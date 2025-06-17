https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/antalya-havalimaninda-asma-tavan-coktu-bir-kisi-yaralandi-1097086571.html

Antalya Havalimanı'nda asma tavan çöktü: Bir kişi yaralandı

Antalya Havalimanı'nda asma tavan çöktü: Bir kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Antalya Havalimanı iç hatlar terminalinde asma tavanın çökmesi sonucu bir kişi hafif şekilde omzundan yaralandı. Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T13:32+0300

2025-06-17T13:32+0300

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türki̇ye

antalya

havalimanı

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Antalya Havalimanı iç hatlar terminalinde, yolcuların check-in işlemlerini yaptığı alandaki alçı asma tavan, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında bölgede bulunan bir kişi omzundan hafif şekilde yaralanırken, durum sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Yaralanan kişi tedavi edildiOlayla ilgili açıklama yapan Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, yaralanan kişinin ayakta tedavi edildiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yaralanan kişinin kimliği kamuoyuyla paylaşılmadı.Uçuşlarda aksama yokSeyitoğlu, tavan çökmesinin ardından hızlıca güvenlik önlemleri alındığını ve olayın yaşandığı kısmın geçici olarak kapatıldığını ifade etti. Uçuş trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadığını vurgulayan yetkililer, yolcuların panik yapmaması için havalimanı anons sistemleri üzerinden de bilgilendirme yaptı.Güvenlik önlemleri artırıldıÇökmenin ardından ilgili alanda teknik inceleme başlatıldı. Havalimanı yönetimi, tavan yapılarının sağlamlığı ve diğer olası riskleri önlemek amacıyla denetimlerin sıklaştırılacağını duyurdu.

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