https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/turkiyede-bir-ilk-akciger-nakilli-kadin-anne-oldu-1096085006.html

Türkiye'de bir ilk: Akciğer nakilli kadın anne oldu

Türkiye'de bir ilk: Akciğer nakilli kadın anne oldu

Sputnik Türkiye

Yedi yıl önce akciğer nakli olan kadın hayati riskin devam etmesi uyarılarına rağmen tüp bebek yöntemiyle anne oldu. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T11:53+0300

2025-05-09T11:53+0300

2025-05-09T11:53+0300

sağlik

akciğer nakli

tüp bebek

anne

doğum

akciğer nakilli kadın anne oldu

ayfer sarıtaş

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İstanbul'da 2018'de akciğer nakli olan 37 yaşındaki Ayfer Sarıtaş, doktorların riskli olduğunu belirtmesine rağmen Türkiye'de akciğer nakli sonrası bebek dünyaya getiren ilk hasta oldu. 'En büyük hayalim' dediği bebeğine kavuşan Sarıtaş, bebeğine 'Umut' adını verdi. İstanbul'da yaşayan Ayfer Sarıtaş, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle uzun yıllar bekledikten sonra 2018 yılında akciğer nakliyle yeniden hayata tutundu. Anne olmak isteyen genç kadın doktorlarının 'riskli' uyarılarına rağmen tüp bebek tedavisi görmeye başladı. Üçüncü denemede hamile kalan Sarıtaş, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nigar İzgi tarafından 34 hafta boyunca titizlikle takip edildi. Sarıtaş'ın takibi ve doğumu da aynı hastanede uzman ekiplerce gerçekleştirildi. Ayfer Sarıtaş, 37 yaşında, Türkiye'de bir ilki başararak akciğer nakli sonrası sağlıklı bir bebek dünyaya getiren ilk anne oldu.Herkese umut olsun diye adını Umut koydumNakilden sonraki ilk yılında internet sitesinde "akciğer nakliyle gebelik" diye bir yazı okuduğunu belirten Sarıtaş, bunun üzerine araştırma yaptığını, yurt dışında böyle bir şeyin mümkün olduğunu gördüğünü, bu süreçten de doktorlarına bahsettiğini anlattı. Sarıtaş, doktorların bu durumuna onay vermediğini, kendisine hayati riskin devam ettiğini söylediklerini vurgulayarak, "Ben bu konuda biraz ısrarcı oldum. Süreci birlikte yöneterek karar verdik. Onlar da destek oldular bu süreçte. Her türlü riski zaten göze almıştım ben. Onların da desteğiyle böyle bir süreci yaşamış olduk." dedi.7 Mayıs'ta bebeğini dünyaya getirdiğini anlatan anne duygularını şöyle anlattı: Türkiye'de ilk olduKoşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nigar İzgi de yaşanan süreci şöyle anlattı: "Yüksek akım oksijene bağımlı şekilde akciğer organ bağışı, nakli bekliyordu. O zaman da umudunu hiç yitirmeden bekledi. 2018 Eylül'ünde uygun bir organ bulundu ve nakil yapıldı. Nakilden 5 yıl sonra yeniden kontrole geldiğinde bize bu konuyu açtı ve anne olmak istediğini bize söyledi. Akciğer naklinden sonra gebelik, sağlıklı insanlarını gebeliğine göre çok daha riskli. Ayfer ile tüm bu riskleri konuştuk. Kendisi bu konuda çok istekli, çok kararlıydı. 'Ben bu konuda bu riskleri kabul ediyorum ve gebeliği denemek istiyorum'. dedi. Bunun üzerine biz daha fazla itiraz edemedik, onunla bu yolu yürümeye koyulduk. Birlikte bir süreç yaşadık, ilaçların bir kısmını kestik. O süreçte çok yakın kontrol yaptık, sık takip ettik her şeyi. "Dünyada 100 kişi arasındaİzgi, dünyada akciğer nakli sonrası gebelik yaşamış 100'ün üzerinde kişi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

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akciğer nakli, tüp bebek, anne, doğum, akciğer nakilli kadın anne oldu, ayfer sarıtaş