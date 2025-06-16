https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/iran-parlamentosu-rusyayla-stratejik-ortaklik-anlasmasini-onayladi-1097055441.html

İran parlamentosu, Rusya'yla stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı

İran parlamentosu, Rusya'yla stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı

Sputnik Türkiye

Rusya ve İran arasında 3 yıl süren müzakereler sonucunda imzalanan stratejik ortaklık anlaşması, İsrail'le gerilimin ciddi şekilde tırmandığı bir dönemde... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T10:53+0300

2025-06-16T10:53+0300

2025-06-16T10:53+0300

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i̇ran

vladimir putin

mesud pezeşkiyan

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Rusya ve İran'ın güvenlik konusuna yoğun bir şekilde odaklanmasını öngören 47 maddelik Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, İran parlamentosundan geçti.Anlaşma, 17 Ocak'tan Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanmıştı.Anlaşmaya göre, 'taraflardan biri saldırıya maruz kalırsa, diğeri saldırgana saldırganlığın devamına katkıda bulunacak herhangi bir askeri ya da başka bir yardım sağlamayacak' ve çatışmayı BM Şartı temelinde diplomasi yoluyla çözmeye çalışacak.Anlaşma, tarafların ulusal ve güvenlik çıkarlarına 'karşılıklı saygı', dünya meselelerinde çok taraflılığa destek ve 'tek kutupluluğun ve hegemonyanın reddi' gibi ABD politikasına ve Washington'un sözde 'kurallara dayalı uluslararası düzenine' açık bir 'selam' niteliğinde kapsayıcı bir taahhüt içeriyor.Tüm bunlara ek olarak anlaşma iki ülkenin istihbarat ve güvenlik servislerine bilgi, deneyim ve uzmanlık paylaşımını artırmaları için yeşil ışık yakarken ordularına da ortak tatbikatları arttırma, 'ikili ve bölgesel nitelikteki ortak askeri ve güvenlik tehditlerine' karşı istişare ve işbirliği yapma hakkı ve fırsatı tanınıyor.Anlaşmanın öne çıkan diğer maddeleri şöyle:

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haberler, rusya, moskova, tahran, rusya-i̇ran i̇lişkileri, stratejik ortaklık, i̇ran, vladimir putin, mesud pezeşkiyan