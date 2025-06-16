https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/rus-senator-putin-iran-israil-ve-abd-ile-dogrudan-temaslari-surduren-tek-liderdir-1097072351.html

Rus Senatör: Putin, İran, İsrail ve ABD ile doğrudan temasları sürdüren tek liderdir

Rus Senatör: Putin, İran, İsrail ve ABD ile doğrudan temasları sürdüren tek liderdir

Sputnik Türkiye

Avrupalı politikacıların Rusya'nın arabuluculuğuna ilişkin açıklamalarını değerlendiren Rus Senatör Kosaçev, Rusya lideri Putin’in Ortadoğu'daki çatışma... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T21:57+0300

2025-06-16T21:57+0300

2025-06-16T21:57+0300

dünya

rusya

konstantin kosaçev

i̇srail

i̇ran

abd

haberler

federasyon konseyi

senatör

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097071747_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_c63e50af9ef9f435ce134be75e5910b5.png

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Fransa ve Almanya liderlerinin Rusya'nın İran ile İsrail arasında arabulucu olarak rol almasına karşı oldukları yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.“Önce (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, şimdi de (Almanya Başbakanı Friedrich) Merz, Rusya'nın İran ile İsrail arasında arabulucu olarak rol almasına kesinlikle karşı olduklarını, ‘zira Rusya’nın Ukrayna'da olduğunu’ açıkladı” diyen Kosaçev, aynı zamanda ‘Putin'in günümüzde İran, İsrail ve ABD'nin üst düzey liderleriyle doğrudan temas halinde olan tek dünya lideri olduğunun ortaya çıktığını, bunu ne Macron’un ne de Merz’in yapabildiğini’ vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump daha önce ABC televizyonuna demecinde, Putin'in İsrail-İran ihtilafının çözümünde arabulucu rolüne açık olduğunu söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in daha önce Trump'a dile getirdiği Rusya'nın Ortadoğu'da arabuluculuk önerilerinin 'masada kaldığını' ve uygulanabileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rus-senator-kosacev-israilin-iran-saldirilarini-degerlendirdi-misilleme-kacinilmaz-1096992044.html

rusya

i̇srail

i̇ran

abd

fransa

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, konstantin kosaçev, i̇srail, i̇ran, abd, haberler, federasyon konseyi, senatör, vladimir putin, fransa, almanya, emmanuel macron, friedrich merz, dmitriy peskov, kremlin, abc