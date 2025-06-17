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İSKİ açıkladı: İstanbul’da yarın 3 ilçeye 12 saat su verilmeyecek
İSKİ açıkladı: İstanbul’da yarın 3 ilçeye 12 saat su verilmeyecek
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında, planlı bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintinin nedeni, Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yürütülecek altyapı çalışmaları.Kesintiden etkilenecek i̇lçeler ve mahallelerÇalışmalar kapsamında, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde belirli mahallelere su verilemeyecek. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:Büyükçekmece:Esenyurt:Beylikdüzü:Kesinti süresi: 12 saatKesinti, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün 22.00’de sona erecek. Yetkililer, çalışmanın planlanan sürede tamamlanması için tüm ekiplerin sahada olacağını ifade etti.
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büyükçekmece, esenyurt, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), kesinti, su kesintisi
büyükçekmece, esenyurt, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), kesinti, su kesintisi

İSKİ açıkladı: İstanbul’da yarın 3 ilçeye 12 saat su verilmeyecek

11:06 17.06.2025
© Elif Küçüksu, çeşme, ev çeşme, musluk
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© Elif Küçük
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde 12 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiden onlarca mahalle etkilenecek, vatandaşların önlem alması istendi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında, planlı bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintinin nedeni, Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yürütülecek altyapı çalışmaları.

Kesintiden etkilenecek i̇lçeler ve mahalleler

Çalışmalar kapsamında, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde belirli mahallelere su verilemeyecek. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:

Büyükçekmece:

Çakmaklı
Alkent 2000
19 Mayıs (bir kısmı)
Cumhuriyet
Karaağaç
Pınartepe
Atatürk
Fatih

Esenyurt:

Barbaros Hayrettin Paşa
Cumhuriyet
Gökevler
Mevlana
Piri Reis

Beylikdüzü:

Adnan Kahveci
Büyükşehir
Marmara
Kavaklı
Sahil
Cumhuriyet

Kesinti süresi: 12 saat

Kesinti, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün 22.00’de sona erecek. Yetkililer, çalışmanın planlanan sürede tamamlanması için tüm ekiplerin sahada olacağını ifade etti.
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