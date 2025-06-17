https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/bakan-bayraktar-acikladi-iran-israil-savasinin-turkiyeye-maliyeti-belli-oldu-1097081934.html

Bakan Bayraktar, İran-İsrail savaşının Türkiye'ye 'maliyetini' açıkladı

Bakan Bayraktar, İran-İsrail savaşının Türkiye'ye 'maliyetini' açıkladı

Sputnik Türkiye

İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim en çok enerji piyasasını tehdit ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar petrol fiyatlarındaki... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T11:54+0300

2025-06-17T11:54+0300

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türki̇ye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

gabar dağı

bayraktar

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İran-İsrail gerilimin yankıları tüm dünyayı etkiliyor. Özellikle enerji sektörü en fazla etkilenen alanlar arasında yer alıyor. İsrail İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'ni vurdu. İran da karşılık olarak İsrail'deki Hayfa Petrol Rafinerileri hedef aldı. Bu saldırılar sonrasında İran İsrail savaşı bir petrol krizi doğurur mu, Türkiye bundan etkilenir mi? sorusu gündeme geldi. Kabine Toplantısı sonrasında bu soruyu Sputnik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a yöneltti. Türkiye'nin arz sorunu yaşamadığını belirten Bayraktar şunları söyledi: 'Gabar alternatif olacak mı?’ Türkiye’nin yerli üretimin bu ihtiyacı karşılayıp, karşılamayacağı konusunda da bilgi veren Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

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türki̇ye

gabar dağı

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2025

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, gabar dağı, bayraktar