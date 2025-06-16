https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/moldovada-ortodokslara-yonelik-baskilar-ukrayna-senaryosunu-tekrarlama-girisiminin-delili-1097050734.html

Moldova'da Ortodokslara yönelik baskılar, Ukrayna senaryosunu tekrarlama girişiminin delili

Moldova'da Ortodokslara yönelik baskılar, Ukrayna senaryosunu tekrarlama girişiminin delili

Sputnik Türkiye

Brezilyalı uzman Leiroz, Moldova’nın başkenti Kişinev'de geleneksel değerlere destek amacıyla düzenlenen gösterinin bastırılmasının, liderleri Batı ile... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T08:08+0300

2025-06-16T08:08+0300

2025-06-16T08:15+0300

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Brezilya’daki Jeostratejik Araştırmalar Merkezi’nden siyaset uzmanı Lucas Leiroz, Sputnik’e açıklamasında, Moldova yönetiminin ülkedeki Ortodoks Hıristiyanlara yönelik baskısını değerlendirdi.Batı'nın müttefiki olan ülkelerdeki bu tür baskıları açıklayan iki temel noktanın olduğunu dile getiren Leiroz, ilkinin Rus düşmanlığı olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Avrupa'nın liberal demokrasilerinin, özellikle de Rus dünyasına sınırı olan bölgelerde otoriterleşme yoluna girdiğini söyleyen Brezilyalı uzman, şunu kaydetti:Avrupa hükümetlerinin “sözde Rus etkisiyle mücadelede giderek daha baskıcı” hale geldiğini belirten Leiroz, Moldova’nın da Ortodoksluk ve geleneksel değerlerle ilgili kültürel tezahürlere karşı sert önlemler alarak bu yolu takip ettiğini vurguladı.Bu değerler Rus kültüründe de mevcut olduğu için devlet için hedef haline geldiğini kaydeden uzman, “Ortodoksluk Rusya'da da var olduğundan, geleneksel değerler Rusya tarafından da savunulduğundan, baskıcı Rusofobik politikalar devletin bu tür meşru kültürel tezahürlere karşı hareket etmesini gerektiriyor” diye ekledi.

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moldova, rusya, ukrayna, avrupa, batı, ortodoks kilisesi