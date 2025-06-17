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Bakan Bayraktar, İran-İsrail savaşının Türkiye'ye 'maliyetini' açıkladı
Bakan Bayraktar, İran-İsrail savaşının Türkiye'ye 'maliyetini' açıkladı
Sputnik Türkiye
İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim en çok enerji piyasasını tehdit ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar petrol fiyatlarındaki... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
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İran-İsrail gerilimin yankıları tüm dünyayı etkiliyor. Özellikle enerji sektörü en fazla etkilenen alanlar arasında yer alıyor. İsrail İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'ni vurdu. İran da karşılık olarak İsrail'deki Hayfa Petrol Rafinerileri hedef aldı. Bu saldırılar sonrasında İran İsrail savaşı bir petrol krizi doğurur mu, Türkiye bundan etkilenir mi? sorusu gündeme geldi. Kabine Toplantısı sonrasında bu soruyu Sputnik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a yöneltti. Türkiye'nin arz sorunu yaşamadığını belirten Bayraktar şunları söyledi: 'Gabar alternatif olacak mı?’ Türkiye’nin yerli üretimin bu ihtiyacı karşılayıp, karşılamayacağı konusunda da bilgi veren Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, gabar dağı, bayraktar
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, gabar dağı, bayraktar

Bakan Bayraktar, İran-İsrail savaşının Türkiye'ye 'maliyetini' açıkladı

11:54 17.06.2025 (güncellendi: 12:02 17.06.2025)
© AA / Yavuz Emrah SeverEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© AA / Yavuz Emrah Sever
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İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim en çok enerji piyasasını tehdit ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye’deki fiyatları da etkileyeceğini söyledi. Bayraktar doğalgaz fiyatlarının da bu artıştan etkileneceğini ifade etti.
İran-İsrail gerilimin yankıları tüm dünyayı etkiliyor. Özellikle enerji sektörü en fazla etkilenen alanlar arasında yer alıyor. İsrail İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'ni vurdu.
İran da karşılık olarak İsrail'deki Hayfa Petrol Rafinerileri hedef aldı.
Bu saldırılar sonrasında İran İsrail savaşı bir petrol krizi doğurur mu, Türkiye bundan etkilenir mi? sorusu gündeme geldi.
Kabine Toplantısı sonrasında bu soruyu Sputnik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a yöneltti.
Türkiye'nin arz sorunu yaşamadığını belirten Bayraktar şunları söyledi:
“Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz. Zaten Türkiye 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmıyor. Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım.”

'Gabar alternatif olacak mı?’

Türkiye’nin yerli üretimin bu ihtiyacı karşılayıp, karşılamayacağı konusunda da bilgi veren Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gabar'dan petrol ihtiyacımızın yüzde 8’ini karşılıyoruz. Ama tabi bunlar ikame edilebilir. Burada bize en önemli etki makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğalgaza yansıması olur. Doğalgaz fiyatı da yukarı gidebilir. Arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz biz. İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz.”
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