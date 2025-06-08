https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/cesmede-tuvalet-yuzunden-kavga-cikti-musteri-calisanin-burnunu-isirarak-kopardi-1096876975.html

Çeşme'de tuvalet yüzünden kavga çıktı: Müşteri, çalışanın burnunu ısırarak kopardı

Çeşme'de tuvalet yüzünden kavga çıktı: Müşteri, çalışanın burnunu ısırarak kopardı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir pastanede tuvalet kullanımı nedeniyle çıkan kavgada, 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki çalışanın burnunu ısırarak bir kısmını... 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T21:20+0300

2025-06-08T21:20+0300

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Çeşme'de tuvalet kullanımı yüzünden çıkan kavgada 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanının burnunu ısırarak kopardı.Olay, dün akşam Cumhuriyet Meydanı'nda bir pastanenin çalışanlarıyla beş kişilik grup arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi. Yaralı genç, ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin gözaltına aldığı 5 şüpheliden M.K. 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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