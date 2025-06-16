CANLI | İran-İsrail çatışmasının 4. günü: İran'da 224 ve İsrail'de 16 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in 13 Haziran Cuma günü İran'a yönelik başlattığı hava saldırısı sonrasında çatışmanın dördüncü gününe girildi. İran, İsrail’in saldırılarına karşılık balistik füze operasyonlarına başladı. Füzelerden biri, Tel Aviv'deki bir binaya isabet etti. Çatışmalarda şimdiye kadar İran'da 224 kişi, İsrail'de ise 16 kişi hayatını kaybetti.

İran-İsrail çatışmalarının dördüncü gününde İran 15 Haziran Pazar gecesi füze saldırısıyla İsrail'in çeşitli bölgelerini vurdu. İsrail ise İran'a yönelik dün karadan karaya saldırılarına devam etti. İsrail ordusu açıklamasında "Şu anda İran’ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerini hedef alıyoruz" ifadelerini kullanıldı.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cuma günü saldırısının başlamasından bu yana 224 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Öte yandan İsrail, füze saldırılarında ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi hayatını kaybetti

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi Mohammad Kazemi ve iki generalinin 15 Haziran Pazar günü İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda öldürüldüğünü bildirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ABD televizyonuna yaptığı açıklamada “Tahran'da istihbarat şefini ve yardımcısını öldürdüğümüzü söyleyebilirim” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da “İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar” dedi ve “barış olacak, yakında” diye ekledi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın yurtdışı ülkelerle yatırım ve ekonomik iş birliği konusundaki özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, iki ülke arasında barışın sağlanmasına yönelik şu açıklamayı yaptı:

“Trump, ABC’ye verdiği röportajda, Putin’in İran-İsrail çatışmasında arabuluculuk yapmasına açık olduğunu söyledi. Rusya, İran-İsrail anlaşmazlığının çözümünde kilit bir arabulucu rolü oynayabilir”