653.html
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su, kesinti, su kesintisi, i̇ski̇, mahalle
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su, kesinti, su kesintisi, i̇ski̇, mahalle
İSKİ saat vererek duyurdu: Ümraniye'nin 4 mahallesine su verilmeyecek
Ümraniye'de şebeke hattındaki arıza nedeniyle dört mahalleye akşam saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenevler, Finanskent, Namık Kemal ve İstiklal mahallelerinin su kesintisinden etkileneceğini abonelere kısa mesajla bildirdi.
Ümraniye'de şebeke hattındaki arıza nedeniyle dört mahalleye akşam saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenevler, Finanskent, Namık Kemal ve İstiklal mahallelerinin su kesintisinden etkileneceğini abonelere kısa mesajla bildirdi. Yetkililer, halktan su kesintisi süresince tasarruflu olmalarını ve acil ihtiyaçlarını önceden karşılamalarını istedi.
Su hizmetinin kesintisiz devam etmesi için teknik ekiplerin arıza üzerinde yoğun mesai harcadığı bildirildi.