4 yıl boyunca 24 saat oksijen cihazına bağlı yaşadı: Akciğer nakli ile hayata yeniden 'merhaba' dedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İsrail-İran çatışması dördüncü gününde: Hangi ülke kimi destekliyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem üretme zamanı gelen 30 fay
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu Raporu: Yüksek kaputlu araçlar sürücü görüşünü kısıtlıyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Padişahla kayıkçının şifreli sohbeti
14:06
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın taçsız kralı
14:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Uzaya giden ilk kadın: Valentina Tereşkova
15:09
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
ABD, İsrail-İran çatışmasına dahil olur mu?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Divan’dan günümüze uzanan kırılmaz bağlar’
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:14
4 dk
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
18:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
88 kişilik mecliste 85 Oy: Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail'in 'teknolojik omurgası’ vuruldu
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: 'Türkiye'nin güney güvenlik doktrini fiilen çöktü'
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Yeni ekonomi paketi TBMM'de: ÖTV matrahları güncellenecek
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
60 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ertelemek, kaybettirir: Sona kalan dona kalır
14:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
14:36
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/4-yil-boyunca-24-saat-oksijen-cihazina-bagli-yasadi-akciger-nakli-ile-hayata-yeniden-merhaba-dedi-1097082799.html
4 yıl boyunca 24 saat oksijen cihazına bağlı yaşadı: Akciğer nakli ile hayata yeniden 'merhaba' dedi
4 yıl boyunca 24 saat oksijen cihazına bağlı yaşadı: Akciğer nakli ile hayata yeniden 'merhaba' dedi
Sputnik Türkiye
Akciğer sertleşmesi nedeniyle 4 yıl boyunca 24 saat oksijen cihazına bağlı yaşayan hasta akciğer nakliyle yeni hayatına merhaba dedi. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T12:04+0300
2025-06-17T12:04+0300
sağlik
akciğer nakli
organ nakli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/10/1072533034_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5b2c4125ab4412099a84e7b24bbd2f9e.jpg
Akciğer sertleşmesi nedeniyle yaklaşık 4 yıl boyunca günün 24 saati oksijen cihazına bağlı yaşayan 41 yaşındaki Şehnaz Kanat, geçirdiği akciğer nakli operasyonuyla sağlığına kavuştu. Her şey kuru bir öksürükle başladıİzmir Çeşme'de yaşayan Şehnaz Kanat'a kuru bir öksürükle başlayan hastalığının ilerlemesiyle birlikte akciğer sertleşmesi teşhisi konuldu. Yedi yılın son dört yılını 24 saat oksijenle devam eden Kanat, mayıs ayında nakil oldu. Yaşadığı o zor günleri anlatan Kanat, "Hastalığım önce kuru öksürükle başladı ve bu durum giderek arttı. 7 yılın 4 yılı boyunca tam 24 saat oksijenle devam ettim. Son bir ay ise ameliyat olacağım güne kadar cihaza bağlıydım. Mayıs ayında müthiş bir haber geldi. 12,5 saat süren bir ameliyat sürecinden sonra rahat nefes almaya başladım." dedi.Organ nakli öncesinde 24 kilo verdiğini anlatan Kanat, ameliyattan sonra hemen nefes almaya başladığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi. İki yıl nakil için beklediBilkent Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği ve Akciğer Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Yekeler, akciğer naklinin tüm organ nakilleri içerisindeki en zor nakillerden biri olduğunu belirtti. Akciğer nakline genellikle Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), akciğer sertleşmesi ve kistik fibrozis gibi hastalıkların sebep olduğunu belirten Yekeler, şunları kaydetti:Organ bağışı çağrısı yaptıYekeler, akciğer sertleşmesinin, sigara kullanımı, çevresel ortam, mesleki hastalıklar, kuş beslemesi ve ortam alerjisi gibi pek çok sebebi olduğuna dikkati çekti. Bu hastalık grubunun bir tedavisi olmadığına işaret eden Yekeler, "Kullandığımız ilaçlar hastalığı tamamen tedavi etmiyor, sadece ilerlemesini yavaşlatıyor. Hastalarımızın çoğu nakil adayı olabiliyor. Birçoğu da böyle bir şansa erişemiyor. Ülkemizde ne kadar organ bağışı yapılırsa hastalarımız da bir o kadar rahat bir nefes alır. Ortaya koyduğumuz başarı da dünya ortalamasının üzerinde."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/turkiyede-bir-ilk-akciger-nakilli-kadin-anne-oldu-1096085006.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/10/1072533034_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c4ba4410c828603b236367faaaad70d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akciğer nakli, organ nakli
akciğer nakli, organ nakli

