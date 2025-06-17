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Eski İngiliz Büyükelçi Murray: İsrail, İran’a ABD ile müzakereleri sabote etmek için saldırdı
Eski İngiliz Büyükelçi Murray: İsrail, İran’a ABD ile müzakereleri sabote etmek için saldırdı
Sputnik Türkiye
İngiltere’nin Özbekistan eski büyükelçisi ve insan hakları savunucusu Craig Murray, İsrail'in saldırısının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T22:58+0300
2025-06-17T22:58+0300
dünya
abd
ortadoğu
craig murray
benyamin netanyahu
i̇srail
i̇ran
özbekistan
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İngiltere’nin Özbekistan eski büyükelçisi ve insan hakları savunucusu Craig Murray yaptığı açıklamada, ‘’İsrail’in İran’a yönelik saldırısı, diplomatik çabaları bilinçli olarak sabote eden bir eylem ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.’’ dedi.Murray, “Barış görüşmeleri devam ederken saldırı düzenlemek kesinlikle uç bir ihanet eylemidir. Bu yasadışıdır. Hatırladığım kadarıyla, Cenevre Sözleşmesi’nin Altıncı Protokolü bu tür eylemleri yasaklamaktadır. Nükleer tesislere yönelik saldırılar, zaten başlı başına uluslararası hukukun ihlalidir ve hedefin ne olduğu yönündeki gerekçelendirmeler bu saldırıları daha az değil, aksine daha da yasadışı kılar.” ifadelerini kullandı.Eski Büyükelçi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun askeri tırmanışı, davaları geciktirmek de dahil olmak üzere siyasi amaçlarla kasıtlı olarak kullandığını belirterek, “Netanyahu savaşı siyasi hayatta kalmak ve kendisini demir parmaklıklar ardına koyabilecek davaları ertelemek için kullanıyor.” dedi.Murray ayrıca, İran’a yönelik saldırıların, Gazze’deki soykırımın ve İsrail’in Lübnan, Suriye ve Irak topraklarına düzenli olarak gerçekleştirdiği saldırıların gölgesinde yaşandığını hatırlattı.İran ve ABD, Umman aracılığıyla İran’ın nükleer dosyası hakkında beş tur dolaylı görüşme gerçekleştirmiş, bunların sonuncusu 23 Mayıs’ta Roma’da gerçekleşmişti. Bu görüşmenin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman’ın önerdiği mekanizmaların görüşmelerde ilerleme sağlanmasının önündeki engelleri kaldırmaya yardımcı olabileceğini belirtmiş, böyle bir ilerlemenin bir iki tur içinde mümkün olabileceğini ifade etmişti. Ancak, asıl engel İran'ın uranyum zenginleştirme yeteneği konusuydu.Neler olmuştu?İsrail 13 Haziran gecesi, İran’ın geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını öne sürdüğü gizli bir askeri nükleer program yürüttüğü iddiasıyla askeri bir operasyon başlatmıştı. Hava bombardımanları ve sabotaj gruplarının saldırıları sonucunda, İran’daki nükleer tesisler, üst düzey generaller, önde gelen nükleer fizikçiler, hava üsleri, hava savunma sistemleri ve karadan karaya füzeler hedef alınmıştı.İran, nükleer programında askeri bir bileşen bulunduğu iddialarını reddederek, saldırılara füze salvoları ve insansız hava araçlarıyla karşılık vermiş, Tahran’ın hedefinde, İsrail’in askeri ve askeri-sanayi tesisleri yer almıştı. Her iki tarafın saldırılarında da sivil yerleşimlerin hedef alınması ve sivil kayıpların sayısının artması ise endişe yaratıyor.İsrail, İran’ın düzenlediği saldırılarda 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 600’den fazla kişinin ise yaralandığını bildirmişti.İran Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 220’den fazla kişi yaşamını yitirdiği, en az bin 800 kişi yaralandığı belirtilmişti. İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali ise yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.İsrail ve İran, her gün karşılıklı olarak birçok kez saldırı düzenlemeye devam ediyor. İsrail yetkilileri, İran’ın nükleer programı tamamen ortadan kaldırılana kadar operasyonları sürdüreceklerini belirtirken; Tahran ise, İsrail bombardımanları durdurulana kadar İsrail’i vurmakla tehdit ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/rus-buyukelci-yardimcisi-ustinov-uaek-oturumunda-irana-genis-destek-verildi-1097098056.html
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abd, ortadoğu, craig murray, benyamin netanyahu, i̇srail, i̇ran, özbekistan
abd, ortadoğu, craig murray, benyamin netanyahu, i̇srail, i̇ran, özbekistan

