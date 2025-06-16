https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/moldova-zafer-koordinasyon-komitesi-lideri-petrovic-havalimaninda-alikonuldu-1097054265.html

Moldova ‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi lideri Petroviç havalimanında alıkonuldu

Moldova ‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi lideri Petroviç havalimanında alıkonuldu

Sputnik Türkiye

Moldova’nın ‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi lideri Aleksey Petroviç, Kişinev Havalimanı’nda alıkonularak pasaportuna el konduğunu duyurdu. 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T10:22+0300

2025-06-16T10:22+0300

2025-06-16T10:19+0300

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‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi lideri Aleksey Petroviç, Telegram paylaşımında, “Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındım. Seyahat belgelerime ve pasaportuma el konuldu. Ek kontrol için bekliyorum” diye yazdı.Hükümet Sözcüsü Daniel Voda'nın, Moldova'nın bir hukuk devleti olduğu yönündeki güvencelerine rağmen baskının devam ettiğini kaydeden Petroviç, Sınır Polisi tarafından yapılan ek denetime ek olarak, bekleme odasından geri gönderildiği gümrük kontrolüne de tabi tutulduğunu belirterek, “Sınır Polisi ve Gümrük Servisi memurlarının, üstlerinin aptalca emirlerini coşkuyla yerine getirmediğini, isteksizce davrandığını ve bu keyfiliği paylaşmadığını görmek güzel” ifadesini kullandı.Petroviç, yetkililerin engellerine rağmen her yıl 9 Mayıs'ta Moldova'nın başkenti Kişinev’de ‘Ölümsüz Alay’ ve ‘Zafer Yürüyüşü’ geçit törenlerini organize ediyor.Moldova iktidarı ülkedeki her türlü muhalefete karşı baskıcı önlemler almaya devam ediyor. Daha önce Gagavuzya Başkanı Evgeniya Gutsul temesiz bahanelerle tutuklanmıştı, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri için Kişinev havaalanında gözaltına alınmıştı ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açılmıştı.

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moldova, kişinev, rusya, havalimanı, gözaltı