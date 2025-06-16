https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/unlu-oyuncu-oktay-kaynarcayi-sinirlendiren-iddia-magazin-sacmaligi-1097060387.html
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'yı sinirlendiren iddia: 'Magazin saçmalığı'
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'yı sinirlendiren iddia: 'Magazin saçmalığı'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Uzak Şehir dizisinin kadrosuna katılacağı yönündeki iddiaları yanıtladı. 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T13:37+0300
2025-06-16T13:37+0300
2025-06-16T13:37+0300
yaşam
oktay kaynarca
ozan akbaba
uzak şehir
eşkiya dünyaya hükümdar olmaz
oyuncu
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Uzak Şehir isimli dizisinin kadrosuna katılacağı yönündeki iddialara ünlü oyuncu Oktay Kaynarca yanıt verdi. Kaynarca sosyal medyasında yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Uzak Şehir dizisine Oktay Kaynarca'nın da yeni dönemde dahil olacağı iddia edildi. Akbaba'nın geçtiğimiz günlerde Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide birlikte rol aldıkları Kaynarca'yla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyasından paylaşması de iki oyuncunun hayranlarını heyecanlandırdı. Kaynarca o iddialara yanıt verdiİddianın yalan olduğunu açıklayan oyuncu bu iddiaları paylaşan sosyal medya hesabına tepki gösterdi. Kaynarca paylaşımında "Bu sayfa insanları yanıltarak olmayan haberlerle kendine göre haberlerle kendine göre bir magazin saçmalığı yönetiyor" ifadelerini kullandı.
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oktay kaynarca, ozan akbaba, uzak şehir
oktay kaynarca, ozan akbaba, uzak şehir
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'yı sinirlendiren iddia: 'Magazin saçmalığı'
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Uzak Şehir dizisinin kadrosuna katılacağı yönündeki iddiaları yanıtladı.
Uzak Şehir isimli dizisinin kadrosuna katılacağı yönündeki iddialara ünlü oyuncu Oktay Kaynarca yanıt verdi. Kaynarca sosyal medyasında yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.
Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Uzak Şehir dizisine Oktay Kaynarca'nın da yeni dönemde dahil olacağı iddia edildi. Akbaba'nın geçtiğimiz günlerde Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide birlikte rol aldıkları Kaynarca'yla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyasından paylaşması de iki oyuncunun hayranlarını heyecanlandırdı.
Kaynarca o iddialara yanıt verdi
İddianın yalan olduğunu açıklayan oyuncu bu iddiaları paylaşan sosyal medya hesabına tepki gösterdi. Kaynarca paylaşımında "Bu sayfa insanları yanıltarak olmayan haberlerle kendine göre haberlerle kendine göre bir magazin saçmalığı yönetiyor" ifadelerini kullandı.