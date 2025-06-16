https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/yedi-yildir-araniyordu-fetonun-turk-telekom-bilisim-imami-yakalandi-1097062594.html
Yedi yıldır aranıyordu: FETÖ'nün 'Türk Telekom bilişim imamı' yakalandı
Yedi yıldır aranıyordu: FETÖ'nün 'Türk Telekom bilişim imamı' yakalandı
Sputnik Türkiye
FETÖ'nün Türk Telekom bilişim imamı ve örgütün Roketsan'dan sorumlu müdür yardımcılığı gibi ünvanları olduğu iddia edilen İshak Uysal yakalandı. 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T14:10+0300
2025-06-16T14:10+0300
2025-06-16T14:10+0300
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FETÖ operasyonları kapsamında yedi yıldır aranan İshak Uysal yakalandı. Uysal hakkında Türk Telekom bilişim imamı, kurum imamı" olduğu, örgütün Roketsan'dan sorumlu müdür yardımcılığı yaptığına ilişkin 14 farklı beyan bulunduğu belirlendi.Yedi yıldır aranıyorduİstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY kapsamındaki davalarda firari olarak bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan İshak Uysal'ın 7 yıldır firari durumda olduğu anlaşıldı.Şüpheli hakkında, ByLock kullandığı, kod adı olduğu, örgütün sözde "sohbet imamı, bölge imamı, Türk Telekom bilişim imamı, kurum imamı" olduğu, örgütün Roketsan'dan sorumlu müdür yardımcılığı yaptığı, üniversite mezunlarına iş ayarlayan "mezun mesulü" gibi ünvanlarla faaliyet yürüttüğüne ilişkin 14 farklı beyan bulunduğu belirlendi. İstanbul'da olduğu tespit edilen şüpheli, Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/istanbul-merkezli-feto-operasyonu-61-muvazzaf-asker-tutuklandi-1096537255.html
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türk telekom, roketsan, fetö, arnavutköy, firari
türk telekom, roketsan, fetö, arnavutköy, firari
Yedi yıldır aranıyordu: FETÖ'nün 'Türk Telekom bilişim imamı' yakalandı
FETÖ'nün Türk Telekom bilişim imamı ve örgütün Roketsan'dan sorumlu müdür yardımcılığı gibi ünvanları olduğu iddia edilen İshak Uysal yakalandı.
FETÖ operasyonları kapsamında yedi yıldır aranan İshak Uysal yakalandı. Uysal hakkında Türk Telekom bilişim imamı, kurum imamı" olduğu, örgütün Roketsan'dan sorumlu müdür yardımcılığı yaptığına ilişkin 14 farklı beyan bulunduğu belirlendi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY kapsamındaki davalarda firari olarak bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan İshak Uysal'ın 7 yıldır firari durumda olduğu anlaşıldı.
Şüpheli hakkında, ByLock kullandığı, kod adı olduğu, örgütün sözde "sohbet imamı, bölge imamı, Türk Telekom bilişim imamı, kurum imamı" olduğu, örgütün Roketsan'dan sorumlu müdür yardımcılığı yaptığı, üniversite mezunlarına iş ayarlayan "mezun mesulü" gibi ünvanlarla faaliyet yürüttüğüne ilişkin 14 farklı beyan bulunduğu belirlendi. İstanbul'da olduğu tespit edilen şüpheli, Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.