Eski İngiliz Büyükelçi Murray: İsrail, İran’a ABD ile müzakereleri sabote etmek için saldırdı

22:58 17.06.2025
© AA / Wisam Hashlamounİsrail ordusu, İran'dan İsrail'in kuzey ve güney merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'in kuzey ve güney merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© AA / Wisam Hashlamoun
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İngiltere’nin Özbekistan eski büyükelçisi ve insan hakları savunucusu Craig Murray, İsrail'in saldırısının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi.
İngiltere’nin Özbekistan eski büyükelçisi ve insan hakları savunucusu Craig Murray yaptığı açıklamada, ‘’İsrail’in İran’a yönelik saldırısı, diplomatik çabaları bilinçli olarak sabote eden bir eylem ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.’’ dedi.
Murray, “Barış görüşmeleri devam ederken saldırı düzenlemek kesinlikle uç bir ihanet eylemidir. Bu yasadışıdır. Hatırladığım kadarıyla, Cenevre Sözleşmesi’nin Altıncı Protokolü bu tür eylemleri yasaklamaktadır. Nükleer tesislere yönelik saldırılar, zaten başlı başına uluslararası hukukun ihlalidir ve hedefin ne olduğu yönündeki gerekçelendirmeler bu saldırıları daha az değil, aksine daha da yasadışı kılar.” ifadelerini kullandı.
Eski Büyükelçi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun askeri tırmanışı, davaları geciktirmek de dahil olmak üzere siyasi amaçlarla kasıtlı olarak kullandığını belirterek, “Netanyahu savaşı siyasi hayatta kalmak ve kendisini demir parmaklıklar ardına koyabilecek davaları ertelemek için kullanıyor.” dedi.
Murray ayrıca, İran’a yönelik saldırıların, Gazze’deki soykırımın ve İsrail’in Lübnan, Suriye ve Irak topraklarına düzenli olarak gerçekleştirdiği saldırıların gölgesinde yaşandığını hatırlattı.
İran ve ABD, Umman aracılığıyla İran’ın nükleer dosyası hakkında beş tur dolaylı görüşme gerçekleştirmiş, bunların sonuncusu 23 Mayıs’ta Roma’da gerçekleşmişti.
Bu görüşmenin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman’ın önerdiği mekanizmaların görüşmelerde ilerleme sağlanmasının önündeki engelleri kaldırmaya yardımcı olabileceğini belirtmiş, böyle bir ilerlemenin bir iki tur içinde mümkün olabileceğini ifade etmişti. Ancak, asıl engel İran'ın uranyum zenginleştirme yeteneği konusuydu.

Neler olmuştu?

İsrail 13 Haziran gecesi, İran’ın geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını öne sürdüğü gizli bir askeri nükleer program yürüttüğü iddiasıyla askeri bir operasyon başlatmıştı. Hava bombardımanları ve sabotaj gruplarının saldırıları sonucunda, İran’daki nükleer tesisler, üst düzey generaller, önde gelen nükleer fizikçiler, hava üsleri, hava savunma sistemleri ve karadan karaya füzeler hedef alınmıştı.
İran, nükleer programında askeri bir bileşen bulunduğu iddialarını reddederek, saldırılara füze salvoları ve insansız hava araçlarıyla karşılık vermiş, Tahran’ın hedefinde, İsrail’in askeri ve askeri-sanayi tesisleri yer almıştı. Her iki tarafın saldırılarında da sivil yerleşimlerin hedef alınması ve sivil kayıpların sayısının artması ise endişe yaratıyor.
İsrail, İran’ın düzenlediği saldırılarda 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 600’den fazla kişinin ise yaralandığını bildirmişti.
İran Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 220’den fazla kişi yaşamını yitirdiği, en az bin 800 kişi yaralandığı belirtilmişti. İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali ise yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
İsrail ve İran, her gün karşılıklı olarak birçok kez saldırı düzenlemeye devam ediyor. İsrail yetkilileri, İran’ın nükleer programı tamamen ortadan kaldırılana kadar operasyonları sürdüreceklerini belirtirken; Tahran ise, İsrail bombardımanları durdurulana kadar İsrail’i vurmakla tehdit ediyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
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