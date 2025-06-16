İran parlamentosu, Rusya'yla stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı
© Sputnik / Кристина КормилицынаRusya ve İran, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Rusya ve İran arasında 3 yıl süren müzakereler sonucunda imzalanan stratejik ortaklık anlaşması, İsrail'le gerilimin ciddi şekilde tırmandığı bir dönemde İranlı vekiller tarafından kabul edildi.
Rusya ve İran'ın güvenlik konusuna yoğun bir şekilde odaklanmasını öngören 47 maddelik Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, İran parlamentosundan geçti.
Anlaşma, 17 Ocak'tan Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanmıştı.
Anlaşma, 17 Ocak'tan Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanmıştı.
Anlaşmaya göre, 'taraflardan biri saldırıya maruz kalırsa, diğeri saldırgana saldırganlığın devamına katkıda bulunacak herhangi bir askeri ya da başka bir yardım sağlamayacak' ve çatışmayı BM Şartı temelinde diplomasi yoluyla çözmeye çalışacak.
Anlaşma, tarafların ulusal ve güvenlik çıkarlarına 'karşılıklı saygı', dünya meselelerinde çok taraflılığa destek ve 'tek kutupluluğun ve hegemonyanın reddi' gibi ABD politikasına ve Washington'un sözde 'kurallara dayalı uluslararası düzenine' açık bir 'selam' niteliğinde kapsayıcı bir taahhüt içeriyor.
Tüm bunlara ek olarak anlaşma iki ülkenin istihbarat ve güvenlik servislerine bilgi, deneyim ve uzmanlık paylaşımını artırmaları için yeşil ışık yakarken ordularına da ortak tatbikatları arttırma, 'ikili ve bölgesel nitelikteki ortak askeri ve güvenlik tehditlerine' karşı istişare ve işbirliği yapma hakkı ve fırsatı tanınıyor.
Anlaşmanın öne çıkan diğer maddeleri şöyle:
Anlaşma, tarafların ulusal ve güvenlik çıkarlarına 'karşılıklı saygı', dünya meselelerinde çok taraflılığa destek ve 'tek kutupluluğun ve hegemonyanın reddi' gibi ABD politikasına ve Washington'un sözde 'kurallara dayalı uluslararası düzenine' açık bir 'selam' niteliğinde kapsayıcı bir taahhüt içeriyor.
Tüm bunlara ek olarak anlaşma iki ülkenin istihbarat ve güvenlik servislerine bilgi, deneyim ve uzmanlık paylaşımını artırmaları için yeşil ışık yakarken ordularına da ortak tatbikatları arttırma, 'ikili ve bölgesel nitelikteki ortak askeri ve güvenlik tehditlerine' karşı istişare ve işbirliği yapma hakkı ve fırsatı tanınıyor.
Anlaşmanın öne çıkan diğer maddeleri şöyle:
Taraflardan biri saldırıya uğrarsa, diğeri saldırgana hiçbir yardımda bulunmamalıdır. Rusya ve İran, askeri-teknik işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti ve bunu küresel güvenliğin sağlanmasının önemli bir bileşeni olarak görüyor.
Ülkeler, ortak askeri tatbikatlar düzenleme konusunda yakın işbirliği yapma konusunda anlaştı.
Moskova ve Tahran, üçüncü ülkelerin birbirlerine yönelik yaptırımlarına katılmaktan kaçınacak ve tek taraflı zorlayıcı önlemlerin uygulanmamasını garanti altına alacak.
Rusya ve İran, üçüncü ülkelerden bağımsız bir ödeme altyapısı oluşturmak için işbirliği yapma konusunda anlaştı.
Moskova ve Tahran, silah kontrolü, silahsızlanma ve uluslararası güvenliğin sağlanması konusunda işbirliği yapma konusunda anlaştı.
Moskova ve Tahran, dezenformasyon ve olumsuz propagandaya karşı koymak amacıyla iki ülke medyası arasında işbirliğini teşvik etme konusunda anlaştı.