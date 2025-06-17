https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/4-yil-boyunca-24-saat-oksijen-cihazina-bagli-yasadi-akciger-nakli-ile-hayata-yeniden-merhaba-dedi-1097082799.html
4 yıl boyunca 24 saat oksijen cihazına bağlı yaşadı: Akciğer nakli ile hayata yeniden 'merhaba' dedi
4 yıl boyunca 24 saat oksijen cihazına bağlı yaşadı: Akciğer nakli ile hayata yeniden 'merhaba' dedi
Sputnik Türkiye
Akciğer sertleşmesi nedeniyle 4 yıl boyunca 24 saat oksijen cihazına bağlı yaşayan hasta akciğer nakliyle yeni hayatına merhaba dedi. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T12:04+0300
2025-06-17T12:04+0300
2025-06-17T12:04+0300
sağlik
akciğer nakli
organ nakli
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Akciğer sertleşmesi nedeniyle yaklaşık 4 yıl boyunca günün 24 saati oksijen cihazına bağlı yaşayan 41 yaşındaki Şehnaz Kanat, geçirdiği akciğer nakli operasyonuyla sağlığına kavuştu. Her şey kuru bir öksürükle başladıİzmir Çeşme'de yaşayan Şehnaz Kanat'a kuru bir öksürükle başlayan hastalığının ilerlemesiyle birlikte akciğer sertleşmesi teşhisi konuldu. Yedi yılın son dört yılını 24 saat oksijenle devam eden Kanat, mayıs ayında nakil oldu. Yaşadığı o zor günleri anlatan Kanat, "Hastalığım önce kuru öksürükle başladı ve bu durum giderek arttı. 7 yılın 4 yılı boyunca tam 24 saat oksijenle devam ettim. Son bir ay ise ameliyat olacağım güne kadar cihaza bağlıydım. Mayıs ayında müthiş bir haber geldi. 12,5 saat süren bir ameliyat sürecinden sonra rahat nefes almaya başladım." dedi.Organ nakli öncesinde 24 kilo verdiğini anlatan Kanat, ameliyattan sonra hemen nefes almaya başladığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi. İki yıl nakil için beklediBilkent Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği ve Akciğer Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Yekeler, akciğer naklinin tüm organ nakilleri içerisindeki en zor nakillerden biri olduğunu belirtti. Akciğer nakline genellikle Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), akciğer sertleşmesi ve kistik fibrozis gibi hastalıkların sebep olduğunu belirten Yekeler, şunları kaydetti:Organ bağışı çağrısı yaptıYekeler, akciğer sertleşmesinin, sigara kullanımı, çevresel ortam, mesleki hastalıklar, kuş beslemesi ve ortam alerjisi gibi pek çok sebebi olduğuna dikkati çekti. Bu hastalık grubunun bir tedavisi olmadığına işaret eden Yekeler, "Kullandığımız ilaçlar hastalığı tamamen tedavi etmiyor, sadece ilerlemesini yavaşlatıyor. Hastalarımızın çoğu nakil adayı olabiliyor. Birçoğu da böyle bir şansa erişemiyor. Ülkemizde ne kadar organ bağışı yapılırsa hastalarımız da bir o kadar rahat bir nefes alır. Ortaya koyduğumuz başarı da dünya ortalamasının üzerinde."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/turkiyede-bir-ilk-akciger-nakilli-kadin-anne-oldu-1096085006.html
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akciğer nakli, organ nakli
akciğer nakli, organ nakli
4 yıl boyunca 24 saat oksijen cihazına bağlı yaşadı: Akciğer nakli ile hayata yeniden 'merhaba' dedi
Akciğer sertleşmesi nedeniyle 4 yıl boyunca 24 saat oksijen cihazına bağlı yaşayan hasta akciğer nakliyle yeni hayatına merhaba dedi.
Akciğer sertleşmesi nedeniyle yaklaşık 4 yıl boyunca günün 24 saati oksijen cihazına bağlı yaşayan 41 yaşındaki Şehnaz Kanat, geçirdiği akciğer nakli operasyonuyla sağlığına kavuştu.
Her şey kuru bir öksürükle başladı
İzmir Çeşme'de yaşayan Şehnaz Kanat'a kuru bir öksürükle başlayan hastalığının ilerlemesiyle birlikte akciğer sertleşmesi teşhisi konuldu. Yedi yılın son dört yılını 24 saat oksijenle devam eden Kanat, mayıs ayında nakil oldu. Yaşadığı o zor günleri anlatan Kanat, "Hastalığım önce kuru öksürükle başladı ve bu durum giderek arttı. 7 yılın 4 yılı boyunca tam 24 saat oksijenle devam ettim. Son bir ay ise ameliyat olacağım güne kadar cihaza bağlıydım. Mayıs ayında müthiş bir haber geldi. 12,5 saat süren bir ameliyat sürecinden sonra rahat nefes almaya başladım." dedi.
Organ nakli öncesinde 24 kilo verdiğini anlatan Kanat, ameliyattan sonra hemen nefes almaya başladığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.
İki yıl nakil için bekledi
Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği ve Akciğer Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Yekeler, akciğer naklinin tüm organ nakilleri içerisindeki en zor nakillerden biri olduğunu belirtti. Akciğer nakline genellikle Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), akciğer sertleşmesi ve kistik fibrozis gibi hastalıkların sebep olduğunu belirten Yekeler, şunları kaydetti:
"Hastamız Şehnaz Kanat, 7 yıldır akciğer sertleşmesi dediğimiz hastalıktan muzdaripti. Bundan dolayı da uzun süredir oksijene bağımlı şekilde hayatını idame ettiriyordu. Oksijenden maalesef ayrılamıyordu. Mutfağına gidip suyunu dahi alamayacak noktaya gelmişti. Bu süreç giderek ilerledi. 2023'te hastamızla tanıştık. O zaman biraz kilosu vardı. Kilo verdikten sonra iki yıl önce akciğer nakli bekleme listesine aldık. Aradan iki yıl geçti. Mayıs ayında hastamıza Balıkesir'den organ kabulü yaptık. Bağışçılarına duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ameliyat sonrasındaki süreç çok mükemmel geçti. Hastamızı kısa sürede servise aldık. Oksijene olan ihtiyacı kalmadı, bir aydır da hastamız oksijen kullanmıyor."
Organ bağışı çağrısı yaptı
Yekeler, akciğer sertleşmesinin, sigara kullanımı, çevresel ortam, mesleki hastalıklar, kuş beslemesi ve ortam alerjisi gibi pek çok sebebi olduğuna dikkati çekti. Bu hastalık grubunun bir tedavisi olmadığına işaret eden Yekeler, "Kullandığımız ilaçlar hastalığı tamamen tedavi etmiyor, sadece ilerlemesini yavaşlatıyor. Hastalarımızın çoğu nakil adayı olabiliyor. Birçoğu da böyle bir şansa erişemiyor. Ülkemizde ne kadar organ bağışı yapılırsa hastalarımız da bir o kadar rahat bir nefes alır. Ortaya koyduğumuz başarı da dünya ortalamasının üzerinde."