https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/merkez-bankasi-anketiyle-degisti-6-aylik-enflasyon-farki-hesaplandi-memur-ve-emekli-zammi-icin-yeni-1097058303.html

Merkez Bankası anketiyle değişti: 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı, memur ve emekli zammı için yeni oran ortaya çıktı

Merkez Bankası anketiyle değişti: 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı, memur ve emekli zammı için yeni oran ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekli için yapılacak maaş zammı netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon farkı sonrası gözler haziran verilerine çevrilmişti... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T12:29+0300

2025-06-16T12:29+0300

2025-06-16T12:29+0300

ekonomi̇

emekli

emekli maaşı

memur

memur maaşı

memur zammı

enflasyon

merkez bankası

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Temmuz ayında maaşlara yapılacak ara zam için geri sayım sürüyor. Milyonlarca memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklisi, enflasyon farkına göre ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Mayıs ayı enflasyonunun tahminlerin altında gelmesiyle birlikte maaş senaryoları yeniden şekillenmişti.5 aylık enflasyonla i̇lk zam oranları açıklandıMayıs ayı verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Buna göre:Ancak haziran ayı enflasyonu belirlenmeden, nihai oranlar şekillenmemişti.Merkez Bankası Anketine göre haziran tahmini belirlendiMerkez Bankası tarafından her ay düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi, Haziran ayı enflasyonu için yol gösterici oldu. 69 reel sektör temsilcisinin katıldığı ankette, Haziran ayı enflasyon tahmini baz alınarak yeni zam oranları hesaplandı.6 aylık enflasyon farkı: Yeni zam tablosu ortaya çıktıMerkez Bankası anketine göre haziran ayı dahil 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16.95 olarak hesaplandı. Bu doğrultuda:Bu oranlar, kesinleşmemiş tahmini verilere dayansa da maaşlara yapılacak zammın genel seyrini ortaya koyuyor.Temmuz zammı ne zaman açıklanacak?Kesin zam oranlarının açıklanabilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025'te duyurması bekleniyor. Bu verilerle birlikte 6 aylık enflasyon farkı da resmen netleşmiş olacak.Milyonların gözü TÜİK’teMemur ve emekliler için Temmuz ayı zammı sadece maaş artışını değil, sosyal yardımlar, emekli ikramiyeleri ve bazı sosyal hakların da yeniden hesaplanmasını beraberinde getiriyor. Tüm gözler şimdi TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranında.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/merkez-bankasi-anketi-acikladi-piyasanin-enflasyon-ve-dolar-tahmini-geriledi-1097054410.html

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