https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-kalici-refah-artisi-icin-saglam-bir-zemin-olusturuyoruz-1097089813.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyoruz

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası tarafından açıklanan nisan ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Bakan Şimşek, uygulanan program sayesinde Türkiye'nin dayanıklılığının... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T14:52+0300

2025-06-17T14:52+0300

2025-06-17T14:52+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

cari açık

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından nisan ayı ödemeler dengesi açıklandı. Verileri değerlendiren ekonomi programı sayesinde Türkiye'nin dayanıklılığı ve şoklara karşı direncinin arttığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyoruz" dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, nisanda yıllık cari açığın öngörüleri doğrultusunda artış gösterdiğine dikkat çeken Bakan Şimşek, cari açığın programın başlangıcına göre 39,3 milyar dolar azaldığını, altın ve enerji hariç yıllık cari fazlanın ise 49,5 milyar dolar olduğunu vurguladı. Küresel mal ticaretinin yoğunlaştığı vurgusu yaptıŞimşek, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin yoğunlaştığı bu dönemde hizmet ihracatındaki güçlü performansın cari dengeyi desteklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Uyguladığımız program sayesinde ülkemizin dayanıklılığı ve şoklara karşı direnci önemli ölçüde artarken sürdürülebilir cari dengede kayda değer kazanımlar sağlandı. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/mehmet-simsek-ekonomi-programi-mart-ve-nisandaki-iki-soku-atlatti-rustunu-ispat-etti-1096968395.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, cari açık, merkez bankası