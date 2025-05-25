https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/formula-1de-monaco-grand-prixsini-lando-norris-kazandi-1096502807.html
Formula 1'de Monaco Grand Prix’sini Lando Norris kazandı
Formula 1'de Monaco Grand Prix’sini Lando Norris kazandı
Sputnik Türkiye
İngiliz pilot Lando Norris, Monte Carlo’da McLaren adına yarıştığı Monaco Grand Prix’sini baştan sona kontrollü bir şekilde lider götürerek kazandı. Formula... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T20:18+0300
2025-05-25T20:18+0300
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Lando Norris, Monaco Grand Prix’sini kazanarak şampiyonluk lideri Oscar Piastri'yle arasındaki puan farkını üçe indirdi.Ferrari pilotu Charles Leclerc, Lando Norris'in 3.131 saniye gerisinde ikinci olurken, Norris'in McLaren takım arkadaşı Oscar Piastri liderin 3.658 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. Red Bull'dan Max Verstappen dördüncü, Ferrari adına yarışan Lewis Hamilton ise yedinci başladığı yarışı beşinci sırada tamamladı.Monaco’nun dar ve geçişe izin vermeyen sokaklarında yarış yine büyük oranda tekdüze geçti. Ön sıralarda neredeyse hiç geçiş olmazken zorunlu iki pit stop kuralı ise yalnızca orta sıralarda sınırlı stratejik farklılıklar doğurdu.Ancak Norris için bu yarış hayati öneme sahipti. Şampiyona lideri olan takım arkadaşı Piastri’ye karşı iddiasını net bir şekilde ortaya koydu. Bu zaferle, Norris Piastri'yle arasındaki puan farkını üçe indirirken, Verstappen ise liderin 25 puan gerisine düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/formula-1de-kural-degisikligi-monako-grand-prixsinde-ilk-kez-yapilacak-1096465945.html
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mclaren, formula 1 (f1), lando norris, yarış, otomobil yarışçısı, yarışma, son yarış, fransa
mclaren, formula 1 (f1), lando norris, yarış, otomobil yarışçısı, yarışma, son yarış, fransa
Formula 1'de Monaco Grand Prix’sini Lando Norris kazandı
İngiliz pilot Lando Norris, Monte Carlo’da McLaren adına yarıştığı Monaco Grand Prix’sini baştan sona kontrollü bir şekilde lider götürerek kazandı. Formula 1’in, zorunlu pit stop kuralıyla yarışı yeniden canlandırma girişimi ise beklenen etkiyi yaratmadı.
Lando Norris, Monaco Grand Prix’sini kazanarak şampiyonluk lideri Oscar Piastri'yle arasındaki puan farkını üçe indirdi.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Lando Norris'in 3.131 saniye gerisinde ikinci olurken, Norris'in McLaren takım arkadaşı Oscar Piastri liderin 3.658 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. Red Bull'dan Max Verstappen dördüncü, Ferrari adına yarışan Lewis Hamilton ise yedinci başladığı yarışı beşinci sırada tamamladı.
Monaco’nun dar ve geçişe izin vermeyen sokaklarında yarış yine büyük oranda tekdüze geçti. Ön sıralarda neredeyse hiç geçiş olmazken zorunlu iki pit stop kuralı ise yalnızca orta sıralarda sınırlı stratejik farklılıklar doğurdu.
Ancak Norris için bu yarış hayati öneme sahipti. Şampiyona lideri olan takım arkadaşı Piastri’ye karşı iddiasını net bir şekilde ortaya koydu. Bu zaferle, Norris Piastri'yle arasındaki puan farkını üçe indirirken, Verstappen ise liderin 25 puan gerisine düştü.