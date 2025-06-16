https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/unlu-markanin-oda-kokusu-piyasadan-toplatiliyor-satisi-yasaklandi-1097067174.html
Ünlü markanın oda kokusu piyasadan toplatılıyor: Satışı yasaklandı
Ünlü markanın oda kokusu piyasadan toplatılıyor: Satışı yasaklandı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, English Home'un çubuklu oda kokusunun satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi. 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T17:04+0300
2025-06-16T17:04+0300
2025-06-16T17:04+0300
ekonomi̇
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
english home
oda kokusu
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Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski ve usulsüzlük barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listede English Home'un çubuklu oda kokusu da yer aldı. Ürün hakkında piyasadan toplatılma ve satışının yasaklanmasına karar verilirken, taşıdığı riskler için 'yanıklar, yaralanmalar' bilgisine yer verildi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ürünün güvensizlik nedeni "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün İç Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır" olarak gösterildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bakanlik-toplatma-karari-aldi-oyuncakta-zehirli-maddeler-tespit-edildi-1096781906.html
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güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), english home, oda kokusu
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), english home, oda kokusu
Ünlü markanın oda kokusu piyasadan toplatılıyor: Satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, English Home'un çubuklu oda kokusunun satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski ve usulsüzlük barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listede English Home'un çubuklu oda kokusu da yer aldı. Ürün hakkında piyasadan toplatılma ve satışının yasaklanmasına karar verilirken, taşıdığı riskler için 'yanıklar, yaralanmalar' bilgisine yer verildi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ürünün güvensizlik nedeni "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün İç Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır" olarak gösterildi.