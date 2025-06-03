https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kiralik-veya-satilik-konutlarda-kapora-dolandiriciligi-ev-ilanlarinda-elektronik-dogrulama-sistemi-1096764300.html
Kiralık veya satılık konutlarda kapora dolandırıcılığı: 'Ev ilanlarında elektronik doğrulama sistemi logosuna bakın'
Kiralık veya satılık konutlarda kapora dolandırıcılığı: 'Ev ilanlarında elektronik doğrulama sistemi logosuna bakın'
Sputnik Türkiye
Son dönemde internet üzerinden konut kiralamak ya da satın almak isteyenler kapora dolandırıcılarının hedefi oluyor. Gayrimenkul uzmanları ise internet... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T14:53+0300
2025-06-03T14:53+0300
2025-06-03T14:53+0300
türki̇ye
dolandırıcılık
elektronik i̇lan doğrulama sistemi
konut
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Online platformlarda artık sadece yetkili kişiler konut ve taşıt ilanı verebiliyor. 1 Nisan’da taşıt ilanlarında başlayan zorunluluk, 7 Nisan’da konut ilanlarını da kapsar hale geldi. Yetki belgesi olmayan emlakçı ve galericiler de sistemden çıkarılmaya başlandı.Kapora dolandırıcılığıAncak tüm önlemlere rağmen sosyal medya ya da ilan siteleri üzerinden yapılan kapora dolandırıcılığına her gün bir yenisi ekleniyor. Beğendikleri konutu kiralamak ya da satın almak için kapora gönderenler, ilan sahibinin ortadan kaybolması ile mağdur oluyor.Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise bu tür dolandırıcılıkların genelde sosyal medya platformları üzerinden yaşandığını, ancak ilan sitelerinde de bu tarz olayların görüldüğünü ifade ediyor. "Bu mağduriyetler Sapanca gibi bungalov ya da kısa dönem yazlık kiralanan yerlerde sıklıkla karşılaşılan bir durum." diyen emlak uzmanı konut ve iş yerleri için de yaşandığını dile getiriyor.Sosyal medya platformlarında bu tür mağduriyetlerin sıklıkla yaşandığını belirtilen Özelmacıklı, devletin sosyal medya üzerinden bu tür kiralık ya da satılık konut/iş yeri ilanların paylaşılmamasına yönelik adımları olduğunu hatırlatıyor.'Elektronik ilan doğrulama sistemi' görünür olmalı'Gayrimenkul uzmanı, satılık ve kiralık konutlar için ilan sitelerinde elektronik ilan doğrulama sistemi yılbaşı itibarıyla başladığını hatırlatıyor. Özelmacıklı "Elektronik ilan doğrulama sistemi logosunun ilanlarda görüntülenebilir olması gerekiyor. Bu logo 'mal sahibi taşınmazın kiralanması ya da satılması konusunda bu emlakçıya/siteye yetki verdi ve bu yetkiyi e-devlet üzerinden yaptı' anlamına geliyor." ifadelerini kullanıyor.'Eski tarihli ilanlarda logo görünmüyor'Ancak sistem hala tam olarak oturmadığından kimlik ve konut doğrulama işlemlerinin tamamlanamadığını belirten uzman isim, bu yüzden hala bazı portallardaki eski tarihli ilanlarda elektronik ilan doğrulama logosunun görüntülenemediğini ve bu eski tarihli ilanlar yüzünden sıkıntılar yaşanabildiğini söylüyor. Emlak uzmanı ayrıca "Bazı ilanlarda ise 'mal sahibi yurt dışında' ya da 'tapusuz taşınmaz' kategorisinden girilerek ise dolandırıcılık yapılmaya devam edilebiliyor." şeklinde uyarıda bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/konut-ve-arac-satisinda-yeni-donem-basliyor-yetkisiz-ilan-verilemeyecek-1095006224.html
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dolandırıcılık, elektronik i̇lan doğrulama sistemi, konut
dolandırıcılık, elektronik i̇lan doğrulama sistemi, konut
Kiralık veya satılık konutlarda kapora dolandırıcılığı: 'Ev ilanlarında elektronik doğrulama sistemi logosuna bakın'
Son dönemde internet üzerinden konut kiralamak ya da satın almak isteyenler kapora dolandırıcılarının hedefi oluyor. Gayrimenkul uzmanları ise internet siteleri üzerinden işlem yapanları 'elektronik ilan doğrulama sistemi' konusunda uyarıyor.
Online platformlarda artık sadece yetkili kişiler konut ve taşıt ilanı verebiliyor. 1 Nisan’da taşıt ilanlarında başlayan zorunluluk, 7 Nisan’da konut ilanlarını da kapsar hale geldi. Yetki belgesi olmayan emlakçı ve galericiler de sistemden çıkarılmaya başlandı.
Ancak tüm önlemlere rağmen sosyal medya ya da ilan siteleri üzerinden yapılan kapora dolandırıcılığına her gün bir yenisi ekleniyor. Beğendikleri konutu kiralamak ya da satın almak için kapora gönderenler, ilan sahibinin ortadan kaybolması ile mağdur oluyor.
Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise bu tür dolandırıcılıkların genelde sosyal medya platformları üzerinden yaşandığını, ancak ilan sitelerinde de bu tarz olayların görüldüğünü ifade ediyor. "Bu mağduriyetler Sapanca gibi bungalov ya da kısa dönem yazlık kiralanan yerlerde sıklıkla karşılaşılan bir durum." diyen emlak uzmanı konut ve iş yerleri için de yaşandığını dile getiriyor.
Sosyal medya platformlarında bu tür mağduriyetlerin sıklıkla yaşandığını belirtilen Özelmacıklı, devletin sosyal medya üzerinden bu tür kiralık ya da satılık konut/iş yeri ilanların paylaşılmamasına yönelik adımları olduğunu hatırlatıyor.
'Elektronik ilan doğrulama sistemi' görünür olmalı'
Gayrimenkul uzmanı, satılık ve kiralık konutlar için ilan sitelerinde elektronik ilan doğrulama sistemi yılbaşı itibarıyla başladığını hatırlatıyor. Özelmacıklı "Elektronik ilan doğrulama sistemi logosunun ilanlarda görüntülenebilir olması gerekiyor. Bu logo 'mal sahibi taşınmazın kiralanması ya da satılması konusunda bu emlakçıya/siteye yetki verdi ve bu yetkiyi e-devlet üzerinden yaptı' anlamına geliyor." ifadelerini kullanıyor.
'Eski tarihli ilanlarda logo görünmüyor'
Ancak sistem hala tam olarak oturmadığından kimlik ve konut doğrulama işlemlerinin tamamlanamadığını belirten uzman isim, bu yüzden hala bazı portallardaki eski tarihli ilanlarda elektronik ilan doğrulama logosunun görüntülenemediğini ve bu eski tarihli ilanlar yüzünden sıkıntılar yaşanabildiğini söylüyor.
Emlak uzmanı ayrıca "Bazı ilanlarda ise 'mal sahibi yurt dışında' ya da 'tapusuz taşınmaz' kategorisinden girilerek ise dolandırıcılık yapılmaya devam edilebiliyor." şeklinde uyarıda bulunuyor.