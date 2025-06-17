https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/iski-acikladi-istanbulda-yarin-3-ilceye-12-saat-su-verilmeyecek-1097080653.html
İSKİ açıkladı: İstanbul’da yarın 3 ilçeye 12 saat su verilmeyecek
İSKİ açıkladı: İstanbul’da yarın 3 ilçeye 12 saat su verilmeyecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T11:06+0300
2025-06-17T11:06+0300
2025-06-17T11:06+0300
türki̇ye
büyükçekmece
esenyurt
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
kesinti
su kesintisi
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında, planlı bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintinin nedeni, Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yürütülecek altyapı çalışmaları.Kesintiden etkilenecek i̇lçeler ve mahallelerÇalışmalar kapsamında, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde belirli mahallelere su verilemeyecek. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:Büyükçekmece:Esenyurt:Beylikdüzü:Kesinti süresi: 12 saatKesinti, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün 22.00’de sona erecek. Yetkililer, çalışmanın planlanan sürede tamamlanması için tüm ekiplerin sahada olacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/emeklinin-maas-zam-hesabi-degisti-taban-aylik-icin-4-senaryo-ortaya-cikti-1097078656.html
türki̇ye
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büyükçekmece, esenyurt, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), kesinti, su kesintisi
büyükçekmece, esenyurt, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), kesinti, su kesintisi
İSKİ açıkladı: İstanbul’da yarın 3 ilçeye 12 saat su verilmeyecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde 12 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiden onlarca mahalle etkilenecek, vatandaşların önlem alması istendi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında, planlı bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintinin nedeni, Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yürütülecek altyapı çalışmaları.
Kesintiden etkilenecek i̇lçeler ve mahalleler
Çalışmalar kapsamında, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde belirli mahallelere su verilemeyecek. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
Kesinti, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün 22.00’de sona erecek. Yetkililer, çalışmanın planlanan sürede tamamlanması için tüm ekiplerin sahada olacağını ifade etti.