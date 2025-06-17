https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/iski-acikladi-istanbulda-yarin-3-ilceye-12-saat-su-verilmeyecek-1097080653.html

İSKİ açıkladı: İstanbul’da yarın 3 ilçeye 12 saat su verilmeyecek

İSKİ açıkladı: İstanbul’da yarın 3 ilçeye 12 saat su verilmeyecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T11:06+0300

2025-06-17T11:06+0300

2025-06-17T11:06+0300

türki̇ye

büyükçekmece

esenyurt

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

kesinti

su kesintisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095201721_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_e6d6a5dba5380af7781e24d626f6f719.jpg

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında, planlı bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintinin nedeni, Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yürütülecek altyapı çalışmaları.Kesintiden etkilenecek i̇lçeler ve mahallelerÇalışmalar kapsamında, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde belirli mahallelere su verilemeyecek. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:Büyükçekmece:Esenyurt:Beylikdüzü:Kesinti süresi: 12 saatKesinti, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün 22.00’de sona erecek. Yetkililer, çalışmanın planlanan sürede tamamlanması için tüm ekiplerin sahada olacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/emeklinin-maas-zam-hesabi-degisti-taban-aylik-icin-4-senaryo-ortaya-cikti-1097078656.html

türki̇ye

büyükçekmece

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

büyükçekmece, esenyurt, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), kesinti, su kesintisi