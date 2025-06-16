https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/takimlarinda-kac-tane-yunan-oyuncu-oynuyor-sozleri-sonrasi-yunanistan-basketbol-federasyonundan-1097072837.html
'Takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor?' sözleri sonrası Yunanistan Basketbol Federasyonu'ndan Ergin Ataman'a ceza
'Takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor?' sözleri sonrası Yunanistan Basketbol Federasyonu'ndan Ergin Ataman'a ceza
Sputnik Türkiye
Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos ile oynanan final serisinin ardından kullandığı ifadeler sonrası Yunanistan Basketbol Federasyonu... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T23:14+0300
2025-06-16T23:14+0300
2025-06-16T23:14+0300
spor
ergin ataman
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olympiakos basketbol
panathinaikos
panathinaikos basketbol takımı
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Yunanistan Ligi'nde görev yapan Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman ligde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yapılacak maçta takımının başında yer alamayacak. Sebebi ise Ataman'a Yunanistan Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafına verilen bir maç men cezası. Ergin Ataman'a söz konusu ceza ise Olympiakos ile oynanan final serisinin ardından yaptığı açıklama nedeniyle verildi.Ataman, 3-1 kaybettikleri play-off final serisi sonrası maç sırasında Olympiakos taraftarlarının açtığı Yunanistan bayraklarına ilişkin "Yunanistan'ı seviyorum. Bugün salonda çok fazla Yunan bayrağı gördüm. Olympiakos taraftarı salona Yunan bayraklarıyla gelmiş ama şunu merak ediyorum takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor?" ifadelerini kullanmıştı. 'Sadece bir Yunan oyuncuları var'Yunanistan bayraklarının maçta özellikle açıldığını savunan Ergin Ataman durumu kişisel algıladığını ifade etmiş ve şunları dile getirmişti:
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'Takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor?' sözleri sonrası Yunanistan Basketbol Federasyonu'ndan Ergin Ataman'a ceza
Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos ile oynanan final serisinin ardından kullandığı ifadeler sonrası Yunanistan Basketbol Federasyonu tarafından para cezası ile bir maç men cezasına çarptırıldı.
Yunanistan Ligi'nde görev yapan Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman ligde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yapılacak maçta takımının başında yer alamayacak. Sebebi ise Ataman'a Yunanistan Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafına verilen bir maç men cezası.
Ergin Ataman'a söz konusu ceza ise Olympiakos ile oynanan final serisinin ardından yaptığı açıklama nedeniyle verildi.
Ataman, 3-1 kaybettikleri play-off final serisi sonrası maç sırasında Olympiakos taraftarlarının açtığı Yunanistan bayraklarına ilişkin "Yunanistan'ı seviyorum. Bugün salonda çok fazla Yunan bayrağı gördüm. Olympiakos taraftarı salona Yunan bayraklarıyla gelmiş ama şunu merak ediyorum takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor?" ifadelerini kullanmıştı.
'Sadece bir Yunan oyuncuları var'
Yunanistan bayraklarının maçta özellikle açıldığını savunan Ergin Ataman durumu kişisel algıladığını ifade etmiş ve şunları dile getirmişti:
"Sadece bir Yunan oyuncuları var. Geri kalan hepsi sahte Yunan. Walkup, Dorsey, Vezenkov, Mitrou-Long... Bizim kadromuz ise Yunan oyuncularla dolu. Sloukas var, Mitoglou var, Papapetrou var, Kalaitzakis var, Samadurov var. Buna rağmen sırf ben Türküm diye salona Yunan bayraklarıyla geliyorlar!"