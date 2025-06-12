Mehmet Şimşek: Ekonomi programı mart ve nisandaki iki şoku atlattı, rüştünü ispat etti

Son bir yıl dezenflasyon programı uygulanıyor. Son bir yılda enflasyonda 40 puanlık bir düşüş var. Mal enflasyonu mayıs itibarıyla yüzde 28,7'ye düştü. Temel mallar burada yüzde 20'ye düştü. Enflasyonu yüksek kılan ana faktörlerden biri hizmetlerdir. Kirayı bir kenara bırakırsak, hizmet enflasyonu yüzde 97'den 43'e düştü. Neden? Kiralara yüzde 25 limiti getirilmiş. Kiralarda artış oldu. Benzer durum eğitimde de oldu. Kalıcı düşüşün içindeyiz. Enflasyon bu sene 20'li rakamlarda bitecek. Bu konuda çok rahatız