https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/rusya-istanbulda-verdigi-sozleri-yerine-getirdi-ukraynaya-6-binden-fazla-cenaze-teslim-edildi--1097061191.html

Rusya, İstanbul'da verdiği sözleri yerine getirdi: Ukrayna'ya 6 binden fazla cenaze teslim edildi

Rusya, İstanbul'da verdiği sözleri yerine getirdi: Ukrayna'ya 6 binden fazla cenaze teslim edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna'ya 6 binden fazla asker cenazesinin teslim edildiğini duyurdu. 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T13:48+0300

2025-06-16T13:48+0300

2025-06-16T14:05+0300

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vladimir medinskiy

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Telegram paylaşımında, Ukrayna'ya toplamda 6 bin 60 subay ve askerin cenazesinin teslim edildiğini duyurdu.Medinskiy, "Rusya İstanbul'da verdiği sözleri yerine getirdi. Toplamda 6 bin 60 Ukraynalı subay ve askerin cenazesi Ukrayna'ya teslim edildi" diye yazdı.Ukrayna'dan 78 Rus askerin cenazesi teslim alındığını bildiren Medinskiy, esir değişiminin de devam ettiğini kaydetti.Ayrıca cephe hattından ağır yaralıların acil tahliyesinin organize edildiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Ukrayna'ya 2 bin 239 askerin cenazesini daha teslim etmeye hazır oldukları bildirildi.

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rusya, vladimir medinskiy, ukrayna, cenaze, esir, esir takası