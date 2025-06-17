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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Bin Zayed ile görüştü: 'Yeni bir savaşa tahammül yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Bin Zayed ile görüştü: 'Yeni bir savaşa tahammül yok'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti.İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu kaydeden Erdoğan, mevcut durumun Gazze'yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-ile-putin-gorustu-1097061759.html
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recep tayyip erdoğan, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayed al nahyan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Bin Zayed ile görüştü: 'Yeni bir savaşa tahammül yok'

13:13 17.06.2025 (güncellendi: 13:14 17.06.2025)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti.
İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu kaydeden Erdoğan, mevcut durumun Gazze'yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.
Erdoğan: Yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü: Gündemde İsrail-İran çatışması var
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