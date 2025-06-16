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Libya milletvekili Al-Soul: Moldova'daki yürüyüş toplumları parçalamayı hedefleyen bir stratejinin parçası
Libya milletvekili Al-Soul: Moldova'daki yürüyüş toplumları parçalamayı hedefleyen bir stratejinin parçası
Sputnik Türkiye
Moldova’da düzenlenen LGBT yürüyüşüne ve polis müdahalesine ilişkin konuşan Libya milletvekili Ali Al-Soul, bu sürecin toplumları parçalamayı hedefleyen bir... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T00:07+0300
2025-06-16T00:16+0300
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Libya milletvekili Ali Al-Soul, Sputnik'e yaptığı açıklamada Moldova'nın başkenti Kişinev'deki son gelişmeleri değerlendirerek Batı'nın muhafazakar toplumlara yönelik politikalarına dair bir açıklamada bulundu. Al-Soul, Batı'nın muhafazakar değerlere karşı ideolojik bir savaş yürüttüğünü öne sürerek, "Batı'nın muhafazakar toplumlara karşı yürüttüğü savaşlar, aslında din, ahlak ve değerlere yönelik bir saldırıdır" dedi. Batı’nın, toplumu yozlaştırmak için ahlaksızlığı dayattığını savunan Al-Soul, bu sürecin toplumları parçalamayı hedefleyen bir stratejinin parçası olduğunu ve askeri hegemonyanın sürdürülmesiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Özellikle LGBT topluluğuna yönelik açıklamalarıyla dikkat çeken Al-Soul, "Elitler tarafından desteklenen sözde 'LGBT topluluğuna' karşı durmak gerekir. Polis koruması altında olmaları, bu kişileri ahlaksızlığa ve insani değerleri ihlale teşvik ediyor. Bu da beraberinde toplumsal çatışmaları, şiddeti ve cinayetleri getiriyor" ifadelerini kullandı. Al-Soul ayrıca Rusya'nın tutumunu örnek göstererek, Moskova'nın bu tür "toplum için zararlı fikirlerin" yayılmasına izin vermediğini söyleyerek, "Rusya’nın ılımlı yaklaşımı, insan doğasına ve ilahi dinlerin belirlediği normlara aykırı olan, toplumu zehirleyen ve yıkıma sürükleyen fikirlerin yayılmasını engelliyor" diyerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/rus-ortodoks-kilisesi-moldova-polisinin-rahiplere-yonelik-siddetini-kesin-bir-dille-kinadi-1097043483.html
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haberler, kişinev, moldova, libya

Libya milletvekili Al-Soul: Moldova'daki yürüyüş toplumları parçalamayı hedefleyen bir stratejinin parçası

00:07 16.06.2025 (güncellendi: 00:16 16.06.2025)
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko / Multimedya arşivine gidinМитинг М. Санду "Европейская Молдова"
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Moldova’da düzenlenen LGBT yürüyüşüne ve polis müdahalesine ilişkin konuşan Libya milletvekili Ali Al-Soul, bu sürecin toplumları parçalamayı hedefleyen bir stratejinin parçası olduğunu belirtti.
Libya milletvekili Ali Al-Soul, Sputnik'e yaptığı açıklamada Moldova'nın başkenti Kişinev'deki son gelişmeleri değerlendirerek Batı'nın muhafazakar toplumlara yönelik politikalarına dair bir açıklamada bulundu.
Al-Soul, Batı'nın muhafazakar değerlere karşı ideolojik bir savaş yürüttüğünü öne sürerek, "Batı'nın muhafazakar toplumlara karşı yürüttüğü savaşlar, aslında din, ahlak ve değerlere yönelik bir saldırıdır" dedi.
Batı’nın, toplumu yozlaştırmak için ahlaksızlığı dayattığını savunan Al-Soul, bu sürecin toplumları parçalamayı hedefleyen bir stratejinin parçası olduğunu ve askeri hegemonyanın sürdürülmesiyle bağlantılı olduğunu belirtti.
Özellikle LGBT topluluğuna yönelik açıklamalarıyla dikkat çeken Al-Soul, "Elitler tarafından desteklenen sözde 'LGBT topluluğuna' karşı durmak gerekir. Polis koruması altında olmaları, bu kişileri ahlaksızlığa ve insani değerleri ihlale teşvik ediyor. Bu da beraberinde toplumsal çatışmaları, şiddeti ve cinayetleri getiriyor" ifadelerini kullandı.
Al-Soul ayrıca Rusya'nın tutumunu örnek göstererek, Moskova'nın bu tür "toplum için zararlı fikirlerin" yayılmasına izin vermediğini söyleyerek, "Rusya’nın ılımlı yaklaşımı, insan doğasına ve ilahi dinlerin belirlediği normlara aykırı olan, toplumu zehirleyen ve yıkıma sürükleyen fikirlerin yayılmasını engelliyor" diyerek sözlerini tamamladı.
La Policia de Moldávia reprime a los manifestantes en pro de los valores tradicionais - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2025
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