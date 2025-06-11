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Hastaneye gitmeye gerek kalmadı: e-Rapor dönemi başladı
Hastaneye gitmeye gerek kalmadı: e-Rapor dönemi başladı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı e-rapor uygulaması ile 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı bireyler artık hastaneye gitmeden evlerinde sağlık raporlarını... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T15:08+0300
2025-06-11T15:08+0300
sağlik
kemal memişoğlu
sağlık bakanlığı
e-rapor
sağlık
sağlık bakanı
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yaşlı
yaşlı nüfus
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Türkiye'de yaşlı sağlığında önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla 26 Mayıs'ta başlayan e-rapor uygulaması, 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı bireylerin hayatını kolaylaştırıyor.Yeni sistem sayesinde, sağlık çalışanları yaşlıları evlerinde veya kaldıkları kurumlarda ziyaret ederek gerekli sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Bu uygulama, hastane yoğunluğunu azaltırken yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.Otomatik rapor yenileme sistemiE-rapor uygulamasının en dikkat çeken özelliği, raporların otomatik yenilenmesi. Yaşlıların ve yatağa bağımlı kişilerin sağlık raporları, bitiş tarihine bir ay kala herhangi bir başvuru yapılmadan otomatik olarak yenileniyor.Bu sistem, hem aileler hem de hastalar için büyük kolaylık sağlıyor. Hastane randevusu alma, ulaşım sıkıntısı çekme ve hastanelerde bekleme gibi sorunlar tamamen ortadan kalkıyor.Kırklareli'de başarılı uygulamaKırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, uygulamanın başlamasından itibaren kentte 87 kişiye ulaştıklarını açıkladı. Cerit, sağlık hizmetlerinin yaşlılara daha hızlı ve etkin şekilde sunulduğunu belirterek, hastanedeki yoğunluğun da azaldığını ifade etti."Çok anlamlı, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Devletimizin büyüklüğü, sosyal devlet anlayışıyla her alanda her kesime ulaşma gücünü de bir kez daha sahada ispatlamış oluyoruz" diyen Cerit, uygulamanın toplumsal etkisini vurguladı.Kurumlar arası i̇şbirliği modeliAile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, huzurevinden hizmet alan yaşlıların daha kaliteli bir yaşam sürmeleri açısından bu çalışmanın önemini vurguladı. Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasındaki koordinasyonun mükemmel çalıştığını belirtti.Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Enes Güler de yaşlıları ve yatağa bağımlı bireyleri düzenli ziyaret ederek sağlık hizmetlerinin kesintisiz ulaştırıldığını kaydetti.Evde sağlık hizmetleri kapsamıEvde Sağlık Hizmetleri Birimi sorumlu hekimi Ecem Pınar Aydın, 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı hastaları evlerinde ziyaret ederek kapsamlı hizmet sunduklarını açıkladı. Bu hizmetler arasında ilaç temini, medikal malzeme sağlanması ve rutin sağlık kontrollerinin yanı sıra rapor düzenleme de bulunuyor.Sistem, özellikle kronik hastalığı olan yaşlılar için büyük avantaj sağlıyor. Diyaliz, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi düzenli takip gerektiren durumlar için evde sağlık hizmeti kritik önem taşıyor.Hasta memnuniyeti ve geri bildirimlerHuzurevi sakinlerinden 87 yaşındaki Ayşe Gelir, diyaliz hastası olduğunu belirterek uygulamadan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. "Doktorumuz her hafta geliyor. İlaçlarımız yazılıyor. Her şeyimizi karşılıyorlar. Bu uygulamadan çok memnun oldum" diyen Gelir, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Bu tür geri bildirimler, uygulamanın hedeflenen başarıya ulaştığını gösteriyor ve sistem genişletmesi için motivasyon sağlıyor.Dijital sağlık dönüşümünde yeni dönemE-rapor uygulaması, Türkiye'nin dijital sağlık dönüşümündeki önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu sistem, gelecekte diğer hasta grupları için de yaygınlaştırılabilir.Uygulama, hem hasta memnuniyetini artırırken hem de sağlık sistemi verimliliğini yükseltiyor. Hastane yoğunluğunun azalması, diğer hastalar için de daha kaliteli hizmet anlamına geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/engelli-ve-ilac-raporu-bulunanlar-dikkat-saglik-bakanligi-yeni-uygulamayi-hayata-geciriyor-1096943566.html
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kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, e-rapor, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, yaşlı, yaşlı nüfus
kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, e-rapor, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, yaşlı, yaşlı nüfus

