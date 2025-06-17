https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/dolandiricilar-bu-kez-unlu-markanin-adini-kullandilar-gizemli-kutu-diyerek-kredi-karti-bilgilerini-1097086447.html

Dolandırıcılar bu kez ünlü markanın adını kullandılar: Gizemli kutu diyerek kredi kartı bilgilerini ele geçirdiler

Dolandırıcılar bu kez ünlü markanın adını kullandılar: Gizemli kutu diyerek kredi kartı bilgilerini ele geçirdiler

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada ünlü markaların isimlerini ve ürünlerini kullanan dolandırıcılar 'kazandınız' diyerek kredi kartı bilgilerinizi ele geçirebilir. 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T13:24+0300

2025-06-17T13:24+0300

2025-06-17T13:24+0300

türki̇ye

ikea

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

e-dolandırıcılık

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Yapay zekayı da kullanan dolandırıcıların bu kez de ünlü İsveç merkezli IKEA'nın ismini kullandılar. Markanın adını kullanan dolandırıcılar 'anketi cevaplayarak ürün kazanabilirsiniz' diyerek kredi kartı numarasını ele geçirdikleri kişileri dolandırıyor.Habertürk'ün haberine göre, İsveç merkezli mobilya ve ev eşyası mağazası IKEA’nın ürünlerini kullanan dolandırıcılar, yapay zeka ile bir reklam videosu hazırladı. Yapay zeka ile oluşturulan karakter, mağazanın sözde depolarındaki fazla ürünlerinden ‘gizemli bir kutu’ oluşturulduğunu ve bu sürpriz kutuya ücretsiz sahip olunabileceğini öne sürüyor.Ankete yönlendirerek kredi kartı bilgilerini ele geçiriyorlarBunun için kullanıcılar bir ankete yönlendirilen dolandırıcılar sadece 'kargo bedeli' için kredi kartı bilgilerini aldıkları tüketicilerin kartlarından harcama yapıyor. Sosyal medya üzerinde yayılan bu yöntemle ilgili de çok sayıda şikayet olduğu ortaya çıktı.

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ikea, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık