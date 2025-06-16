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Meteoroloji'dan uyarı: Kuzey bölgelerde sağanak, batıda şiddetli rüzgar etkili olacak
Meteoroloji'dan uyarı: Kuzey bölgelerde sağanak, batıda şiddetli rüzgar etkili olacak
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Meteorolojinin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Karadeniz bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. Ege'de ve Hakkari... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T07:28+0300
2025-06-16T07:32+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Haziran Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Bolu, Kastamonu, Karabük, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Rüzgara dikkatRüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABalıkesir 29°C, parçalı ve az bulutluEdirne 32°C, parçalı ve az bulutluİstanbul 27°C, parçalı ve az bulutluKırklareli 31°C, parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar 25°C, az bulutlu ve açıkİzmir 33°C, az bulutlu ve açıkMuğla 33°C, az bulutlu ve açıkUşak 27°C, az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana 34°C, parçalı, yer yer çok bulutluAntalya 35°C, az bulutlu ve açıkHatay 30°C, parçalı, yer yer çok bulutluIsparta 28°C, az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara 25°C, parçalı ve az bulutluÇankırı 24°C, parçalı, yer yer çok bulutluEskişehir 25°C, parçalı ve az bulutluKonya 26°C, parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu 22°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakDüzce 27°C, parçalı ve çok bulutluSinop 27°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakZonguldak 23°C, parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 25°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakRize 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakSamsun 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakTrabzon 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakDOĞU ANADOLUErzurum 21°C, parçalı ve çok bulutluKars 21°C, parçalı ve çok bulutluMalatya 30°C, parçalı bulutluVan 23°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 34°C, az bulutlu ve açıkGaziantep 31°C, az bulutlu ve açıkMardin 32°C, az bulutlu ve açıkSiirt 33°C, az bulutlu ve açık
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16 haziran hava durumu, karadeniz sağanak yağış, ege kuvvetli rüzgar,
16 haziran hava durumu, karadeniz sağanak yağış, ege kuvvetli rüzgar,

Meteoroloji'dan uyarı: Kuzey bölgelerde sağanak, batıda şiddetli rüzgar etkili olacak

07:28 16.06.2025 (güncellendi: 07:32 16.06.2025)
© AA / Mert Alper DervışSağanak yağış
Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
© AA / Mert Alper Dervış
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Meteorolojinin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Karadeniz bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. Ege'de ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın şiddetti saatte 60 km'ye ulaşacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Haziran Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Bolu, Kastamonu, Karabük, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgara dikkat

Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir 29°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne 32°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul 27°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 31°C, parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar 25°C, az bulutlu ve açık
İzmir 33°C, az bulutlu ve açık
Muğla 33°C, az bulutlu ve açık
Uşak 27°C, az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana 34°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
Antalya 35°C, az bulutlu ve açık
Hatay 30°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
Isparta 28°C, az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara 25°C, parçalı ve az bulutlu
Çankırı 24°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
Eskişehir 25°C, parçalı ve az bulutlu
Konya 26°C, parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu 22°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Düzce 27°C, parçalı ve çok bulutlu
Sinop 27°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Zonguldak 23°C, parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 25°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Rize 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Samsun 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
DOĞU ANADOLU
Erzurum 21°C, parçalı ve çok bulutlu
Kars 21°C, parçalı ve çok bulutlu
Malatya 30°C, parçalı bulutlu
Van 23°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 34°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep 31°C, az bulutlu ve açık
Mardin 32°C, az bulutlu ve açık
Siirt 33°C, az bulutlu ve açık
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