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Rus Senatör: Putin, İran, İsrail ve ABD ile doğrudan temasları sürdüren tek liderdir
Rus Senatör: Putin, İran, İsrail ve ABD ile doğrudan temasları sürdüren tek liderdir
Sputnik Türkiye
Avrupalı politikacıların Rusya'nın arabuluculuğuna ilişkin açıklamalarını değerlendiren Rus Senatör Kosaçev, Rusya lideri Putin’in Ortadoğu'daki çatışma... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
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federasyon konseyi
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Fransa ve Almanya liderlerinin Rusya'nın İran ile İsrail arasında arabulucu olarak rol almasına karşı oldukları yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.“Önce (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, şimdi de (Almanya Başbakanı Friedrich) Merz, Rusya'nın İran ile İsrail arasında arabulucu olarak rol almasına kesinlikle karşı olduklarını, ‘zira Rusya’nın Ukrayna'da olduğunu’ açıkladı” diyen Kosaçev, aynı zamanda ‘Putin'in günümüzde İran, İsrail ve ABD'nin üst düzey liderleriyle doğrudan temas halinde olan tek dünya lideri olduğunun ortaya çıktığını, bunu ne Macron’un ne de Merz’in yapabildiğini’ vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump daha önce ABC televizyonuna demecinde, Putin'in İsrail-İran ihtilafının çözümünde arabulucu rolüne açık olduğunu söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in daha önce Trump'a dile getirdiği Rusya'nın Ortadoğu'da arabuluculuk önerilerinin 'masada kaldığını' ve uygulanabileceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rus-senator-kosacev-israilin-iran-saldirilarini-degerlendirdi-misilleme-kacinilmaz-1096992044.html
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rusya, konstantin kosaçev, i̇srail, i̇ran, abd, haberler, federasyon konseyi, senatör, vladimir putin, fransa, almanya, emmanuel macron, friedrich merz, dmitriy peskov, kremlin, abc

Rus Senatör: Putin, İran, İsrail ve ABD ile doğrudan temasları sürdüren tek liderdir

21:57 16.06.2025
© SputnikKonstantin Kosaçev
Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
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Avrupalı politikacıların Rusya'nın arabuluculuğuna ilişkin açıklamalarını değerlendiren Rus Senatör Kosaçev, Rusya lideri Putin’in Ortadoğu'daki çatışma sırasında İran, İsrail ve ABD liderleriyle doğrudan temaslarını sürdürebilen tek dünya lideri olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Fransa ve Almanya liderlerinin Rusya'nın İran ile İsrail arasında arabulucu olarak rol almasına karşı oldukları yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
“Önce (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, şimdi de (Almanya Başbakanı Friedrich) Merz, Rusya'nın İran ile İsrail arasında arabulucu olarak rol almasına kesinlikle karşı olduklarını, ‘zira Rusya’nın Ukrayna'da olduğunu’ açıkladı” diyen Kosaçev, aynı zamanda ‘Putin'in günümüzde İran, İsrail ve ABD'nin üst düzey liderleriyle doğrudan temas halinde olan tek dünya lideri olduğunun ortaya çıktığını, bunu ne Macron’un ne de Merz’in yapabildiğini’ vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce ABC televizyonuna demecinde, Putin'in İsrail-İran ihtilafının çözümünde arabulucu rolüne açık olduğunu söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in daha önce Trump'a dile getirdiği Rusya'nın Ortadoğu'da arabuluculuk önerilerinin 'masada kaldığını' ve uygulanabileceğini açıklamıştı.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
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Rus Senatör Kosaçev, İsrail’in İran saldırılarını değerlendirdi: ‘Misilleme kaçınılmaz’
13 Haziran , 07:31
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