4 yıl boyunca 24 saat oksijen cihazına bağlı yaşadı: Akciğer nakli ile hayata yeniden 'merhaba' dedi

12:04 17.06.2025
© AAKuş beslemek akciğer hastalığına sebep olabilir
Kuş beslemek akciğer hastalığına sebep olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© AA
Abone ol
Akciğer sertleşmesi nedeniyle 4 yıl boyunca 24 saat oksijen cihazına bağlı yaşayan hasta akciğer nakliyle yeni hayatına merhaba dedi.
Akciğer sertleşmesi nedeniyle yaklaşık 4 yıl boyunca günün 24 saati oksijen cihazına bağlı yaşayan 41 yaşındaki Şehnaz Kanat, geçirdiği akciğer nakli operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Her şey kuru bir öksürükle başladı

İzmir Çeşme'de yaşayan Şehnaz Kanat'a kuru bir öksürükle başlayan hastalığının ilerlemesiyle birlikte akciğer sertleşmesi teşhisi konuldu. Yedi yılın son dört yılını 24 saat oksijenle devam eden Kanat, mayıs ayında nakil oldu. Yaşadığı o zor günleri anlatan Kanat, "Hastalığım önce kuru öksürükle başladı ve bu durum giderek arttı. 7 yılın 4 yılı boyunca tam 24 saat oksijenle devam ettim. Son bir ay ise ameliyat olacağım güne kadar cihaza bağlıydım. Mayıs ayında müthiş bir haber geldi. 12,5 saat süren bir ameliyat sürecinden sonra rahat nefes almaya başladım." dedi.
Organ nakli öncesinde 24 kilo verdiğini anlatan Kanat, ameliyattan sonra hemen nefes almaya başladığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İki yıl nakil için bekledi

Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği ve Akciğer Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Yekeler, akciğer naklinin tüm organ nakilleri içerisindeki en zor nakillerden biri olduğunu belirtti. Akciğer nakline genellikle Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), akciğer sertleşmesi ve kistik fibrozis gibi hastalıkların sebep olduğunu belirten Yekeler, şunları kaydetti:
"Hastamız Şehnaz Kanat, 7 yıldır akciğer sertleşmesi dediğimiz hastalıktan muzdaripti. Bundan dolayı da uzun süredir oksijene bağımlı şekilde hayatını idame ettiriyordu. Oksijenden maalesef ayrılamıyordu. Mutfağına gidip suyunu dahi alamayacak noktaya gelmişti. Bu süreç giderek ilerledi. 2023'te hastamızla tanıştık. O zaman biraz kilosu vardı. Kilo verdikten sonra iki yıl önce akciğer nakli bekleme listesine aldık. Aradan iki yıl geçti. Mayıs ayında hastamıza Balıkesir'den organ kabulü yaptık. Bağışçılarına duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ameliyat sonrasındaki süreç çok mükemmel geçti. Hastamızı kısa sürede servise aldık. Oksijene olan ihtiyacı kalmadı, bir aydır da hastamız oksijen kullanmıyor."

Organ bağışı çağrısı yaptı

Yekeler, akciğer sertleşmesinin, sigara kullanımı, çevresel ortam, mesleki hastalıklar, kuş beslemesi ve ortam alerjisi gibi pek çok sebebi olduğuna dikkati çekti. Bu hastalık grubunun bir tedavisi olmadığına işaret eden Yekeler, "Kullandığımız ilaçlar hastalığı tamamen tedavi etmiyor, sadece ilerlemesini yavaşlatıyor. Hastalarımızın çoğu nakil adayı olabiliyor. Birçoğu da böyle bir şansa erişemiyor. Ülkemizde ne kadar organ bağışı yapılırsa hastalarımız da bir o kadar rahat bir nefes alır. Ortaya koyduğumuz başarı da dünya ortalamasının üzerinde."
Akciğer nakilli kadın anne oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
SAĞLIK
Türkiye'de bir ilk: Akciğer nakilli kadın anne oldu
9 Mayıs, 11:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала