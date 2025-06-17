https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/cenazeme-gelmeyin-diyerek-aglamisti-oyuncu-metin-kececi-yeniden-ekranlara-donuyor-1097080429.html
'Cenazeme gelmeyin' diyerek ağlamıştı: Oyuncu Metin Keçeci yeniden ekranlara dönüyor
'Cenazeme gelmeyin' diyerek ağlamıştı: Oyuncu Metin Keçeci yeniden ekranlara dönüyor
Sputnik Türkiye
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiğini anlatan oyuncu Metin Keçeci, TRT'de yayımlanan Vefa Sultan dizisiyle yeniden ekranlara dönüyor, 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T10:55+0300
2025-06-17T10:55+0300
2025-06-17T10:55+0300
yaşam
çok güzel hareketler 2
oyuncu
metin keçeci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096986312_0:209:750:631_1920x0_80_0_0_2ac30ef3aa161069deb12445136f9223.jpg
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ve geçtiğimiz günlerde iş bulamadığı için ekonomik sıkıntılar yaşadığını anlatan oyuncu Metin Keçeci'nin TRT 1'de yayımlanan Vefa Sultan dizisinin kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Keçeci, yaşadığı sıkıntıları anlatırken, "Lütfen beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin” demişti. Terzi İdris olarak ekranlara dönüyorOyuncu Metin Keçeci, icralık olduğunu açıklayarak duygusal açıklamalarda bulunmuş ve bir zamanlar aynı sofrada oturduğu insanların telefonlarını açmaz hale gelişine isyan etmişti. Keçeci geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:"İcralığım, pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılıyorum. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı bile açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor. Şu an belki 10 defa intihar etmiştim. Özellikle cenazem kalktığı zaman, lütfen beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin. Ben sadece Metin Keçeci için değil, bu ülkede hak edip de çalışamayan arkadaşlarım için, aileleri için söylüyorum. Baba, benim cenazeme gelmeyin, sokaktaki kedi köpeğe mama atın ama o cenazeye gelmeyin."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/bkm-oyuncusu-metin-kececi-icralik-oldugunu-acikladi-cenazeme-kimse-gelmesin-1096986484.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096986312_0:75:750:638_1920x0_80_0_0_318081681d42d1c6b6d0ed676acec784.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çok güzel hareketler 2, oyuncu, metin keçeci
çok güzel hareketler 2, oyuncu, metin keçeci
'Cenazeme gelmeyin' diyerek ağlamıştı: Oyuncu Metin Keçeci yeniden ekranlara dönüyor
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiğini anlatan oyuncu Metin Keçeci, TRT'de yayımlanan Vefa Sultan dizisiyle yeniden ekranlara dönüyor,
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ve geçtiğimiz günlerde iş bulamadığı için ekonomik sıkıntılar yaşadığını anlatan oyuncu Metin Keçeci'nin TRT 1'de yayımlanan Vefa Sultan dizisinin kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Keçeci, yaşadığı sıkıntıları anlatırken, "Lütfen beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin” demişti.
Terzi İdris olarak ekranlara dönüyor
Oyuncu Metin Keçeci, icralık olduğunu açıklayarak duygusal açıklamalarda bulunmuş ve bir zamanlar aynı sofrada oturduğu insanların telefonlarını açmaz hale gelişine isyan etmişti. Keçeci geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"İcralığım, pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılıyorum. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı bile açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor. Şu an belki 10 defa intihar etmiştim. Özellikle cenazem kalktığı zaman, lütfen beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin. Ben sadece Metin Keçeci için değil, bu ülkede hak edip de çalışamayan arkadaşlarım için, aileleri için söylüyorum. Baba, benim cenazeme gelmeyin, sokaktaki kedi köpeğe mama atın ama o cenazeye gelmeyin."