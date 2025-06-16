https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/unlu-markanin-oda-kokusu-piyasadan-toplatiliyor-satisi-yasaklandi-1097067174.html

Ünlü markanın oda kokusu piyasadan toplatılıyor: Satışı yasaklandı

Ünlü markanın oda kokusu piyasadan toplatılıyor: Satışı yasaklandı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, English Home'un çubuklu oda kokusunun satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi. 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T17:04+0300

2025-06-16T17:04+0300

2025-06-16T17:04+0300

ekonomi̇

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)

english home

oda kokusu

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Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski ve usulsüzlük barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listede English Home'un çubuklu oda kokusu da yer aldı. Ürün hakkında piyasadan toplatılma ve satışının yasaklanmasına karar verilirken, taşıdığı riskler için 'yanıklar, yaralanmalar' bilgisine yer verildi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ürünün güvensizlik nedeni "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün İç Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır" olarak gösterildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bakanlik-toplatma-karari-aldi-oyuncakta-zehirli-maddeler-tespit-edildi-1096781906.html

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Sputnik Türkiye

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), english home, oda kokusu