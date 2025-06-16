https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/netanyahudan-hamaneye-suikast-gundemiyle-ilgili-aciklama-israil-yapmasi-gereken-seyi-yapiyor-1097071256.html
Netanyahu'dan Hamaney'e suikast gündemiyle ilgili açıklama: 'İsrail yapması gereken şeyi yapıyor'
Netanyahu'dan Hamaney'e suikast gündemiyle ilgili açıklama: 'İsrail yapması gereken şeyi yapıyor'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın ruhani lideri Hamaney'in hedef alınmasıyla ilgili bir soruya "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor" yanıtını verdi... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T20:53+0300
2025-06-16T20:53+0300
2025-06-16T21:00+0300
i̇srail
i̇ran
dünya
ayetullah ali hamaney
benyamin netanyahu
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Amerikan ABC News kanalına verdiği röportajda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail tarafından hedef alınabileceğine yönelik soruya yanıt verdi. Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın İsrail'in Hameney'e yönelik suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği yönündeki açıklamasına "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek" yorumunu yaptı. Netanyahu, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusuna ise "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor" cevabını verdi.Benyamin Netanyahu, ABD'nin en büyük çıkarının İsrail'i desteklemek olduğunu da savundu ve "Bugün Tel Aviv, yarın New York. 'Önce Amerika' mottosunu anlıyorum, ancak 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanlar (İran) bunu istiyorlar" ifadelerini kullandı.'Hitler'in nükleer takımı'İran'ın en önde gelen nükleer bilim insanlarını hedef aldıklarını anlatan İsrail Başbakanı Netanyahu "Onlar açıkçası Hitler'in nükleer takımıydı" yorumunu yaptı.İsrail'in 13 Haziran Cuma günü İran'a başlattığı saldırılardan bu yana 14'den fazla nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ayrıca Netanyahu, İran'ın görüşmeler sırasında nükleer silah geliştirmeye devam etmek için nükleer görüşmeleri yeniden başlatmak istediğine inanıyor.
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i̇srail, i̇ran, ayetullah ali hamaney, benyamin netanyahu
i̇srail, i̇ran, ayetullah ali hamaney, benyamin netanyahu
Netanyahu'dan Hamaney'e suikast gündemiyle ilgili açıklama: 'İsrail yapması gereken şeyi yapıyor'
20:53 16.06.2025 (güncellendi: 21:00 16.06.2025)
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın ruhani lideri Hamaney'in hedef alınmasıyla ilgili bir soruya "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor" yanıtını verdi. Netanyahu, bu durumun çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini iddia etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Amerikan ABC News kanalına verdiği röportajda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail tarafından hedef alınabileceğine yönelik soruya yanıt verdi.
Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın İsrail'in Hameney'e yönelik suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği yönündeki açıklamasına "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek" yorumunu yaptı.
Netanyahu, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusuna ise "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor" cevabını verdi.
Benyamin Netanyahu, ABD'nin en büyük çıkarının İsrail'i desteklemek olduğunu da savundu ve "Bugün Tel Aviv, yarın New York. 'Önce Amerika' mottosunu anlıyorum, ancak 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanlar (İran) bunu istiyorlar" ifadelerini kullandı.
'Hitler'in nükleer takımı'
İran'ın en önde gelen nükleer bilim insanlarını hedef aldıklarını anlatan İsrail Başbakanı Netanyahu "Onlar açıkçası Hitler'in nükleer takımıydı" yorumunu yaptı.
İsrail'in 13 Haziran Cuma günü İran'a başlattığı saldırılardan bu yana 14'den fazla nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Ayrıca Netanyahu, İran'ın görüşmeler sırasında nükleer silah geliştirmeye devam etmek için nükleer görüşmeleri yeniden başlatmak istediğine inanıyor.