https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/meteorolojidan-uyari-kuzey-bolgelerde-saganak-batida-siddetli-ruzgar-etkili-olacak-1097048863.html

Meteoroloji'dan uyarı: Kuzey bölgelerde sağanak, batıda şiddetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji'dan uyarı: Kuzey bölgelerde sağanak, batıda şiddetli rüzgar etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteorolojinin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Karadeniz bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. Ege'de ve Hakkari... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T07:28+0300

2025-06-16T07:28+0300

2025-06-16T07:32+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Haziran Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Bolu, Kastamonu, Karabük, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Rüzgara dikkatRüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABalıkesir 29°C, parçalı ve az bulutluEdirne 32°C, parçalı ve az bulutluİstanbul 27°C, parçalı ve az bulutluKırklareli 31°C, parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar 25°C, az bulutlu ve açıkİzmir 33°C, az bulutlu ve açıkMuğla 33°C, az bulutlu ve açıkUşak 27°C, az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana 34°C, parçalı, yer yer çok bulutluAntalya 35°C, az bulutlu ve açıkHatay 30°C, parçalı, yer yer çok bulutluIsparta 28°C, az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara 25°C, parçalı ve az bulutluÇankırı 24°C, parçalı, yer yer çok bulutluEskişehir 25°C, parçalı ve az bulutluKonya 26°C, parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu 22°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakDüzce 27°C, parçalı ve çok bulutluSinop 27°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakZonguldak 23°C, parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 25°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakRize 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakSamsun 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakTrabzon 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakDOĞU ANADOLUErzurum 21°C, parçalı ve çok bulutluKars 21°C, parçalı ve çok bulutluMalatya 30°C, parçalı bulutluVan 23°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 34°C, az bulutlu ve açıkGaziantep 31°C, az bulutlu ve açıkMardin 32°C, az bulutlu ve açıkSiirt 33°C, az bulutlu ve açık

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16 haziran hava durumu, karadeniz sağanak yağış, ege kuvvetli rüzgar,