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Rus Senatör Kosaçev, İsrail’in İran saldırılarını değerlendirdi: ‘Misilleme kaçınılmaz’
Rus Senatör Kosaçev, İsrail’in İran saldırılarını değerlendirdi: ‘Misilleme kaçınılmaz’
Sputnik Türkiye
İsrail ve İran arasındaki çatışmayı değerlendiren Rus Senatör Kosaçev, İran’ın İsrail saldırılarına yanıt vermesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram paylaşımında, İsrail’in İran saldırılarını değerlendirdi.Kosaçev, “En üzücü şey bunun hikayenin sonu olmaması. İran'ın İsrail'e karşılık vermesi kaçınılmaz. Gerilim kısır döngüsü keskin bir şekilde tırmanıyor. İsrail'in eylemleri hukuki, siyasi, askeri ya da ahlaki açıdan haklı gösterilemez” diye yazdı.Zor da olsa bu operasyonun uluslararası toplum tarafından ortaklaşa kınanması umudunun olduğunu ifade eden Rus politikacı, dünya çoğunluğunun duruşunda şüphe olmadığını belirterek, “Dünya azınlığının duruşunda şüphe var. Kolektif olmaktan çıkan Batı, son derece fırsatçı olmaya devam ediyor” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/iran-halki-israile-cok-sert-yanit-verilmesini-talep-ediyor-1096991456.html
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rusya, federasyon konseyi, konstantin kosaçev, i̇ran, i̇srail, batı

Rus Senatör Kosaçev, İsrail’in İran saldırılarını değerlendirdi: ‘Misilleme kaçınılmaz’

07:31 13.06.2025
© Sputnik / Максим БлиновRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© Sputnik / Максим Блинов
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İsrail ve İran arasındaki çatışmayı değerlendiren Rus Senatör Kosaçev, İran’ın İsrail saldırılarına yanıt vermesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram paylaşımında, İsrail’in İran saldırılarını değerlendirdi.
Kosaçev, “En üzücü şey bunun hikayenin sonu olmaması. İran'ın İsrail'e karşılık vermesi kaçınılmaz. Gerilim kısır döngüsü keskin bir şekilde tırmanıyor. İsrail'in eylemleri hukuki, siyasi, askeri ya da ahlaki açıdan haklı gösterilemez” diye yazdı.
Zor da olsa bu operasyonun uluslararası toplum tarafından ortaklaşa kınanması umudunun olduğunu ifade eden Rus politikacı, dünya çoğunluğunun duruşunda şüphe olmadığını belirterek, “Dünya azınlığının duruşunda şüphe var. Kolektif olmaktan çıkan Batı, son derece fırsatçı olmaya devam ediyor” diye kaydetti.
İran İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
DÜNYA
‘İran halkı İsrail’e çok sert yanıt verilmesini talep ediyor’
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