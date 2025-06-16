https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/rus-istihbarati-ukrayna-ve-avrupa-rusyaya-karsi-kanli-provokasyonlar-hazirliyor-1097064658.html

Rus istihbaratı: Ukrayna ve Avrupa, Rusya'ya karşı kanlı provokasyonlar hazırlıyor

Rus istihbaratı: Ukrayna ve Avrupa, Rusya'ya karşı kanlı provokasyonlar hazırlıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da başlayan müzakerelerin ardından provokatif eylemlerini sıklaştıran Ukrayna ve Avrupa'nın yeni bir provokasyon hazırlığı içinde olduğu belirtildi. 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T15:43+0300

2025-06-16T15:43+0300

2025-06-16T15:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya

moskova

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

abd donanması

istihbarat

istihbarat raporu

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna ve Avrupa'nın Moskova'ya karşı sofistike kanlı provokasyonlar hazırladığını bildirdi.Ukrayna krizi kapsamında yürütülen istihbari faaliyetlerde elde edilen son verileri kamuoyuyla paylaşan SVR, "Ukrayna ve Avrupa, Moskova'ya karşı sofistike kanlı provokasyonlar hazırlıyor. Tüm bunlar, Ukrayna ordusunun cephede giderek artan sorunları ve cephe gerisinde Ukrayna toplumunun moral açısından tükenmişliği bağlamında yaşanıyor" ifadelerini kullandı.SVR, Ukraynalıların İngilizlerle birlikte Baltık Denizi'nde provokasyon hazırlığında olduğunu belirterek senaryolardan birinde ABD Donanması'na ait bir gemiye Rus torpidosuyla saldırı düzenlenmesinin öngörüldüğünü belirtti.Sovyet ve Rus yapımı torpidoların Ukrayna tarafından İngilizlere devredildiğini kaydeden SVR, "Bunların bir kısmının Amerikan gemisine 'güvenli bir mesafede' patlatılması, birinin ise devreye girmemesi ve kamuoyuna Rusya'nın 'kötü niyetli eylemlerinin' kanıtı olarak sunulması planlanıyor" dedi.Rus istihbarat servisi, Ukraynalı güvenlik güçlerinin planın ifasını üstlenmeye hazır olduğunun da altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-ile-putin-gorustu-1097061759.html

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ukrayna, rusya, moskova, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), abd donanması, istihbarat, istihbarat raporu