https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/dolandiricilar-bu-kez-unlu-markanin-adini-kullandilar-gizemli-kutu-diyerek-kredi-karti-bilgilerini-1097086447.html
Dolandırıcılar bu kez ünlü markanın adını kullandılar: Gizemli kutu diyerek kredi kartı bilgilerini ele geçirdiler
Dolandırıcılar bu kez ünlü markanın adını kullandılar: Gizemli kutu diyerek kredi kartı bilgilerini ele geçirdiler
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada ünlü markaların isimlerini ve ürünlerini kullanan dolandırıcılar 'kazandınız' diyerek kredi kartı bilgilerinizi ele geçirebilir. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T13:24+0300
2025-06-17T13:24+0300
2025-06-17T13:24+0300
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dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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Yapay zekayı da kullanan dolandırıcıların bu kez de ünlü İsveç merkezli IKEA'nın ismini kullandılar. Markanın adını kullanan dolandırıcılar 'anketi cevaplayarak ürün kazanabilirsiniz' diyerek kredi kartı numarasını ele geçirdikleri kişileri dolandırıyor.Habertürk'ün haberine göre, İsveç merkezli mobilya ve ev eşyası mağazası IKEA’nın ürünlerini kullanan dolandırıcılar, yapay zeka ile bir reklam videosu hazırladı. Yapay zeka ile oluşturulan karakter, mağazanın sözde depolarındaki fazla ürünlerinden ‘gizemli bir kutu’ oluşturulduğunu ve bu sürpriz kutuya ücretsiz sahip olunabileceğini öne sürüyor.Ankete yönlendirerek kredi kartı bilgilerini ele geçiriyorlarBunun için kullanıcılar bir ankete yönlendirilen dolandırıcılar sadece 'kargo bedeli' için kredi kartı bilgilerini aldıkları tüketicilerin kartlarından harcama yapıyor. Sosyal medya üzerinde yayılan bu yöntemle ilgili de çok sayıda şikayet olduğu ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/unlu-oyuncu-elcin-sangu-hakkinda-dolandiricilik-iddiasiyla-suc-duyurusu--1097066053.html
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ikea, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
ikea, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
Dolandırıcılar bu kez ünlü markanın adını kullandılar: Gizemli kutu diyerek kredi kartı bilgilerini ele geçirdiler
Sosyal medyada ünlü markaların isimlerini ve ürünlerini kullanan dolandırıcılar 'kazandınız' diyerek kredi kartı bilgilerinizi ele geçirebilir.
Yapay zekayı da kullanan dolandırıcıların bu kez de ünlü İsveç merkezli IKEA'nın ismini kullandılar. Markanın adını kullanan dolandırıcılar 'anketi cevaplayarak ürün kazanabilirsiniz' diyerek kredi kartı numarasını ele geçirdikleri kişileri dolandırıyor.
Habertürk'ün haberine göre, İsveç merkezli mobilya ve ev eşyası mağazası IKEA’nın ürünlerini kullanan dolandırıcılar, yapay zeka ile bir reklam videosu hazırladı. Yapay zeka ile oluşturulan karakter, mağazanın sözde depolarındaki fazla ürünlerinden ‘gizemli bir kutu’ oluşturulduğunu ve bu sürpriz kutuya ücretsiz sahip olunabileceğini öne sürüyor.
Ankete yönlendirerek kredi kartı bilgilerini ele geçiriyorlar
Bunun için kullanıcılar bir ankete yönlendirilen dolandırıcılar sadece 'kargo bedeli' için kredi kartı bilgilerini aldıkları tüketicilerin kartlarından harcama yapıyor. Sosyal medya üzerinde yayılan bu yöntemle ilgili de çok sayıda şikayet olduğu ortaya çıktı.