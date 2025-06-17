'Cenazeme gelmeyin' diyerek ağlamıştı: Oyuncu Metin Keçeci yeniden ekranlara dönüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İsrail-İran çatışması dördüncü gününde: Hangi ülke kimi destekliyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem üretme zamanı gelen 30 fay
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu Raporu: Yüksek kaputlu araçlar sürücü görüşünü kısıtlıyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Padişahla kayıkçının şifreli sohbeti
14:06
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın taçsız kralı
14:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Uzaya giden ilk kadın: Valentina Tereşkova
15:09
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
ABD, İsrail-İran çatışmasına dahil olur mu?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Divan’dan günümüze uzanan kırılmaz bağlar’
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:14
4 dk
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
18:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
88 kişilik mecliste 85 Oy: Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail'in 'teknolojik omurgası’ vuruldu
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: 'Türkiye'nin güney güvenlik doktrini fiilen çöktü'
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Yeni ekonomi paketi TBMM'de: ÖTV matrahları güncellenecek
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
60 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ertelemek, kaybettirir: Sona kalan dona kalır
14:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
14:36
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/cenazeme-gelmeyin-diyerek-aglamisti-oyuncu-metin-kececi-yeniden-ekranlara-donuyor-1097080429.html
'Cenazeme gelmeyin' diyerek ağlamıştı: Oyuncu Metin Keçeci yeniden ekranlara dönüyor
'Cenazeme gelmeyin' diyerek ağlamıştı: Oyuncu Metin Keçeci yeniden ekranlara dönüyor
Sputnik Türkiye
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiğini anlatan oyuncu Metin Keçeci, TRT'de yayımlanan Vefa Sultan dizisiyle yeniden ekranlara dönüyor, 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T10:55+0300
2025-06-17T10:55+0300
yaşam
çok güzel hareketler 2
oyuncu
metin keçeci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096986312_0:209:750:631_1920x0_80_0_0_2ac30ef3aa161069deb12445136f9223.jpg
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ve geçtiğimiz günlerde iş bulamadığı için ekonomik sıkıntılar yaşadığını anlatan oyuncu Metin Keçeci'nin TRT 1'de yayımlanan Vefa Sultan dizisinin kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Keçeci, yaşadığı sıkıntıları anlatırken, "Lütfen beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin” demişti. Terzi İdris olarak ekranlara dönüyorOyuncu Metin Keçeci, icralık olduğunu açıklayarak duygusal açıklamalarda bulunmuş ve bir zamanlar aynı sofrada oturduğu insanların telefonlarını açmaz hale gelişine isyan etmişti. Keçeci geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:"İcralığım, pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılıyorum. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı bile açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor. Şu an belki 10 defa intihar etmiştim. Özellikle cenazem kalktığı zaman, lütfen beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin. Ben sadece Metin Keçeci için değil, bu ülkede hak edip de çalışamayan arkadaşlarım için, aileleri için söylüyorum. Baba, benim cenazeme gelmeyin, sokaktaki kedi köpeğe mama atın ama o cenazeye gelmeyin."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/bkm-oyuncusu-metin-kececi-icralik-oldugunu-acikladi-cenazeme-kimse-gelmesin-1096986484.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096986312_0:75:750:638_1920x0_80_0_0_318081681d42d1c6b6d0ed676acec784.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çok güzel hareketler 2, oyuncu, metin keçeci
çok güzel hareketler 2, oyuncu, metin keçeci

'Cenazeme gelmeyin' diyerek ağlamıştı: Oyuncu Metin Keçeci yeniden ekranlara dönüyor

10:55 17.06.2025
© Fotoğraf : Metin Keçesi instagramMetin Keçeci
Metin Keçeci - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© Fotoğraf : Metin Keçesi instagram
Abone ol
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiğini anlatan oyuncu Metin Keçeci, TRT'de yayımlanan Vefa Sultan dizisiyle yeniden ekranlara dönüyor,
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ve geçtiğimiz günlerde iş bulamadığı için ekonomik sıkıntılar yaşadığını anlatan oyuncu Metin Keçeci'nin TRT 1'de yayımlanan Vefa Sultan dizisinin kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Keçeci, yaşadığı sıkıntıları anlatırken, "Lütfen beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin” demişti.

Terzi İdris olarak ekranlara dönüyor

Oyuncu Metin Keçeci, icralık olduğunu açıklayarak duygusal açıklamalarda bulunmuş ve bir zamanlar aynı sofrada oturduğu insanların telefonlarını açmaz hale gelişine isyan etmişti. Keçeci geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"İcralığım, pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılıyorum. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı bile açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor. Şu an belki 10 defa intihar etmiştim. Özellikle cenazem kalktığı zaman, lütfen beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin. Ben sadece Metin Keçeci için değil, bu ülkede hak edip de çalışamayan arkadaşlarım için, aileleri için söylüyorum. Baba, benim cenazeme gelmeyin, sokaktaki kedi köpeğe mama atın ama o cenazeye gelmeyin."
Metin Keçeci - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
TÜRKİYE
BKM oyuncusu Metin Keçeci icralık olduğunu açıkladı: 'Cenazeme kimse gelmesin'
12 Haziran , 21:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала