https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/trump-kanadadaki-g7-zirvesi-sirasinda-zelenskiyle-gorusecek-1097056933.html
Trump, Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında Zelenskiy’le görüşecek
Trump, Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında Zelenskiy’le görüşecek
Sputnik Türkiye
Batı medyası, ABD Başkanı Trump’ın Kanada'daki G7 Zirvesi sırasında Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile görüşeceğini belirtti. 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T11:54+0300
2025-06-16T11:54+0300
2025-06-16T11:51+0300
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Batı medyasına konuşan bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump’ın 16-17 Haziran günleri Kanada’nın Kananaskis kentinde yapılacak G7 Zirvesi sırasında Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile bir araya geleceğini söyledi.Kaynak, Trump’ın ayrıca Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile görüşeceğini ekledi.
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abd, ukrayna, g7, g7 zirvesi, kanada, donald trump, vladimir zelenskiy
abd, ukrayna, g7, g7 zirvesi, kanada, donald trump, vladimir zelenskiy
Trump, Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında Zelenskiy’le görüşecek
Batı medyası, ABD Başkanı Trump’ın Kanada'daki G7 Zirvesi sırasında Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile görüşeceğini belirtti.
Batı medyasına konuşan bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump’ın 16-17 Haziran günleri Kanada’nın Kananaskis kentinde yapılacak G7 Zirvesi sırasında Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile bir araya geleceğini söyledi.
Kaynak, Trump’ın ayrıca Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile görüşeceğini ekledi.