https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/cesmede-tuvalet-yuzunden-kavga-cikti-musteri-calisanin-burnunu-isirarak-kopardi-1096876975.html
Çeşme'de tuvalet yüzünden kavga çıktı: Müşteri, çalışanın burnunu ısırarak kopardı
Çeşme'de tuvalet yüzünden kavga çıktı: Müşteri, çalışanın burnunu ısırarak kopardı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir pastanede tuvalet kullanımı nedeniyle çıkan kavgada, 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki çalışanın burnunu ısırarak bir kısmını... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T21:20+0300
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Çeşme'de tuvalet kullanımı yüzünden çıkan kavgada 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanının burnunu ısırarak kopardı.Olay, dün akşam Cumhuriyet Meydanı'nda bir pastanenin çalışanlarıyla beş kişilik grup arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi. Yaralı genç, ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin gözaltına aldığı 5 şüpheliden M.K. 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir körfezi, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, polis, çeşme, çeşme kalesi, çeşme otelciler birliği
Çeşme'de tuvalet yüzünden kavga çıktı: Müşteri, çalışanın burnunu ısırarak kopardı
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir pastanede tuvalet kullanımı nedeniyle çıkan kavgada, 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki çalışanın burnunu ısırarak bir kısmını kopardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına alırken, M.K. tutuklandı, diğer 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Çeşme'de tuvalet kullanımı yüzünden çıkan kavgada 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanının burnunu ısırarak kopardı.
Olay, dün akşam Cumhuriyet Meydanı'nda bir pastanenin çalışanlarıyla beş kişilik grup arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi. Yaralı genç, ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin gözaltına aldığı 5 şüpheliden M.K. 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.