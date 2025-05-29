https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/elcin-sangu-hayranlarini-korkuttu-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-yapti-1096625793.html
Elçin Sangu hayranlarını korkuttu: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Elçin Sangu hayranlarını korkuttu: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, sağlık durumuyla ilgili çıkan olumsuz haberlere isyan etti. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T13:33+0300
2025-05-29T13:33+0300
2025-05-29T13:33+0300
yaşam
elçin sangu
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Ünlü oyuncu Elçin Sangu, beyninde kitle tespit edildiği ve tedavi için yurt dışına gittiği yönündeki haberlere isyan etti. Sağlığının çok yerinde olduğunu söyleyen Sangu, "İnsanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım" dedi.Söylentiler doğru değil isyanıElçin Sangu'nun beyninde bir kitle tespit edildiği ve tedavi için yurt dışına gittiği ileri sürüldü. Sangu, bir televizyon programında gündeme gelen söz konusu iddiayı sosyal medya hesabından yalanladı. Ünlü oyuncu, "Daha önce buradan yazmıştım ama tekrar söyleyeyim; bu söylentiler doğru değil. Sağlığım çok yerinde. İnsanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım. Lütfen tekrar rica ediyorum, gayet ulaşılabilir bir kişiyim, bu tarz haberleri yayınlamadan önce arayıp teyit alabilirsiniz. Haberi yapıp sonra teyit almak sizce de tuhaf değil mi?" açıklaması yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/22-yilda-819-kisinin-olumune-neden-oldu-asisi-da-yok-etkin-bir-tedavisi-de-1096588790.html
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elçin sangu, elçin sangu hasta mı,
elçin sangu, elçin sangu hasta mı,
Elçin Sangu hayranlarını korkuttu: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, sağlık durumuyla ilgili çıkan olumsuz haberlere isyan etti.
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, beyninde kitle tespit edildiği ve tedavi için yurt dışına gittiği yönündeki haberlere isyan etti. Sağlığının çok yerinde olduğunu söyleyen Sangu, "İnsanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım" dedi.
Söylentiler doğru değil isyanı
Elçin Sangu'nun beyninde bir kitle tespit edildiği ve tedavi için yurt dışına gittiği ileri sürüldü. Sangu, bir televizyon programında gündeme gelen söz konusu iddiayı sosyal medya hesabından yalanladı.
Ünlü oyuncu, "Daha önce buradan yazmıştım ama tekrar söyleyeyim; bu söylentiler doğru değil. Sağlığım çok yerinde. İnsanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım. Lütfen tekrar rica ediyorum, gayet ulaşılabilir bir kişiyim, bu tarz haberleri yayınlamadan önce arayıp teyit alabilirsiniz. Haberi yapıp sonra teyit almak sizce de tuhaf değil mi?" açıklaması yaptı.