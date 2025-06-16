https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/pusilin-rus-silahli-kuvvetleri-krasnolimansk-yonunde-ilerleme-kaydetti-1097047462.html
Puşilin: Rus Silahlı Kuvvetleri Krasnolimansk yönünde ilerleme kaydetti
Puşilin: Rus Silahlı Kuvvetleri Krasnolimansk yönünde ilerleme kaydetti
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Krasnolimansk yönünde de Rus birliklerinin bazı bölgelerde mevzilerini... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T00:52+0300
2025-06-16T00:52+0300
2025-06-16T00:54+0300
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Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkan Puşilin, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbas bölgesindeki operasyonlarında önemli gelişmeler yaşandığını bildirdi. Puşilin, Ukrayna ordusunun Çasov Yar’daki yoğun direnişine rağmen, Rus birliklerinin hem bu bölgede hem de Krasnolimansk yönünde ilerleme kaydettiğini söyledi.Puşilin Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Çasov Yar’daki direnişinin amacının, Konstyantinivka’yı savunmaya hazırlamak ve Rus ordusunun Slavyansk-Kramatorsk kent bölgesine ilerlemesini yavaşlatmak olduğunu ifade ederek, Rus birliklerinin, bu baskılara rağmen birçok noktada üstünlük sağladığını kaydetti.Denis Puşilin ayrıca, Krasnolimansk yönünde de Rus birliklerinin bazı bölgelerde mevzilerini güçlendirdiğini ve bu ilerlemenin sahadaki durum açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/zaharova-dunyada-olup-bitenleri-gecen-yilki-gazeteden-mi-ogreniyor-1097047040.html
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denis puşilin, ukrayna krizi, rus, donetsk
denis puşilin, ukrayna krizi, rus, donetsk
Puşilin: Rus Silahlı Kuvvetleri Krasnolimansk yönünde ilerleme kaydetti
00:52 16.06.2025 (güncellendi: 00:54 16.06.2025)
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Krasnolimansk yönünde de Rus birliklerinin bazı bölgelerde mevzilerini güçlendirdiğini ve bu ilerlemenin sahadaki durum açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkan Puşilin, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbas bölgesindeki operasyonlarında önemli gelişmeler yaşandığını bildirdi.
Puşilin, Ukrayna ordusunun Çasov Yar’daki yoğun direnişine rağmen, Rus birliklerinin hem bu bölgede hem de Krasnolimansk yönünde ilerleme kaydettiğini söyledi.
Puşilin Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Çasov Yar’daki direnişinin amacının, Konstyantinivka’yı savunmaya hazırlamak ve Rus ordusunun Slavyansk-Kramatorsk kent bölgesine ilerlemesini yavaşlatmak olduğunu ifade ederek, Rus birliklerinin, bu baskılara rağmen birçok noktada üstünlük sağladığını kaydetti.
Denis Puşilin ayrıca, Krasnolimansk yönünde de Rus birliklerinin bazı bölgelerde mevzilerini güçlendirdiğini ve bu ilerlemenin sahadaki durum açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.