https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rus-senator-kosacev-israilin-iran-saldirilarini-degerlendirdi-misilleme-kacinilmaz-1096992044.html

Rus Senatör Kosaçev, İsrail’in İran saldırılarını değerlendirdi: ‘Misilleme kaçınılmaz’

Rus Senatör Kosaçev, İsrail’in İran saldırılarını değerlendirdi: ‘Misilleme kaçınılmaz’

Sputnik Türkiye

İsrail ve İran arasındaki çatışmayı değerlendiren Rus Senatör Kosaçev, İran’ın İsrail saldırılarına yanıt vermesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. 13.06.2025, Sputnik Türkiye

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram paylaşımında, İsrail’in İran saldırılarını değerlendirdi.Kosaçev, “En üzücü şey bunun hikayenin sonu olmaması. İran'ın İsrail'e karşılık vermesi kaçınılmaz. Gerilim kısır döngüsü keskin bir şekilde tırmanıyor. İsrail'in eylemleri hukuki, siyasi, askeri ya da ahlaki açıdan haklı gösterilemez” diye yazdı.Zor da olsa bu operasyonun uluslararası toplum tarafından ortaklaşa kınanması umudunun olduğunu ifade eden Rus politikacı, dünya çoğunluğunun duruşunda şüphe olmadığını belirterek, “Dünya azınlığının duruşunda şüphe var. Kolektif olmaktan çıkan Batı, son derece fırsatçı olmaya devam ediyor” diye kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/iran-halki-israile-cok-sert-yanit-verilmesini-talep-ediyor-1096991456.html

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i̇ran

i̇srail

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