https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/bkm-oyuncusu-metin-kececi-icralik-oldugunu-acikladi-cenazeme-kimse-gelmesin-1096986484.html

BKM oyuncusu Metin Keçeci icralık olduğunu açıkladı: 'Cenazeme kimse gelmesin'

BKM oyuncusu Metin Keçeci icralık olduğunu açıkladı: 'Cenazeme kimse gelmesin'

Sputnik Türkiye

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla ünlenen BKM oyuncusu Metin Keçeci, bir sokak röportajında maddi sıkıntılar nedeniyle icralık olduğunu ve evinden... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

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2025-06-12T21:07+0300

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türki̇ye

bkm

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BKM oyuncularından Metin Keçeci, katıldığı bir sokak röportajında icralık olduğunu gözyaşları içinde açıkladı.Magazinburadanet muhabirine konuşan Keçeci "Pazartesi günü icradan dolayı boşaltma kararıyla evimden atılıyorum. 3-5 sene önceye kadar beraber oturduğum arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Lütfen beni bu hale düşüren kim varsa cenazeme gelmesin. Mama alıp bir köşede hayvanları beslesin" sözleriyle yaşadığı zorlukları sitemli şekilde dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220301/cok-guzel-hareketler-2nin-yeni-kanali-belli-oldu-1054329442.html

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