https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/zaharova-dunyada-olup-bitenleri-gecen-yilki-gazeteden-mi-ogreniyor-1097047040.html
Zaharova'dan Merz'e: 'Dünyada olup bitenleri geçen yılki gazeteden mi öğreniyor?'
Zaharova'dan Merz'e: 'Dünyada olup bitenleri geçen yılki gazeteden mi öğreniyor?'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya Başbakanı Merz’in Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili sözlerine "Dünyada olup bitenleri geçen yılki... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T00:30+0300
2025-06-16T00:30+0300
2025-06-16T00:32+0300
dünya
friedrich merz
almanya
avrupa birliği
telegram
brüksel
rusya
mariya zaharova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090483_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_acdab174b86c354baf37cee122e44a55.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili açıklamasına esprili bir dille karşılık verdi.Merz, haziran sonunda Brüksel’de düzenlenecek Avrupa Birliği Zirvesi’nde Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin bir karar alınmasını umduğunu belirtmişti. Zaharova ise Telegram kanalında şu ifadeleri kullandı: Şu anda Avrupa Birliği’nde Rusya’ya karşı 18. yaptırım paketinin uygulanması tartışılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/libya-milletvekili-al-soul-moldovadaki-yuruyus--toplumlari-parcalamayi-hedefleyen-bir-stratejinin-1097045201.html
almanya
brüksel
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090483_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_b0799e025eb99bb0fc63acc4b6f769a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
friedrich merz, almanya, avrupa birliği, telegram, brüksel, rusya, mariya zaharova
friedrich merz, almanya, avrupa birliği, telegram, brüksel, rusya, mariya zaharova
Zaharova'dan Merz'e: 'Dünyada olup bitenleri geçen yılki gazeteden mi öğreniyor?'
00:30 16.06.2025 (güncellendi: 00:32 16.06.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya Başbakanı Merz’in Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili sözlerine "Dünyada olup bitenleri geçen yılki gazeteden mi öğreniyor?" yanıtını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili açıklamasına esprili bir dille karşılık verdi.
Merz, haziran sonunda Brüksel’de düzenlenecek Avrupa Birliği Zirvesi’nde Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin bir karar alınmasını umduğunu belirtmişti.
Zaharova ise Telegram kanalında şu ifadeleri kullandı:
“Dünyada olup bitenleri geçen yılki gazeteden mi öğreniyor? Hani şu yazlık ayakkabıların içine doldurulan gazeteden?”
Şu anda Avrupa Birliği’nde Rusya’ya karşı 18. yaptırım paketinin uygulanması tartışılıyor.