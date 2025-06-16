https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/polis-ve-surucu-yumruk-yumruga-kavga-etmisti-emniyetten-aciklama-1097063513.html
Polis ve sürücü yumruk yumruğa kavga etmişti: Emniyet'ten açıklama
Polis ve sürücü yumruk yumruğa kavga etmişti: Emniyet'ten açıklama
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Denizli'de mesai çıkışında özel aracıyla maddi hasarlı trafik kazasına karışan polis memuru ile tartıştığı sürücü yakınlarının birbirlerinden şikayetçi... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T15:27+0300
2025-06-16T15:27+0300
2025-06-16T15:27+0300
türki̇ye
denizli
polis
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Denizli Emniyeti, polis ve sürücünün yumruklu kavgasına ilişkin açıklama yaptı.Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, mesai çıkışında özel aracıyla maddi hasarlı trafik kazasına karışan polis memuru ile tartıştığı sürücü yakınlarının birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi.Polis memuru özel aracıyla kaza yaptıDenizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde, Honaz İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurunun mesai sonrası özel aracıyla bir otomobille çarpışarak, maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı belirtildi.Sürücü yakınları da kavgaya karıştıKazanın ardından polis memuru ve sürücü yakınları arasında tartışma çıktığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/cesmede-tuvalet-yuzunden-kavga-cikti-musteri-calisanin-burnunu-isirarak-kopardi-1096876975.html
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denizli, polis, yumruklama
denizli, polis, yumruklama
Polis ve sürücü yumruk yumruğa kavga etmişti: Emniyet'ten açıklama
Denizli'de mesai çıkışında özel aracıyla maddi hasarlı trafik kazasına karışan polis memuru ile tartıştığı sürücü yakınlarının birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi.
Denizli Emniyeti, polis ve sürücünün yumruklu kavgasına ilişkin açıklama yaptı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, mesai çıkışında özel aracıyla maddi hasarlı trafik kazasına karışan polis memuru ile tartıştığı sürücü yakınlarının birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi.
Polis memuru özel aracıyla kaza yaptı
Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde, Honaz İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurunun mesai sonrası özel aracıyla bir otomobille çarpışarak, maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı belirtildi.
Sürücü yakınları da kavgaya karıştı
Kazanın ardından polis memuru ve sürücü yakınları arasında tartışma çıktığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kaza sonrası olay yerine gelen araç sürücüsü yakınları 2 şahıs ile polis memuru arasında tehdit, hakaret ve kasten yaralama olayı meydana gelmiş, polis merkezinde karşılıklı olarak şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Bahse konu olay ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."