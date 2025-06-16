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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/pusilin-rus-silahli-kuvvetleri-krasnolimansk-yonunde-ilerleme-kaydetti-1097047462.html
Puşilin: Rus Silahlı Kuvvetleri Krasnolimansk yönünde ilerleme kaydetti
Puşilin: Rus Silahlı Kuvvetleri Krasnolimansk yönünde ilerleme kaydetti
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Krasnolimansk yönünde de Rus birliklerinin bazı bölgelerde mevzilerini... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T00:52+0300
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Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkan Puşilin, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbas bölgesindeki operasyonlarında önemli gelişmeler yaşandığını bildirdi. Puşilin, Ukrayna ordusunun Çasov Yar’daki yoğun direnişine rağmen, Rus birliklerinin hem bu bölgede hem de Krasnolimansk yönünde ilerleme kaydettiğini söyledi.Puşilin Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Çasov Yar’daki direnişinin amacının, Konstyantinivka’yı savunmaya hazırlamak ve Rus ordusunun Slavyansk-Kramatorsk kent bölgesine ilerlemesini yavaşlatmak olduğunu ifade ederek, Rus birliklerinin, bu baskılara rağmen birçok noktada üstünlük sağladığını kaydetti.Denis Puşilin ayrıca, Krasnolimansk yönünde de Rus birliklerinin bazı bölgelerde mevzilerini güçlendirdiğini ve bu ilerlemenin sahadaki durum açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/zaharova-dunyada-olup-bitenleri-gecen-yilki-gazeteden-mi-ogreniyor-1097047040.html
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denis puşilin, ukrayna krizi, rus, donetsk
denis puşilin, ukrayna krizi, rus, donetsk

Puşilin: Rus Silahlı Kuvvetleri Krasnolimansk yönünde ilerleme kaydetti

00:52 16.06.2025 (güncellendi: 00:54 16.06.2025)
© Sputnik / Рамиль СитдиковDenis Puşilin
Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Krasnolimansk yönünde de Rus birliklerinin bazı bölgelerde mevzilerini güçlendirdiğini ve bu ilerlemenin sahadaki durum açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkan Puşilin, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donbas bölgesindeki operasyonlarında önemli gelişmeler yaşandığını bildirdi.
Puşilin, Ukrayna ordusunun Çasov Yar’daki yoğun direnişine rağmen, Rus birliklerinin hem bu bölgede hem de Krasnolimansk yönünde ilerleme kaydettiğini söyledi.
Puşilin Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Çasov Yar’daki direnişinin amacının, Konstyantinivka’yı savunmaya hazırlamak ve Rus ordusunun Slavyansk-Kramatorsk kent bölgesine ilerlemesini yavaşlatmak olduğunu ifade ederek, Rus birliklerinin, bu baskılara rağmen birçok noktada üstünlük sağladığını kaydetti.
Denis Puşilin ayrıca, Krasnolimansk yönünde de Rus birliklerinin bazı bölgelerde mevzilerini güçlendirdiğini ve bu ilerlemenin sahadaki durum açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
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