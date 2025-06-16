Polis ve sürücü yumruk yumruğa kavga etmişti: Emniyet'ten açıklama

"Kaza sonrası olay yerine gelen araç sürücüsü yakınları 2 şahıs ile polis memuru arasında tehdit, hakaret ve kasten yaralama olayı meydana gelmiş, polis merkezinde karşılıklı olarak şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Bahse konu olay ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."