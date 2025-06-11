https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/osym-duyurdu-yks-2025-giris-belgeleri-erisime-acildi-1096933829.html
ÖSYM duyurdu: YKS 2025 giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM duyurdu: YKS 2025 giriş belgeleri erişime açıldı
Sputnik Türkiye
2025-YKS sınavı için geri sayım başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak milyonlarca aday için... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T10:10+0300
2025-06-11T10:10+0300
2025-06-11T10:13+0300
türki̇ye
ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yks 2025
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2025 YKS sınav yerleri duyurusunu yaptı. 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.Giriş Belgeleri AİS üzerinden alınacakÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden temin edebilecek. Belgede, sınava girilecek okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi detaylı bilgiler yer alıyor.Her oturum i̇çin ayrı belge gerekiyorAdayların dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri ise her oturum için ayrı sınav giriş belgesi bulundurma zorunluluğu. Bu yılki sınav, üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek:
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yks 2025 sınav yerleri, ösym ai̇s sınav giriş belgesi, 2025 yks giriş belgesi görüntüleme, tyt ayt ydt sınav yerleri, yks oturum bilgileri
yks 2025 sınav yerleri, ösym ai̇s sınav giriş belgesi, 2025 yks giriş belgesi görüntüleme, tyt ayt ydt sınav yerleri, yks oturum bilgileri
ÖSYM duyurdu: YKS 2025 giriş belgeleri erişime açıldı
10:10 11.06.2025 (güncellendi: 10:13 11.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
2025-YKS sınavı için geri sayım başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak milyonlarca aday için ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2025 YKS sınav yerleri duyurusunu yaptı. 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.
Giriş Belgeleri AİS üzerinden alınacak
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar sınav giriş belgelerini
T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr
adresi üzerinden temin edebilecek. Belgede, sınava girilecek okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi detaylı bilgiler yer alıyor.
Her oturum i̇çin ayrı belge gerekiyor
Adayların dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri ise her oturum için ayrı sınav giriş belgesi bulundurma zorunluluğu. Bu yılki sınav, üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek:
21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT)
,
22 Haziran Pazar günü sabah Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Aynı gün öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi (YDT)
uygulanacak.