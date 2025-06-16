https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/malatyada-yangin-panigi-otluk-alanda-baslayan-alevler-evlere-sicradi-1097067575.html

Malatya'da yangın paniği: Otluk alanda başlayan alevler evlere sıçradı

Malatya'da yangın paniği: Otluk alanda başlayan alevler evlere sıçradı

Sputnik Türkiye

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, çevredeki evlere sıçrayarak paniğe yol açtı. Üçdeğirmen Mahallesi'nde çıkan yangına itfaiye, jandarma ve... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T17:07+0300

2025-06-16T17:07+0300

2025-06-16T17:33+0300

türki̇ye

malatya

malatya valiliği

malatya cumhuriyet başsavcılığı

malatya emniyet müdürlüğü

yangın

yangın helikopteri

yangın alarmı

yangın felaketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097067400_0:57:960:597_1920x0_80_0_0_a60360ff27f16462591d01ce682e0990.jpg

Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Üçdeğirmen Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki bazı evlere sıçradı.Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgede yoğun çabası sürerken, Kale Kaymakamı Onur İnce de olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine daha fazla zarar vermemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/izmir-focada-orman-yangini-mudahale-suruyor-1097028719.html

türki̇ye

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

malatya, malatya valiliği, malatya cumhuriyet başsavcılığı, malatya emniyet müdürlüğü, yangın, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi