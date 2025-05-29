https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/elcin-sangu-hayranlarini-korkuttu-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-yapti-1096625793.html

Elçin Sangu hayranlarını korkuttu: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Elçin Sangu hayranlarını korkuttu: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, sağlık durumuyla ilgili çıkan olumsuz haberlere isyan etti. 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T13:33+0300

2025-05-29T13:33+0300

2025-05-29T13:33+0300

yaşam

elçin sangu

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Ünlü oyuncu Elçin Sangu, beyninde kitle tespit edildiği ve tedavi için yurt dışına gittiği yönündeki haberlere isyan etti. Sağlığının çok yerinde olduğunu söyleyen Sangu, "İnsanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım" dedi.Söylentiler doğru değil isyanıElçin Sangu'nun beyninde bir kitle tespit edildiği ve tedavi için yurt dışına gittiği ileri sürüldü. Sangu, bir televizyon programında gündeme gelen söz konusu iddiayı sosyal medya hesabından yalanladı. Ünlü oyuncu, "Daha önce buradan yazmıştım ama tekrar söyleyeyim; bu söylentiler doğru değil. Sağlığım çok yerinde. İnsanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım. Lütfen tekrar rica ediyorum, gayet ulaşılabilir bir kişiyim, bu tarz haberleri yayınlamadan önce arayıp teyit alabilirsiniz. Haberi yapıp sonra teyit almak sizce de tuhaf değil mi?" açıklaması yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/22-yilda-819-kisinin-olumune-neden-oldu-asisi-da-yok-etkin-bir-tedavisi-de-1096588790.html

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elçin sangu, elçin sangu hasta mı,