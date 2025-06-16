https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/rusyanin-ihracat-islemlerinde-rublenin-payi-ilk-kez-yuzde-50yi-asti-1097067092.html
Rusya'nın ihracat işlemlerinde rublenin payı ilk kez yüzde 50'yi aştı
Rusya'nın ihracat işlemlerinde rublenin payı ilk kez yüzde 50'yi aştı
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Bankası’nın verilerine göre, nisan ayında Rusya'nın ihracat ödeme işlemlerinde rublenin payı ilk kez yüzde 50'yi aştı. 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T17:05+0300
2025-06-16T17:05+0300
2025-06-16T17:05+0300
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Sputnik’in incelediği Rusya Merkez Bankası’nın verilerine göre, Rusya'nın ihracatında rublenin payı nisan ayında ilk kez yüzde 50'yi aştı, dost olmayan ülkelerin para birimlerinin payı ise tarihinin en düşük seviyesine geriledi.Böylece, Rusya'nın ihracatına yönelik ruble ödemeleri nisan ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 11.9 puan artarak yüzde 52.3 gibi rekor seviyeye ulaştı, dünyanın tüm bölgelerindeki ülkeler Rus mallarına ruble üzerinden daha fazla ödeme yapmaya başladı.Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre ayrıca ruble artık Rusya'nın dünyanın tüm bölgelerinden yaptığı ithalata yönelik ödemelerinde kullandığı ana para birimi oldu.Bu durum, eğilimin Asya'ya yayılmasından sonra gerçekleşti, Rusya nisan ayında Asya bölgesinden gerçekleştirdiği ithalatın yüzde 51.9'unu ruble ile ödedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/ruble-sene-basindan-bu-yana-dolar-karsisinda-en-cok-guclenen-para-birimi-oldu-1095835439.html
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rusya, ruble, rus rublesi, ihracat, ithalat, asya, rusya merkez bankası
rusya, ruble, rus rublesi, ihracat, ithalat, asya, rusya merkez bankası
Rusya'nın ihracat işlemlerinde rublenin payı ilk kez yüzde 50'yi aştı
Rusya Merkez Bankası’nın verilerine göre, nisan ayında Rusya'nın ihracat ödeme işlemlerinde rublenin payı ilk kez yüzde 50'yi aştı.
Sputnik’in incelediği Rusya Merkez Bankası’nın verilerine göre, Rusya'nın ihracatında rublenin payı nisan ayında ilk kez yüzde 50'yi aştı, dost olmayan ülkelerin para birimlerinin payı ise tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
Böylece, Rusya'nın ihracatına yönelik ruble ödemeleri nisan ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 11.9 puan artarak yüzde 52.3 gibi rekor seviyeye ulaştı, dünyanın tüm bölgelerindeki ülkeler Rus mallarına ruble üzerinden daha fazla ödeme yapmaya başladı.
Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre ayrıca ruble artık Rusya'nın dünyanın tüm bölgelerinden yaptığı ithalata yönelik ödemelerinde kullandığı ana para birimi oldu.
Bu durum, eğilimin Asya'ya yayılmasından sonra gerçekleşti, Rusya nisan ayında Asya bölgesinden gerçekleştirdiği ithalatın yüzde 51.9'unu ruble ile ödedi.