https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/mehmet-simsek-ekonomi-programi-mart-ve-nisandaki-iki-soku-atlatti-rustunu-ispat-etti-1096968395.html
Mehmet Şimşek: Ekonomi programı mart ve nisandaki iki şoku atlattı, rüştünü ispat etti
Mehmet Şimşek: Ekonomi programı mart ve nisandaki iki şoku atlattı, rüştünü ispat etti
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomiye dair mesajlar verdi ve çok büyük yol kat edildiğini vurguladı. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T11:08+0300
2025-06-12T11:08+0300
2025-06-12T11:09+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
enflasyon
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.Enflasyon ön görüsü ne?
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mehmet şimşek, enflasyon, ekonomi
mehmet şimşek, enflasyon, ekonomi
Mehmet Şimşek: Ekonomi programı mart ve nisandaki iki şoku atlattı, rüştünü ispat etti
11:08 12.06.2025 (güncellendi: 11:09 12.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomiye dair mesajlar verdi ve çok büyük yol kat edildiğini vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Program genel anlamda öngördüğüm çerçevede sonuç veriyor Bu program mart ve nisanda yaşanan önce iç sonra dış kaynaklı iki şoku atlattı. Martta ortaya çıkan türbülansı iyi yönettik. Program rüştünü ispat etti
Son bir yıl dezenflasyon programı uygulanıyor. Son bir yılda enflasyonda 40 puanlık bir düşüş var. Mal enflasyonu mayıs itibarıyla yüzde 28,7'ye düştü. Temel mallar burada yüzde 20'ye düştü. Enflasyonu yüksek kılan ana faktörlerden biri hizmetlerdir. Kirayı bir kenara bırakırsak, hizmet enflasyonu yüzde 97'den 43'e düştü. Neden? Kiralara yüzde 25 limiti getirilmiş. Kiralarda artış oldu. Benzer durum eğitimde de oldu. Kalıcı düşüşün içindeyiz. Enflasyon bu sene 20'li rakamlarda bitecek. Bu konuda çok rahatız