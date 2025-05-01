Ruble, sene başından bu yana dolar karşısında en çok güçlenen para birimi oldu
© Sputnik / Maksim BogodvidDollar and ruble bills
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Batı'nın sert ve birçok sektörü kapsayan yaptırımlarına rağmen Rus ekonomisindeki büyüme istikrarlı bir şekilde devam ederken ruble de dolar karşısında güçleniyor.
Sputnik'in piyasa verileri analizine göre Rus rublesi, Ocak-Nisan döneminde dolara karşı diğer para birimlerine kıyasla daha fazla değer kazandı.
Söz konusu dönemde Rus para birimi, ABD doları karşısında yüzde 38.8 değer kazandı.
Rubleyi yüzde 14.8 ile İsveç kronu ve yüzde 11.1 ile Çek kronu izledi. İsviçre frangı ve Japon yeni yüzde 10.1 değer kazanarak ilk 5'e girmeyi başardı.
Avrupa'daki bazı para birimlerinin değeri de ABD doları karşısında önemli ölçüde arttı. Örneğin, euro ve Polonya zlotisi yüzde 9.8, Norveç kronu ise yüzde 9.4 oranında değer kazandı.
Dünyanın diğer bölgelerindeki para birimleri de hızla değer kazanırken Brezilya realinde bu oran yüzde 9 olarak gerçekleşti.
İngiliz sterlini, Meksika pesosu ve Yeni Zelanda doları yüzde 6-7 bandında değerlendi. Singapur doları, Filipin pesosu ve Güney Kore wonu ise yüzde 4-5 arasında güçlendi.
Söz konusu dönemde Rus para birimi, ABD doları karşısında yüzde 38.8 değer kazandı.
Rubleyi yüzde 14.8 ile İsveç kronu ve yüzde 11.1 ile Çek kronu izledi. İsviçre frangı ve Japon yeni yüzde 10.1 değer kazanarak ilk 5'e girmeyi başardı.
Avrupa'daki bazı para birimlerinin değeri de ABD doları karşısında önemli ölçüde arttı. Örneğin, euro ve Polonya zlotisi yüzde 9.8, Norveç kronu ise yüzde 9.4 oranında değer kazandı.
Dünyanın diğer bölgelerindeki para birimleri de hızla değer kazanırken Brezilya realinde bu oran yüzde 9 olarak gerçekleşti.
İngiliz sterlini, Meksika pesosu ve Yeni Zelanda doları yüzde 6-7 bandında değerlendi. Singapur doları, Filipin pesosu ve Güney Kore wonu ise yüzde 4-5 arasında güçlendi.