https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-bin-zayed-ile-gorustu-yeni-bir-savasa-tahammul-yok-1097086010.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Bin Zayed ile görüştü: 'Yeni bir savaşa tahammül yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Bin Zayed ile görüştü: 'Yeni bir savaşa tahammül yok'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T13:13+0300

2025-06-17T13:13+0300

2025-06-17T13:14+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

birleşik arap emirlikleri (bae)

muhammed bin zayed al nahyan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti.İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu kaydeden Erdoğan, mevcut durumun Gazze'yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-ile-putin-gorustu-1097061759.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

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recep tayyip erdoğan, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayed al nahyan