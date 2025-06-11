https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/osym-duyurdu-yks-2025-giris-belgeleri-erisime-acildi-1096933829.html

ÖSYM duyurdu: YKS 2025 giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM duyurdu: YKS 2025 giriş belgeleri erişime açıldı

Sputnik Türkiye

2025-YKS sınavı için geri sayım başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak milyonlarca aday için... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

ösym

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

yks 2025

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2025 YKS sınav yerleri duyurusunu yaptı. 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.Giriş Belgeleri AİS üzerinden alınacakÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden temin edebilecek. Belgede, sınava girilecek okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi detaylı bilgiler yer alıyor.Her oturum i̇çin ayrı belge gerekiyorAdayların dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri ise her oturum için ayrı sınav giriş belgesi bulundurma zorunluluğu. Bu yılki sınav, üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek:

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