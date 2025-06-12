https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/bkm-oyuncusu-metin-kececi-icralik-oldugunu-acikladi-cenazeme-kimse-gelmesin-1096986484.html
BKM oyuncusu Metin Keçeci icralık olduğunu açıkladı: 'Cenazeme kimse gelmesin'
BKM oyuncusu Metin Keçeci icralık olduğunu açıkladı: 'Cenazeme kimse gelmesin'
Sputnik Türkiye
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla ünlenen BKM oyuncusu Metin Keçeci, bir sokak röportajında maddi sıkıntılar nedeniyle icralık olduğunu ve evinden... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T21:07+0300
2025-06-12T21:07+0300
2025-06-12T21:07+0300
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BKM oyuncularından Metin Keçeci, katıldığı bir sokak röportajında icralık olduğunu gözyaşları içinde açıkladı.Magazinburadanet muhabirine konuşan Keçeci "Pazartesi günü icradan dolayı boşaltma kararıyla evimden atılıyorum. 3-5 sene önceye kadar beraber oturduğum arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Lütfen beni bu hale düşüren kim varsa cenazeme gelmesin. Mama alıp bir köşede hayvanları beslesin" sözleriyle yaşadığı zorlukları sitemli şekilde dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220301/cok-guzel-hareketler-2nin-yeni-kanali-belli-oldu-1054329442.html
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bkm, yılmaz erdoğan, çok güzel hareketler 2, film, sinema, yerli sinema, sinema filmi, oyuncu, yerli oyuncu
bkm, yılmaz erdoğan, çok güzel hareketler 2, film, sinema, yerli sinema, sinema filmi, oyuncu, yerli oyuncu
BKM oyuncusu Metin Keçeci icralık olduğunu açıkladı: 'Cenazeme kimse gelmesin'
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla ünlenen BKM oyuncusu Metin Keçeci, bir sokak röportajında maddi sıkıntılar nedeniyle icralık olduğunu ve evinden tahliye edileceğini duyurdu. Keçeci’nin yaşadığı zorluklar, sanat dünyasında dikkat çekerken, sosyal çevresinden destek göremediğini ifade etmesi kamuoyunda üzüntüyle karşılandı.
BKM oyuncularından Metin Keçeci, katıldığı bir sokak röportajında icralık olduğunu gözyaşları içinde açıkladı.
Magazinburadanet muhabirine konuşan Keçeci "Pazartesi günü icradan dolayı boşaltma kararıyla evimden atılıyorum. 3-5 sene önceye kadar beraber oturduğum arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Lütfen beni bu hale düşüren kim varsa cenazeme gelmesin. Mama alıp bir köşede hayvanları beslesin" sözleriyle yaşadığı zorlukları sitemli şekilde dile getirdi.