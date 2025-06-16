'Takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor?' sözleri sonrası Yunanistan Basketbol Federasyonu'ndan Ergin Ataman'a ceza

"Sadece bir Yunan oyuncuları var. Geri kalan hepsi sahte Yunan. Walkup, Dorsey, Vezenkov, Mitrou-Long... Bizim kadromuz ise Yunan oyuncularla dolu. Sloukas var, Mitoglou var, Papapetrou var, Kalaitzakis var, Samadurov var. Buna rağmen sırf ben Türküm diye salona Yunan bayraklarıyla geliyorlar!"