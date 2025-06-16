Peskov: Rusya, İsrail ve İran arasında arabuluculuk yapmaya hazır
12:55 16.06.2025 (güncellendi: 13:19 16.06.2025)
© AA / Mostafa AlkharoufTel Aviv
© AA / Mostafa Alkharouf
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İsrail ve İran arasında son günlerde ciddi seviyelere çıkan çatışmalar tüm hızıyla devam ederken Kremlin'den arabuluculuk konusunda açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ve İran arasındaki çatışmanın çözüme kavuşturulması için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, "Rusya, gerektiğinde arabuluculuk hizmeti sunmaya önceden olduğu gibi hala hazır durumda" dedi.
Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde sunduğu çözüm önerileri güncelliğini koruduğunu vurguladı.
Rusya'nın Ortadoğu'daki gerilimin böylesine tehlikeli şekilde tırmanmasına yol açan eylemleri kınadığının da altını çizen Peskov, Moskova'nın İran'daki fazla nükleer maddeleri ülkeden tahliye etme önerisinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.
Peskov, gerilim nedeniyle uçak seferlerine kısıtlama getirilmesinin 18-21 Haziran'da yapılacak St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nu (SPIEF) etkilemeyeceğini umduklarını kaydetti.
Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, "Rusya, gerektiğinde arabuluculuk hizmeti sunmaya önceden olduğu gibi hala hazır durumda" dedi.
Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde sunduğu çözüm önerileri güncelliğini koruduğunu vurguladı.
Rusya'nın Ortadoğu'daki gerilimin böylesine tehlikeli şekilde tırmanmasına yol açan eylemleri kınadığının da altını çizen Peskov, Moskova'nın İran'daki fazla nükleer maddeleri ülkeden tahliye etme önerisinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.
Peskov, gerilim nedeniyle uçak seferlerine kısıtlama getirilmesinin 18-21 Haziran'da yapılacak St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nu (SPIEF) etkilemeyeceğini umduklarını kaydetti.
'Putin'in Trump'a sunduğu çözüm önerileri güncelliğini koruyor'
Kremlin Sözcüsü'nün öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:
🔺Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesinde sunduğu çözüm önerileri güncelliğini koruyor
🔺Rusya'nın Ortadoğu'daki gerilimin böylesine tehlikeli şekilde tırmanmasına yol açan eylemleri kınıyor
🔺Moskova'nın İran'daki fazla nükleer maddeleri ülkeden tahliye etme önerisi hala masada
'İstanbul yerine farklı bir platform seçilmesi için öneri gelmedi'
🔺Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin kesin tarihi belirlenmedi
🔺İstanbul yerine farklı bir platform seçilmesi için öneri gelmedi
🔺Putin uluslararası telefon görüşmesi yaptı, Kremlin detaylarını kısa süre içinde açıklayacak
🔺Ekonomi bloğu ve Bakanlar Kurulu, ekonominin daha da geliştirilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor, burada önemli olan elde edilen kalkınma hızını yavaşlatmamak
🔺Putin, SPIEF için hazırlıklarını sürdürüyor, forumun genel oturumunda yapacağı konuşmanın cuma günü gerçekleşmesi planlanıyor