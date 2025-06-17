https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/eski-fransa-basbakani-4-yil-tecilli-hapis-cezasina-carptirildi-5-yil-siyasetten-men-edildi-1097097884.html
Eski Fransa Başbakanı 4 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı, 5 yıl siyasetten men edildi
Eski Fransa Başbakanı 4 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı, 5 yıl siyasetten men edildi
Sputnik Türkiye
Eski Fransa Başbakanı François Fillon'un eşi ve çocuklarının, çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıklarına yönelik davada, 4 yıl tecilli hapis... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T21:27+0300
2025-06-17T21:27+0300
2025-06-17T21:27+0300
dünya
françois fillon
paris temyiz mahkemesi
le canard enchaine
paris savcılığı
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104051/33/1040513316_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_fa75613cb4564a603e6ac84e7bf69fb8.jpg
Paris Temyiz Mahkemesi, Eski Fransa Başbakanı François Fillon'un yolsuzlukla yargılandığı davada Fillon'u, 4 yıl tecilli hapis, 375 bin Euro para ve 5 yıl siyasetten men cezalarına çarptırdı.Paris Temyiz Mahkemesi ayrıca, Fillon'un Ulusal Meclis'e yaklaşık 126 bin Euro tazminat ödenmesine hükmetti.Neler olmuştu?2017'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinde merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon hakkında yolsuzluk iddialarını ilk kez Le Canard Enchaine dergisi ortaya çıkarmıştı.Fillon'un eşi ve çocuklarının, çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları iddia edilmişti. Bunun üzerine Paris Savcılığı, Fillon ve eşi hakkında 'yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından dava açılmasına karar vermişti.Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Mayıs 2022'de yolsuzluktan suçlu bulduğu Fillon hakkında, 3 yılı tecilli olmak üzere 4 yıl hapis cezası vermişti. Yargıtay ise 2024'te, bir alt mahkemenin aldığı kararı kısmen bozarak Fillon hakkındaki cezanın yeniden değerlendirilmesine hükmetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/almanya-basbakani-merz-israil-irana-karsi-hepimiz-icin-pis-isi-yapiyor-1097097211.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104051/33/1040513316_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e1dc69ccb2fe1ff17b0f8b5ff1721561.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
françois fillon, paris temyiz mahkemesi, le canard enchaine, paris savcılığı, fransa
françois fillon, paris temyiz mahkemesi, le canard enchaine, paris savcılığı, fransa
Eski Fransa Başbakanı 4 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı, 5 yıl siyasetten men edildi
Eski Fransa Başbakanı François Fillon'un eşi ve çocuklarının, çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıklarına yönelik davada, 4 yıl tecilli hapis, 375 bin Euro para ve 5 yıl siyasetten men cezalarına çarptırdı.
Paris Temyiz Mahkemesi, Eski Fransa Başbakanı François Fillon'un yolsuzlukla yargılandığı davada Fillon'u, 4 yıl tecilli hapis, 375 bin Euro para ve 5 yıl siyasetten men cezalarına çarptırdı.
Paris Temyiz Mahkemesi ayrıca, Fillon'un Ulusal Meclis'e yaklaşık 126 bin Euro tazminat ödenmesine hükmetti.
2017'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinde merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon hakkında yolsuzluk iddialarını ilk kez Le Canard Enchaine dergisi ortaya çıkarmıştı.
Fillon'un eşi ve çocuklarının, çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları iddia edilmişti. Bunun üzerine Paris Savcılığı, Fillon ve eşi hakkında 'yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından dava açılmasına karar vermişti.
Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Mayıs 2022'de yolsuzluktan suçlu bulduğu Fillon hakkında, 3 yılı tecilli olmak üzere 4 yıl hapis cezası vermişti. Yargıtay ise 2024'te, bir alt mahkemenin aldığı kararı kısmen bozarak Fillon hakkındaki cezanın yeniden değerlendirilmesine hükmetmişti.