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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/evlenenler-askere-gidecekler-isten-ayrilacaklar-dikkat-kidem-tazminati-yukseliyor-1097077853.html
Evlenenler, askere gidecekler, işten ayrılacaklar dikkat: Kıdem tazminatı yükseliyor
Evlenenler, askere gidecekler, işten ayrılacaklar dikkat: Kıdem tazminatı yükseliyor
Sputnik Türkiye
İşten kıdem tazminatını alarak ayrılmak isteyenlerin Temmuz ayını beklemesi menfaatlerine olacak. En düşük zamda bile her yıl için ekstra 7 bin lira... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T09:43+0300
2025-06-17T09:43+0300
ekonomi̇
sgk
hazine
maliye bakanlığı
i̇ş kanunu
kıdem tazminatı
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Temmuz ayı enflasyon verisi açıklandığında kıdem tazminatı tavanı da yükselmiş olacak. Memur maaşlarına gelecek zam oranı kadar kıdem tazminatı artış gösterecek. 5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 14 seviyesinde. Haziran ayı verilerinin gelmesiyle birlikte yüzde 15'in üzerinde memur ve memur emeklisine maaş zammı yapılacağı tahmin ediliyor.Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olanların kıdem tazminatı tavanı her yıl için 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak uygulanıyor. NTV'nin haberine göre maaşınızın brütü 100 bin lira da olsa her yıl için alacağınız kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 lira 43 kuruşu geçemiyor.Zam ile birlikte kıdem tazminatı tavanı ne olur?Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından genelgeyle duyuruluyor. Tahmini olarak yüzde 15 memur maaş zammı olduğunu düşünürsek kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 lira 43 kuruştan 53 bin 653 lira 75 kuruşa yükselmiş olacak.İşten ayrılacaklara temmuz uyarısıİşten kıdem tazminatını alarak ayrılmak isteyenler Temmuz ayını bekleyerek istifa etmeleri daha doğru bir karar olacak. Böylece çalıştıkları her yıl için ekstradan 7 bin lira fazla kıdem tazminatı elde etmiş olacaklar.Evlenecekler ve askere gidecekler dikkatEvlenen ve askere gidenlere kıdem tazminatları ödeniyor. Bundan dolayı istifa etmeden önce Temmuz ayını göz önüne alarak istifa edilmesi halinde daha yüksek kıdem tazminatına hak kazanılacak.Evlenen kadınlar, evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde istifa etse de kıdem tazminatına hak kazanıyor.Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?Kıdem tazminatı almak için işverenin işten çıkarmasını beklemeniz gerekmiyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısı ve çalışma yılı gibi bazı şartları tamamladığınızda kıdem tazminatınızı işverenden talep edebiliyorsunuz.İlk kez sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999’dan önce olanlar 15 çalışma yılını doldurup, 3 bin 600 prim gün sayısını tamamladıklarından kendi talepleriyle kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilirler.İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olanlar, 25 yıl çalışıp 4 bin 500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksızın 7 bin prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alıp işten ayrılabiliyorlar.İlk sigortalı olduğu tarih 30 Nisan 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında olanlar 4 bin 600 prim günü doldurduklarında kendi istekleri ile işten ayrılıp tazminata hak kazanıyorlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/temmuzda-asgari-ucrete-ara-zam-olacak-miasgari-ucrete-ara-zamda-son-tahmin-1097062929.html
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sgk, hazine, maliye bakanlığı, i̇ş kanunu, kıdem tazminatı
sgk, hazine, maliye bakanlığı, i̇ş kanunu, kıdem tazminatı

Evlenenler, askere gidecekler, işten ayrılacaklar dikkat: Kıdem tazminatı yükseliyor

09:43 17.06.2025
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İşten kıdem tazminatını alarak ayrılmak isteyenlerin Temmuz ayını beklemesi menfaatlerine olacak. En düşük zamda bile her yıl için ekstra 7 bin lira alabilirsiniz.
Temmuz ayı enflasyon verisi açıklandığında kıdem tazminatı tavanı da yükselmiş olacak. Memur maaşlarına gelecek zam oranı kadar kıdem tazminatı artış gösterecek. 5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 14 seviyesinde. Haziran ayı verilerinin gelmesiyle birlikte yüzde 15'in üzerinde memur ve memur emeklisine maaş zammı yapılacağı tahmin ediliyor.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olanların kıdem tazminatı tavanı her yıl için 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak uygulanıyor. NTV'nin haberine göre maaşınızın brütü 100 bin lira da olsa her yıl için alacağınız kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 lira 43 kuruşu geçemiyor.

Zam ile birlikte kıdem tazminatı tavanı ne olur?

Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından genelgeyle duyuruluyor. Tahmini olarak yüzde 15 memur maaş zammı olduğunu düşünürsek kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 lira 43 kuruştan 53 bin 653 lira 75 kuruşa yükselmiş olacak.

İşten ayrılacaklara temmuz uyarısı

İşten kıdem tazminatını alarak ayrılmak isteyenler Temmuz ayını bekleyerek istifa etmeleri daha doğru bir karar olacak. Böylece çalıştıkları her yıl için ekstradan 7 bin lira fazla kıdem tazminatı elde etmiş olacaklar.

Evlenecekler ve askere gidecekler dikkat

Evlenen ve askere gidenlere kıdem tazminatları ödeniyor. Bundan dolayı istifa etmeden önce Temmuz ayını göz önüne alarak istifa edilmesi halinde daha yüksek kıdem tazminatına hak kazanılacak.

Evlenen kadınlar, evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde istifa etse de kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?

Kıdem tazminatı almak için işverenin işten çıkarmasını beklemeniz gerekmiyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısı ve çalışma yılı gibi bazı şartları tamamladığınızda kıdem tazminatınızı işverenden talep edebiliyorsunuz.

İlk kez sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999’dan önce olanlar 15 çalışma yılını doldurup, 3 bin 600 prim gün sayısını tamamladıklarından kendi talepleriyle kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilirler.

İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olanlar, 25 yıl çalışıp 4 bin 500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksızın 7 bin prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alıp işten ayrılabiliyorlar.

İlk sigortalı olduğu tarih 30 Nisan 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında olanlar 4 bin 600 prim günü doldurduklarında kendi istekleri ile işten ayrılıp tazminata hak kazanıyorlar.
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
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Temmuzda asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücrete ara zamda son tahmin
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