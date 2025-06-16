https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/merkez-bankasi-anketiyle-degisti-6-aylik-enflasyon-farki-hesaplandi-memur-ve-emekli-zammi-icin-yeni-1097058303.html
Merkez Bankası anketiyle değişti: 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı, memur ve emekli zammı için yeni oran ortaya çıktı
Merkez Bankası anketiyle değişti: 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı, memur ve emekli zammı için yeni oran ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekli için yapılacak maaş zammı netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon farkı sonrası gözler haziran verilerine çevrilmişti... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T12:29+0300
2025-06-16T12:29+0300
2025-06-16T12:29+0300
ekonomi̇
emekli
emekli maaşı
memur
memur maaşı
memur zammı
enflasyon
merkez bankası
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Temmuz ayında maaşlara yapılacak ara zam için geri sayım sürüyor. Milyonlarca memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklisi, enflasyon farkına göre ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Mayıs ayı enflasyonunun tahminlerin altında gelmesiyle birlikte maaş senaryoları yeniden şekillenmişti.5 aylık enflasyonla i̇lk zam oranları açıklandıMayıs ayı verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Buna göre:Ancak haziran ayı enflasyonu belirlenmeden, nihai oranlar şekillenmemişti.Merkez Bankası Anketine göre haziran tahmini belirlendiMerkez Bankası tarafından her ay düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi, Haziran ayı enflasyonu için yol gösterici oldu. 69 reel sektör temsilcisinin katıldığı ankette, Haziran ayı enflasyon tahmini baz alınarak yeni zam oranları hesaplandı.6 aylık enflasyon farkı: Yeni zam tablosu ortaya çıktıMerkez Bankası anketine göre haziran ayı dahil 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16.95 olarak hesaplandı. Bu doğrultuda:Bu oranlar, kesinleşmemiş tahmini verilere dayansa da maaşlara yapılacak zammın genel seyrini ortaya koyuyor.Temmuz zammı ne zaman açıklanacak?Kesin zam oranlarının açıklanabilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025'te duyurması bekleniyor. Bu verilerle birlikte 6 aylık enflasyon farkı da resmen netleşmiş olacak.Milyonların gözü TÜİK’teMemur ve emekliler için Temmuz ayı zammı sadece maaş artışını değil, sosyal yardımlar, emekli ikramiyeleri ve bazı sosyal hakların da yeniden hesaplanmasını beraberinde getiriyor. Tüm gözler şimdi TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/merkez-bankasi-anketi-acikladi-piyasanin-enflasyon-ve-dolar-tahmini-geriledi-1097054410.html
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emekli, emekli maaşı, memur, memur maaşı, memur zammı, enflasyon, merkez bankası
emekli, emekli maaşı, memur, memur maaşı, memur zammı, enflasyon, merkez bankası
Merkez Bankası anketiyle değişti: 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı, memur ve emekli zammı için yeni oran ortaya çıktı
Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekli için yapılacak maaş zammı netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon farkı sonrası gözler haziran verilerine çevrilmişti. Merkez Bankası anketine göre tahmini enflasyonla birlikte 6 aylık fark belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 16.95, memurlar ise yüzde 15.84 zam alacak.
Temmuz ayında maaşlara yapılacak ara zam için geri sayım sürüyor. Milyonlarca memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklisi, enflasyon farkına göre ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Mayıs ayı enflasyonunun tahminlerin altında gelmesiyle birlikte maaş senaryoları yeniden şekillenmişti.
5 aylık enflasyonla i̇lk zam oranları açıklandı
Mayıs ayı verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Buna göre:
SSK ve Bağ-Kur emeklisi: Yüzde 15.09
zam
Memur ve memur emeklisi: Yüzde 14.01
zam alacağı öğrenilmişti.
Ancak haziran ayı enflasyonu belirlenmeden, nihai oranlar şekillenmemişti.
Merkez Bankası Anketine göre haziran tahmini belirlendi
Merkez Bankası tarafından her ay düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi, Haziran ayı enflasyonu için yol gösterici oldu. 69 reel sektör temsilcisinin katıldığı ankette, Haziran ayı enflasyon tahmini baz alınarak yeni zam oranları hesaplandı.
6 aylık enflasyon farkı: Yeni zam tablosu ortaya çıktı
Merkez Bankası anketine göre haziran ayı dahil 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16.95 olarak hesaplandı. Bu doğrultuda:
SSK ve Bağ-Kur emeklisi: Yüzde 16.95
zam
Memur ve memur emeklisi: Toplu sözleşme farkıyla birlikte yüzde 15.84
zam alacak.
Bu oranlar, kesinleşmemiş tahmini verilere dayansa da maaşlara yapılacak zammın genel seyrini ortaya koyuyor.
Temmuz zammı ne zaman açıklanacak?
Kesin zam oranlarının açıklanabilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025'te duyurması bekleniyor. Bu verilerle birlikte 6 aylık enflasyon farkı da resmen netleşmiş olacak.
Memur ve emekliler için Temmuz ayı zammı sadece maaş artışını değil, sosyal yardımlar, emekli ikramiyeleri ve bazı sosyal hakların da yeniden hesaplanmasını beraberinde getiriyor. Tüm gözler şimdi TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranında.