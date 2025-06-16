https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/moldovada-ortodokslara-yonelik-baskilar-ukrayna-senaryosunu-tekrarlama-girisiminin-delili-1097050734.html
Moldova'da Ortodokslara yönelik baskılar, Ukrayna senaryosunu tekrarlama girişiminin delili
Moldova'da Ortodokslara yönelik baskılar, Ukrayna senaryosunu tekrarlama girişiminin delili
Sputnik Türkiye
Brezilyalı uzman Leiroz, Moldova’nın başkenti Kişinev'de geleneksel değerlere destek amacıyla düzenlenen gösterinin bastırılmasının, liderleri Batı ile... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T08:08+0300
2025-06-16T08:08+0300
2025-06-16T08:15+0300
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Brezilya’daki Jeostratejik Araştırmalar Merkezi’nden siyaset uzmanı Lucas Leiroz, Sputnik’e açıklamasında, Moldova yönetiminin ülkedeki Ortodoks Hıristiyanlara yönelik baskısını değerlendirdi.Batı'nın müttefiki olan ülkelerdeki bu tür baskıları açıklayan iki temel noktanın olduğunu dile getiren Leiroz, ilkinin Rus düşmanlığı olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Avrupa'nın liberal demokrasilerinin, özellikle de Rus dünyasına sınırı olan bölgelerde otoriterleşme yoluna girdiğini söyleyen Brezilyalı uzman, şunu kaydetti:Avrupa hükümetlerinin “sözde Rus etkisiyle mücadelede giderek daha baskıcı” hale geldiğini belirten Leiroz, Moldova’nın da Ortodoksluk ve geleneksel değerlerle ilgili kültürel tezahürlere karşı sert önlemler alarak bu yolu takip ettiğini vurguladı.Bu değerler Rus kültüründe de mevcut olduğu için devlet için hedef haline geldiğini kaydeden uzman, “Ortodoksluk Rusya'da da var olduğundan, geleneksel değerler Rusya tarafından da savunulduğundan, baskıcı Rusofobik politikalar devletin bu tür meşru kültürel tezahürlere karşı hareket etmesini gerektiriyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/dmitriyev-rusya-israil-ile-iran-arasinda-arabulucu-olabilir--1097047578.html
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moldova, rusya, ukrayna, avrupa, batı, ortodoks kilisesi
moldova, rusya, ukrayna, avrupa, batı, ortodoks kilisesi
Moldova'da Ortodokslara yönelik baskılar, Ukrayna senaryosunu tekrarlama girişiminin delili
08:08 16.06.2025 (güncellendi: 08:15 16.06.2025)
Brezilyalı uzman Leiroz, Moldova’nın başkenti Kişinev'de geleneksel değerlere destek amacıyla düzenlenen gösterinin bastırılmasının, liderleri Batı ile yakınlaşma yolunu benimsemiş ülkelerde Rus kültürünü ve geleneksel değerleri marjinalleştirme girişimi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.
Brezilya’daki Jeostratejik Araştırmalar Merkezi’nden siyaset uzmanı Lucas Leiroz, Sputnik’e açıklamasında, Moldova yönetiminin ülkedeki Ortodoks Hıristiyanlara yönelik baskısını değerlendirdi.
Batı'nın müttefiki olan ülkelerdeki bu tür baskıları açıklayan iki temel noktanın olduğunu dile getiren Leiroz, ilkinin Rus düşmanlığı olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Rusya ile ilgili olan her şeyin tamamen reddedilmesi söz konusu. Sadece siyasi, jeopolitik düzeyde değil, Rusya ile ilgisi olan her şeyin reddedilmesini de içeriyor. Sadece siyasette değil.
Avrupa'nın liberal demokrasilerinin, özellikle de Rus dünyasına sınırı olan bölgelerde otoriterleşme yoluna girdiğini söyleyen Brezilyalı uzman, şunu kaydetti:
Moldova bu anlamda Ukrayna ile aynı yolu izleyerek Rus düşmanlığını kurumsallaştırıyor ve bu da baskıcı devlet eylemlerine dönüşüyor.
Avrupa hükümetlerinin “sözde Rus etkisiyle mücadelede giderek daha baskıcı” hale geldiğini belirten Leiroz, Moldova’nın da Ortodoksluk ve geleneksel değerlerle ilgili kültürel tezahürlere karşı sert önlemler alarak bu yolu takip ettiğini vurguladı.
Bu değerler Rus kültüründe de mevcut olduğu için devlet için hedef haline geldiğini kaydeden uzman, “Ortodoksluk Rusya'da da var olduğundan, geleneksel değerler Rusya tarafından da savunulduğundan, baskıcı Rusofobik politikalar devletin bu tür meşru kültürel tezahürlere karşı hareket etmesini gerektiriyor” diye ekledi.