https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/malatyada-yangin-panigi-otluk-alanda-baslayan-alevler-evlere-sicradi-1097067575.html
Malatya'da yangın paniği: Otluk alanda başlayan alevler evlere sıçradı
Malatya'da yangın paniği: Otluk alanda başlayan alevler evlere sıçradı
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, çevredeki evlere sıçrayarak paniğe yol açtı. Üçdeğirmen Mahallesi'nde çıkan yangına itfaiye, jandarma ve... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T17:07+0300
2025-06-16T17:07+0300
2025-06-16T17:33+0300
türki̇ye
malatya
malatya valiliği
malatya cumhuriyet başsavcılığı
malatya emniyet müdürlüğü
yangın
yangın helikopteri
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097067400_0:57:960:597_1920x0_80_0_0_a60360ff27f16462591d01ce682e0990.jpg
Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Üçdeğirmen Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki bazı evlere sıçradı.Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgede yoğun çabası sürerken, Kale Kaymakamı Onur İnce de olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine daha fazla zarar vermemesi için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/izmir-focada-orman-yangini-mudahale-suruyor-1097028719.html
türki̇ye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097067400_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_980e77f4ffef384b0ad5d596840d67aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
malatya, malatya valiliği, malatya cumhuriyet başsavcılığı, malatya emniyet müdürlüğü, yangın, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
malatya, malatya valiliği, malatya cumhuriyet başsavcılığı, malatya emniyet müdürlüğü, yangın, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
Malatya'da yangın paniği: Otluk alanda başlayan alevler evlere sıçradı
17:07 16.06.2025 (güncellendi: 17:33 16.06.2025)
Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, çevredeki evlere sıçrayarak paniğe yol açtı. Üçdeğirmen Mahallesi'nde çıkan yangına itfaiye, jandarma ve polis ekipleri müdahale ediyor.
Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Üçdeğirmen Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki bazı evlere sıçradı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgede yoğun çabası sürerken, Kale Kaymakamı Onur İnce de olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine daha fazla zarar vermemesi için çalışmalarını sürdürüyor.