Hastaneye gitmeye gerek kalmadı: e-Rapor dönemi başladı

15:08 11.06.2025
© SputnikUzman doktor tavsiyeleri ne diyor?
Uzman doktor tavsiyeleri ne diyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
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Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı e-rapor uygulaması ile 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı bireyler artık hastaneye gitmeden evlerinde sağlık raporlarını yenileyebiliyor. Kırklareli'nde 87 kişiye ulaşılan uygulama büyük memnuniyet yarattı.
Türkiye'de yaşlı sağlığında önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla 26 Mayıs'ta başlayan e-rapor uygulaması, 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı bireylerin hayatını kolaylaştırıyor.
Yeni sistem sayesinde, sağlık çalışanları yaşlıları evlerinde veya kaldıkları kurumlarda ziyaret ederek gerekli sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Bu uygulama, hastane yoğunluğunu azaltırken yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.

Otomatik rapor yenileme sistemi

E-rapor uygulamasının en dikkat çeken özelliği, raporların otomatik yenilenmesi. Yaşlıların ve yatağa bağımlı kişilerin sağlık raporları, bitiş tarihine bir ay kala herhangi bir başvuru yapılmadan otomatik olarak yenileniyor.
Bu sistem, hem aileler hem de hastalar için büyük kolaylık sağlıyor. Hastane randevusu alma, ulaşım sıkıntısı çekme ve hastanelerde bekleme gibi sorunlar tamamen ortadan kalkıyor.

Kırklareli'de başarılı uygulama

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, uygulamanın başlamasından itibaren kentte 87 kişiye ulaştıklarını açıkladı. Cerit, sağlık hizmetlerinin yaşlılara daha hızlı ve etkin şekilde sunulduğunu belirterek, hastanedeki yoğunluğun da azaldığını ifade etti.
"Çok anlamlı, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Devletimizin büyüklüğü, sosyal devlet anlayışıyla her alanda her kesime ulaşma gücünü de bir kez daha sahada ispatlamış oluyoruz" diyen Cerit, uygulamanın toplumsal etkisini vurguladı.

Kurumlar arası i̇şbirliği modeli

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, huzurevinden hizmet alan yaşlıların daha kaliteli bir yaşam sürmeleri açısından bu çalışmanın önemini vurguladı. Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasındaki koordinasyonun mükemmel çalıştığını belirtti.
Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Enes Güler de yaşlıları ve yatağa bağımlı bireyleri düzenli ziyaret ederek sağlık hizmetlerinin kesintisiz ulaştırıldığını kaydetti.

Evde sağlık hizmetleri kapsamı

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi sorumlu hekimi Ecem Pınar Aydın, 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı hastaları evlerinde ziyaret ederek kapsamlı hizmet sunduklarını açıkladı. Bu hizmetler arasında ilaç temini, medikal malzeme sağlanması ve rutin sağlık kontrollerinin yanı sıra rapor düzenleme de bulunuyor.
Sistem, özellikle kronik hastalığı olan yaşlılar için büyük avantaj sağlıyor. Diyaliz, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi düzenli takip gerektiren durumlar için evde sağlık hizmeti kritik önem taşıyor.

Hasta memnuniyeti ve geri bildirimler

Huzurevi sakinlerinden 87 yaşındaki Ayşe Gelir, diyaliz hastası olduğunu belirterek uygulamadan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. "Doktorumuz her hafta geliyor. İlaçlarımız yazılıyor. Her şeyimizi karşılıyorlar. Bu uygulamadan çok memnun oldum" diyen Gelir, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Bu tür geri bildirimler, uygulamanın hedeflenen başarıya ulaştığını gösteriyor ve sistem genişletmesi için motivasyon sağlıyor.

Dijital sağlık dönüşümünde yeni dönem

E-rapor uygulaması, Türkiye'nin dijital sağlık dönüşümündeki önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu sistem, gelecekte diğer hasta grupları için de yaygınlaştırılabilir.
Uygulama, hem hasta memnuniyetini artırırken hem de sağlık sistemi verimliliğini yükseltiyor. Hastane yoğunluğunun azalması, diğer hastalar için de daha kaliteli hizmet anlamına geliyor.
Serum - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
SAĞLIK
Engelli ve ilaç raporu bulunanlar dikkat: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hayata geçiriyor
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