https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/manisanin-yeni-belediye-baskani-belli-oldu-besim-dutlulu-goreve-geldi-1097063654.html

Manisa'nın yeni belediye başkanı belli oldu: Besim Dutlulu göreve geldi

Manisa'nın yeni belediye başkanı belli oldu: Besim Dutlulu göreve geldi

Sputnik Türkiye

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından ardından başkanlık seçimi süreci tamamlandı. Belediye meclisi, olağanüstü... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T15:30+0300

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manisa

belediye

belediye başkanı

ferdi zeyrek

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besim dutlulu

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik çarpması sonucu 9 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından şehrin yeni belediye başkanı göreve geldi. Belediye meclisi, olağanüstü toplantıda yapılan gizli oylama sonucunda Besim Dutlulu seçildi. Besim Dutlulu kimdir?Manisa Büyükşeir Belediye başkanlığı görevine gelmeden önce Akhisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Besim Dutlulu, 1979 yılında Akhisar'da doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Dutlulu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak girdiği Akhisar Belediye Başkanlığı görevini yüzde 55,40 (61 bin) oy alarak kazandı. 5 yıllık görevinin ardından Dutlulu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yüzde 59,27 (66 bin) oy oranı ile bir kez daha Akhisar Belediye Başkanı olarak seçildi. Besim Dutlulu üniversiteden sınıf arkadaşı olan Özge Dutlulu ile evlendi. Dutlulu'nu Ege ve Simge isimli ikiz çocukları var.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrek-hayatini-kaybetti-1096888178.html

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