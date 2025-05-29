Elçin Sangu hayranlarını korkuttu: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat tarih verdi: Kabine'de değişim ne zaman olacak?
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Neşet Gündüz: 'Değer Bilgi Merkezi, gayrimenkul alışverişlerinde şeffaflığı arttıracak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapıların sağlığını ölçen yerli teknoloji
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Putin olmadan Kafkasya'da barış sağlanması zor'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
MOSSAD şefi Washington’a gitti: Konu İran
18:17
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kocaeli’de şüpheli bebek ölümleri
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Dizdar: 'Müzikten hiç kopmadım, sadece bekledim'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci anlatıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/elcin-sangu-hayranlarini-korkuttu-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-yapti-1096625793.html
Elçin Sangu hayranlarını korkuttu: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Elçin Sangu hayranlarını korkuttu: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, sağlık durumuyla ilgili çıkan olumsuz haberlere isyan etti. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T13:33+0300
2025-05-29T13:33+0300
yaşam
elçin sangu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084251659_0:0:1213:682_1920x0_80_0_0_af9adc86a0c01ded39bd6d5198f2b369.png
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, beyninde kitle tespit edildiği ve tedavi için yurt dışına gittiği yönündeki haberlere isyan etti. Sağlığının çok yerinde olduğunu söyleyen Sangu, "İnsanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım" dedi.Söylentiler doğru değil isyanıElçin Sangu'nun beyninde bir kitle tespit edildiği ve tedavi için yurt dışına gittiği ileri sürüldü. Sangu, bir televizyon programında gündeme gelen söz konusu iddiayı sosyal medya hesabından yalanladı. Ünlü oyuncu, "Daha önce buradan yazmıştım ama tekrar söyleyeyim; bu söylentiler doğru değil. Sağlığım çok yerinde. İnsanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım. Lütfen tekrar rica ediyorum, gayet ulaşılabilir bir kişiyim, bu tarz haberleri yayınlamadan önce arayıp teyit alabilirsiniz. Haberi yapıp sonra teyit almak sizce de tuhaf değil mi?" açıklaması yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/22-yilda-819-kisinin-olumune-neden-oldu-asisi-da-yok-etkin-bir-tedavisi-de-1096588790.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084251659_117:0:1090:730_1920x0_80_0_0_b936ff8c3c1c427838b1e01833295f22.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elçin sangu, elçin sangu hasta mı,
elçin sangu, elçin sangu hasta mı,

Elçin Sangu hayranlarını korkuttu: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

13:33 29.05.2025
Elçin Sangu
Elçin Sangu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
Abone ol
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, sağlık durumuyla ilgili çıkan olumsuz haberlere isyan etti.
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, beyninde kitle tespit edildiği ve tedavi için yurt dışına gittiği yönündeki haberlere isyan etti. Sağlığının çok yerinde olduğunu söyleyen Sangu, "İnsanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım" dedi.

Söylentiler doğru değil isyanı

Elçin Sangu'nun beyninde bir kitle tespit edildiği ve tedavi için yurt dışına gittiği ileri sürüldü. Sangu, bir televizyon programında gündeme gelen söz konusu iddiayı sosyal medya hesabından yalanladı.
Ünlü oyuncu, "Daha önce buradan yazmıştım ama tekrar söyleyeyim; bu söylentiler doğru değil. Sağlığım çok yerinde. İnsanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım. Lütfen tekrar rica ediyorum, gayet ulaşılabilir bir kişiyim, bu tarz haberleri yayınlamadan önce arayıp teyit alabilirsiniz. Haberi yapıp sonra teyit almak sizce de tuhaf değil mi?" açıklaması yaptı.
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
SAĞLIK
22 yılda 819 kişinin ölümüne neden oldu: Aşısı da yok etkin bir tedavisi de
Dün, 13:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала