https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/endonezyadaki-lewotobi-laki-laki-yanardagi-patladi-gokyuzunu-kul-bulutlari-kapladi-1097094431.html

Endonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı: Gökyüzünü kül bulutları kapladı

Endonezya’daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı: Gökyüzünü kül bulutları kapladı

Sputnik Türkiye

Endonezya’daki Mount Lewotobi Laki-Laki yanardağı patlayarak gökyüzüne 10 bin metreye ulaşan kül bulutları püskürttü. Yetkililer alarm seviyesini en üst düzeye... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T17:56+0300

2025-06-17T17:56+0300

2025-06-17T17:56+0300

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yanardağ

yanardağ patlaması

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Endonezya’nın güney merkezinde bulunan Mount Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı.Endonezya Jeoloji Kurumu yaptığı açıklamada, yanardağın yaklaşık 10 bin metre (yaklaşık 32 bin 800 feet) yüksekliğe ulaşan yoğun gri dumanlar püskürttüğünü bildirdi. Bu durum, genellikle günde 8 ila 10 arasında kaydedilen volkanik faaliyet sayısının, sadece iki saat içinde 50 kez gerçekleşmesiyle dikkat çekti.Kül bulutlarının mantar şeklini alarak dağın 90 ila 150 kilometre uzağındaki şehirlerden bile görülebildiği ifade edildi. Yanardağdan gökyüzüne yükselen yoğun sıcak kül sütunları nedeniyle yetkililerin patlama uyarı seviyesini en yüksek düzeye çıkararak tehlike bölgesini kraterden 8 kilometreye kadar genişlettiği açıklandı.Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmezken, yanardağdan çıkan lavların yoğun yağışlarla birlikte nehir yataklarına taşabileceği konusunda halka uyarı yapıldığı belirtildi. Kasım ayında meydana gelen Lewotobi Laki-Laki patlamasında dokuz kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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endonezya, endonezya dışişleri bakanlığı, endonezya meteoroloji, i̇klim ve jeofizik kurumu, endonezya hava kuvvetleri, volkan, yanardağ, yanardağ patlaması