https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/a-milli-kadin-voleybol-takimi-basantrenoru-santarelliden-aciklama-geldi-eda-erdem-milli-takimda-1097087895.html

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli'den açıklama geldi: Eda Erdem milli takımda neden yok?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli'den açıklama geldi: Eda Erdem milli takımda neden yok?

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi karşılaşmalarında ter döküyor. Eda Erdem'in maçlarda olmamasının merak uyandırmasına ilişkin antrenör Daniel... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T14:08+0300

2025-06-17T14:08+0300

2025-06-17T14:08+0300

spor

türkiye a milli voleybol takımı

eda erdem dündar

giovanni guidetti

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Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da oynanacak 2. hafta müsabakaları öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. Burada açıklamada bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Bu büyük organizasyonda oynayacak olmanın heyecanı içindeyiz. İstanbul'da kendi taraftarlarımızın önünde oynayacak olmak önemli ama aynı zamanda işimi de zorlaştırıyor. Hem oyunun kendisini iyi yönetmek hem de taraftarlarımızı memnun edebilmek istiyoruz." diye konuştu.Eda Erdem neden kadroda değil?Deneyimli çalıştırıcı, turnuvanın genç oyunculara şans tanımak açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Rekabetçi gücü en üst seviyede takımlardan biriyiz. İtalya'nın ilk 6'sında ciddi bir değişiklik yok, onlar çok ciddi bir rakip hatta sıralamada ilk sıradalar diyebiliriz. Ama ciddi çabamızı ortaya koyarak başarı elde edebileceğimize inanıyoruz. Eda Erdem bu yaz oynuyor olacak. Kendisi şu an dinleniyor ve hazırlık sürecinde. Milli takım için çok önemli oyuncu olduğunun farkındayız. Birçok oyuncumuz sakatlıktan dolayı kadroya dahil değil." ifadelerini kullandı.İkinci hafta kadrosunda kimler var?Pasörler: Cansu Özbay, Elif ŞahinPasör Çaprazı: Melissa VargasSmaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar KarakurtOrta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse ÖzdenLiberolar: Simge Aköz, Gizem ÖrgeRezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme YatgınMaç programı18 Haziran19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)19 Haziran19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)21 Haziran19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)22 Haziran19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

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türkiye a milli voleybol takımı, eda erdem dündar, giovanni guidetti